El mayor alijo de marihuana en el mundo, en el aire: "Esto no es droga ni coloca"

La operación policial que ha permitido desmantelar en un pueblo de Valencia el mayor alijo de marihuana envasada descubierto en el mundo, 32.000 kilogramos, también podría convertirse en uno de los mayores resbalones de la Guardia Civil en una operación contra el narcotráfico por la legislación "confusa" que existe en España.

Francisco Gómez, el gerente de la empresa a la que se ha incautado el material, E-Canna Farming, asegura que su negocio es legal y que cuenta con toda la documentación del Ministerio de Agricultura y el resto de administraciones que autorizaron su apertura hace ya dos años.

La nave registrada está en Quatretonda, un pequeño municipio del interior de Valencia que cuenta con unos 2.300 habitantes, y la operación la ha dirigido la Guardia Civil de Toledo. El empresario defiende que el material requisado no contiene sustancias psicotrópicas, pero la Guardia Civil ha reiterado en las últimas horas la validez del operativo.

[Descubren el mayor alijo de marihuana en el mundo, oculto sin seguridad en almacenes de Valencia]

"Esto es cáñamo industrial, no es droga ni marihuana ni coloca. Somos una empresa humilde y familiar, aquí trabaja la gente del pueblo, y han tropezado con una compañía muy profesional por nuestra trazabilidad industrial. Es inconcebible que me acusen de almacenar 32 toneladas de marihuana y la empresa siga abierta", ha explicado Gómez en declaraciones a EL ESPAÑOL.

La llamada operación Jardines empezó con una inspección de la Guardia Civil en varias plantaciones de cáñamo industrial situadas en Villacañas, Toledo.

A partir de esa tapadera legal, los agentes afirmaron descubrir que los principales investigados poseían una empresa con la que adquirían las semillas y una segunda que las transportaba y sembraba. El entramado incluía una tercera compañía que se encargaba del cuidado, mantenimiento, recolecta y secado de los ejemplares.

En esa supuesta red detuvieron a veinte personas, nueve hombres y once mujeres con edades entre los 20 y 59 años. Todos ellos están acusados de formar parte de una organización que tenía sedes, además de Toledo y Valencia, en Ciudad Real y Asturias. Mediante esta estructura controlaban todo el proceso de producción y distribución internacional de la droga, como destacó el comunicado de la Guardia Civil.

Solo en la planta de Quatretonda los investigadores arrestaron a quince trabajadores, incluido el gerente, que pasaron tres días en los calabozos hasta que la jueza que instruye el caso les dejó en libertad provisional.

Inacutado el mayor alijo de marihuana descubierto hasta el momento.



La organización desmantelada tenía más de 32 toneladas de cogollos de esta droga almacenada en Toledo, Ciudad Real, Valencia y Asturias.https://t.co/hXx8XR9HdE pic.twitter.com/QigxbsuBg0 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 5, 2022

Y ahora, un "error conceptual" podría desmontar la investigación. Según el gerente de E-Canna Farming, "hemos demostrado que esto no es marihuana y hay más 1.000 agricultores afectados por la confusión que genera el producto".

Su modelo de negocio se basa en el de las cooperativas. La empresa trabaja con agricultores que plantan el producto y ellos lo procesan y envasan. A partir de ahí, el material se envía a distintos laboratorios para la elaboración de cremas, aceites y otros productos cosméticos o textiles.

"No han revisado ninguna documentación. Nosotros lo trazamos todo, es nuestra especialidad, y te puedo asegurar que de mi planta no sale un gramo de producto si antes no se comunica a la Guardia Civil de la zona".

De hecho, según Gómez, estos días siguen trabajando con los cuarteles de la Guardia Civil de Valencia y comunicando las salidas que tienen programadas porque su actividad empresarial "es lícita" y se sigue desarrollando sin ningún problema.

"Somos cooperativistas. Cogemos productos cultivados por agricultores y nosotros lo procesamos y envasamos para enviarlos a laboratorios. Nosotros no comercializamos con marihuana, vendemos materia prima vegetal", subraya. Así, todo su producto acaba en la industria química y no coloca.

El cáñamo y la marihuana se diferencian por su morfología, por el uso que se le da a la planta, por su composición y, por supuesto, por su condición legal. El cáñamo, o CBD, tiene una serie de propiedades que son beneficiosas para la piel y el cabello. En este sentido, algunos productos cosméticos y para el cuidado de la piel derivados del cáñamo incluyen humectantes para la piel, sueros faciales y jabones.

La plantilla de Gómez sigue trabajando en unas imágenes grabadas por À Punt, la televisión pública.

Además, las fibras de cáñamo se han utilizado durante mucho tiempo en la creación de prendas de vestir y textiles. Entre sus beneficios, requiere solo la mitad de la cantidad de agua en comparación con el algodón para producir una cantidad equivalente de fibra.

"Yo tengo toda la documentación que acredita que mi producto es legal, esto no es droga. Si los cogollos de cáñamo son ilegales, tendrán que detener a los propietarios de las más de 2.000 tiendas que hay en España", advierte el gerente de E-Canna Farming. Según Gómez, tras ser detenido los agentes de la Guardia Civil de municipios cercanos abandonaron el operativo ante la confusión que se generó.

La nave instalada en Quatretonda se halla dentro del casco urbano y tenía el permiso para operar como parte de una empresa dedicada al cáñamo industrial. La investigación de la Guardia Civil explica que en lugar de ello se dedicaba a la preparación de la droga con que nutrían la demanda de Suiza, Holanda, Alemania y Bélgica.

Presencia de Nacho Vidal

La operación Jardines de la Guardia Civil, que continúa sus investigaciones, señala la Comunidad Valenciana como el centro neurálgico de esta red que distribuía la droga a cuatro países europeos desde dos almacenes. La investigación constató que el actor de cine para adultos Nacho Vidal intervino como enlace de este entramado.

Al parecer, la presencia de Vidal era habitual en estos municipios. Allí se le podía ver tranquilamente en las cafeterías durante sus visitas al almacén en el año 2021.

Las sofisticadas máquinas que operaban en aquella nave, dedicadas entre otras cosas a extraer el polen de los cogollos según fuentes de la investigación de la Guardia Civil, no impedían que el característico olor de la marihuana se escapara e inundara los alrededores. Un olor muy intenso que era muy persistente, tanto que los vecinos se quejaban constantemente de los problemas que les suponía. Entre ellos, desde el malestar físico hasta la preocupación porque la ropa se quedara con ese aroma.

Las protestas a las autoridades obligaron a que el Ayuntamiento tuviera que mediar con la empresa que había pedido el permiso para operar con cáñamo industrial y que ofreciera una solución. En una reunión celebrada en el consistorio, Nacho Vidal participó para explicar los planes que tenía la empresa para resolver ese problema.

El encuentro, se habría celebrado a finales de 2020 o principios de 2021. Y en él, Jordà acudió acompañado de dos de los socios. Francisco Gómez reconocen su relación de amistad con el actor.

"Es el vecino de mi socio. A mí me han acompañado muchos amigos, incluso militares, y eso no significa nada. Claro que Nacho me acompañó un día al ayuntamiento antes de ir a almorzar", detalla.

Gómez fue detenido en Valencia y más tarde conducido a las dependencias de la Guardia Civil en Toledo: "Me sentí secuestrado". Más tarde, fue puesto a disposición de una jueza de Almagro, y quedó en libertad provisional con la condición de que aporte toda la documentación relativa a la actividad de su empresa en las próximas horas.

El propietario de E-Canna Farming espera que con las pruebas que aportará se acabe pronto "esta pesadilla".

Sigue los temas que te interesan