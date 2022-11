Ángela Hernández, la cirujana de "UpyD" que le echa un pulso a Díaz Ayuso con la huelga en Madrid

Madre, cirujana y, desde hace unos meses, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts). Así es Ángela Hernández, la líder del sindicato que ha convocado la huelga indefinida de los sanitarios de los centros de atención 24 horas de la Comunidad de Madrid. El motivo de la convocatoria, tal y como afirman desde la propia organización, es “el caos y la desprotección” del nuevo plan puesto en marcha la semana pasada por el gobierno regional. Un plan que, a pesar de que en un primer momento fue aceptado por cuatro de los cinco sindicatos que componen la mesa sectorial (Satse, CC OO, UP y UGT), finalmente no ha sido apoyado por ninguna de estas cuatro organizaciones, ni tampoco por el propio Amyts.

Reconoce que añora los quirófanos, aunque no esconde que le enorgullece poder aproximar a la población una profesión “unida y fuerte” que facilite que los médicos puedan ejercer su trabajo en las mejores condiciones. Entre sus principales preocupaciones se encuentra la fragmentación del sistema sanitario que, tal y como apunta, se ha convertido en los últimos tiempos en una forma de propaganda electoral. “Me preocupa la deriva de un sistema sanitario fragmentado y utilizado como reclamo electoral, pero con escaso apoyo concreto de los diferentes gobiernos, tanto autonómicos como central, a la hora de aportar soluciones concretas, que dejan demasiado al voluntarismo y la vocación de los profesionales”, publicaba en sus redes.

Políticamente se muestra en contra de las medidas de Isabel Díaz Ayuso, aunque tiene para todos. Durante la pandemia criticaba que, lejos de ayudar a reforzar un sistema sanitario que “venía haciendo aguas” en la Comunidad de Madrid, todos se centrasen en enzarzarse en "un Juego de Tronos cutre”. Sin embargo, a pesar de su descontento con la política, sí hubo dos formaciones que le ilusionaron, aunque asegura que con sus virtudes y defectos. Por un lado, el partido fundado por Rosa Díez, UPyD, sobre el que afirma que apoyó “el sueño magenta”, y por otro lado, 'Ciutadans', aunque antes de la llegada de Albert Rivera.

Ángela Hernández, secretaria general de Amyts.

“Como los políticos se permiten el lujo de opinar y gobernar sin tener en ocasiones demasiada idea, yo hoy me voy a permitir opinar de política”, publicaba en la página web del sindicato. Y con las mismas, disparó hacia todos. A Vox y a Podemos les calificó de “extremos populistas” ocupados en criticarse los unos a los otros, a Ciudadanos de “tramposo desde sus inicios” y sobre el PP de Isabel Díaz Ayuso criticó que fuera mayor su preocupación por hacer campaña contra Sánchez que por gestionar la pandemia.

A pesar de que los que mejor parados salen de las críticas son Más Madrid y PSOE, tampoco se libran. Sobre los de Mónica García considera que, aunque tienen una figura muy interesante de la Sanidad, no cree que “sean capaces de vertebrar una izquierda no nacionalista, o una opción de izquierdas sencillamente”. Y sobre el PSOE, aunque valora que Ángel Gabilondo fuese en su momento un político “de los de otra época”, le recrimina que no hiciese oposición en absoluto durante la campaña electoral.

También tuvo para el actual presidente. El pasado verano, Pedro Sánchez anunció que haría fijos a un total de 67.000 sanitarios. Una medida que fue muy criticada por la propia Ángela, quien a través de sus intervenciones en algunos programas de televisión y sus declaraciones en diferentes medios tachó de engañosa la medida del Ejecutivo. Desde el sindicato consideraron que todavía quedaba mucho tiempo por delante para que esas plazas se hicieran realidad y que una promesa de ese tipo lo único que haría sería hacer creer a los sanitarios que las plazas “salen de debajo de las piedras”.

Su trayectoria

La trayectoria laboral de Ángela se remonta al año 1994, cuando ingresó en la Universidad Autónoma de Madrid para estudiar la carrera de Medicina. Se especializó en cirugía general y del aparato digestivo en Hospital de Sant Pau i La Santa Creu, donde ella misma afirma que acumuló seis meses sin librar la guardia. “Cuando empezamos a hacer el descanso obligatorio ninguna de las profecías ominosas al respecto sobre que se iba a perjudicar mi residencia se cumplieron y en cambio me sentía mucho más persona y motivada para aprender”, cuenta en redes sociales.

Discurso de Ángela Hernández en contra del maltrato médico Amyts

Tras terminar su residencia, Ángela regresó a la capital madrileña para trabajar en el Hospital Central de la Cruz Roja. Obtuvo una interinidad en el Hospital del Sureste, donde vivió la experiencia de poner en marcha un hospital desde cero. Tal y como ella misma cuenta, fue su trayectoria en aquel centro y el plan de estabilización de la Consejería lo que le llevó a aumentar su compromiso por la profesión y aceptar formar parte del sindicato. Del mismo modo, para mejorar su parte comunicativa, se matriculó en el Máster Universitario de Administración Sanitaria de la UNED.

Tras la jubilación después de más de diez años al frente de la organización de Julián Ezquerra, Hernández cogió las riendas de Amyts para seguir adelante con una de sus pasiones: “trabajar por mejorar las condiciones laborales de los médicos”. En plena lucha por la mejora de las condiciones laborales de los sanitarios, ahora Ángela se ha convertido en la cara visible de la huelga convocada desde el lunes por los sanitarios de los centros de atención 24 horas de la región.

La huelga

Coincidiendo con el inicio de la pandemia, la Comunidad de Madrid decidió cerrar un total de 37 centros de salud, sobre los que se calcula que atendían a alrededor de 800.000 pacientes al año. Todos ellos, se vieron obligados a ser derivados a otros centros como, por ejemplo, el Isabel Zendal. Durante dos años y medio, Díaz Ayuso se ha mostrado reticente a abrir de nuevo las puertas de estos centros. Sin embargo, las continuas protestas han llevado a la presidenta regional a presentar un nuevo plan para proceder a la reapertura.

Una puesta en marcha que no ha convencido a los profesionales, que aseguran haber tenido que hacer frente a centros cerrados por ausencia de médicos, falta de material sanitario e incluso agresiones, como la ocurrida el pasado fin de semana en el Centro Sanitario 24 horas en Guadarrama.

Convocatoria de Amyts frente a la Consejería de Sanidad AMYTS

Desde el sindicato denuncian la idea de la Comunidad de imponer un "plan que matemáticamente es imposible" con el que se pretende abrir 80 centros de atención 24 horas con el personal que antes atendía 41 Servicios de Atención Rural (SAR).

Ante la situación, de los 698 médicos, enfermeros y celadores de los Servicios de Atención Rural (SAR) y de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) afectados, están llamados a la huelga un total de 228. A pesar de que desde la Consejería de Sanidad se confirma que habrá un 100% de servicios mínimos, desde Amyts critican que la medida se trata de una vulneración más del derecho de los trabajadores a la huelga.

“Se trata de unos servicios mínimos abusivos y que coartan el derecho a la huelga de los médicos. Se está estudiando si estos servicios mínimos están dentro de la legalidad o no y cómo poder impugnarlos”, ha explicado Ángela.

Como medida transitoria mientras dure la huelga, la Comunidad de Madrid ha anunciado que los 80 centros sanitarios estarán abiertos, pero únicamente con 46 puntos fijos que dispondrán de médico, enfermero y celador. Por su parte, los otros 34 tendrán dos enfermeros, celador y equipos para la realización de videoconsulta. A pesar que este tipo de consulta será únicamente para casos leves, desde el sindicato han criticado duramente la medida. "Estamos perdiendo el norte", ha sentenciado Hernández.

Mientras tanto, tal y como ha señalado Sheila Justo Sánchez, vicepresidenta de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), los paros continuarán hasta que la Consejería decida reunirse y llegar a una solución.

