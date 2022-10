El líder islamista al que Aragonés protege y la Policía quiere expulsar por ser un "peligro nacional"

Mohamed Said Badaoui fue detenido el pasado martes por la Policía Nacional en Reus (Tarragona). Este verano fue notificado, tras pedir la nacionalidad, de un expediente de expulsión del país por la presunta radicalización en su discurso. Este conocido activista es el presidente de la Asociación en Defensa de la Comunidad Musulmana (Adecom) y hace unos días ya se defendía en las redes, acusando al redactor del informe de ser de "extrema derecha".

"Cuando se analiza la notificación del procedimiento administrativo de expulsión emitida por la policía nacional contra mí, no se puede obviar que la persona que redactó el informe tiene el mismo marco ideológico y narrativo de la extrema derecha", escribía Badaoui en su Instagram. Lo hacía para exponer un vídeo en el que aseguraba que "todo lo que he reivindicado está en la constitución del Estado Español y los acuerdos de cooperación".

Este activista ha participado en varios encuentros contra lo que denomina como "islamofobia institucional" y cuenta, incluso, con un grupo de apoyo. Desde las instituciones de Reus siempre se le ha defendido, como también lo hicieron algunos grupos políticos en el Parlament este miércoles.

Cabe destacar que este activista tiene tres hijos nacidos en Reus y Valls. Él es marroquí y vive en Cataluña desde hace 30 años. Su actual permiso de residencia está vigente hasta 2024, pero cabe destacar que el trámite de expulsión comenzó cuando pidió la nacionalidad española.

A Said Badaoui le denegaron la nacionalidad por estar "radicalizado" el pasado mes de junio. Él apeló la decisión y reclamó las pruebas de su extremismo, pero lo que recibió el 5 de agosto fue una orden de expulsión. El presidente de Adedcom criticó que se le notificara todo en verano, "sin darle margen de maniobra y tras haber solicitado la nacionalidad española".

El activista aseguró en rueda de prensa que esa presunta radicalización está basada en "publicaciones que he hecho, sacando cosas de contexto y poniendo en mi boca cosas que no he dicho", en un "relato construido con mucha maldad, para hacer daño".

Compareció para denunciar que la Policía Nacional le acusaba de "radicalización sin aportar prueba alguna, de ser una persona activa en redes sociales, de tener pretensiones políticas, de tener muchos contactos... Todo sin ninguna prueba".

El procedimiento se ampara en el artículo 54.1.a) de la Ley de Extranjería. El mismo contempla la expulsión de migrantes que supongan un peligro para la seguridad nacional. Según un comunicado del grupo de apoyo a Mohamed Said Badaoui, el informe se basa en "opiniones subjetivas islamófobas sobre el activismo, opiniones e intenciones de Mohamed como presidente de Adedcom, asociación que se dedica a la defensa y promoción de los derechos de las personas musulmanas en Tarragona".

Además de este activista, fue detenido Amarouch Azbir, otro líder de la comunidad islámica en Cataluña, también acusado de "practicar y difundir el salafismo".

Apoyo al activista

Este activista es conocido por ser el presidente de Adedcom. Se trata de una asociación creada con el objetivo de defender a quienes profesan la religión islámica y promover la convivencia multicultural entre la ciudadanía, "independientemente de la religión que se profese".

"Un objetivo de nuestra entidad es combatir la desinformación aportando a los/las ciudadanos/as una información verídica, corroborada y oficial sobre la religión islámica y su práctica mediante charlas y formación", recoge la escueta información expuesta en la portada del sitio web.

La Junta de Portavoces del Parlament aprobó este miércoles una declaración de apoyo a Badaoui. "Es un caso de represión política e islamofobia por parte del Estado", apunta un escrito apoyado por ERC, la CUP, JxCat y en Comú Podem.

La declaración apunta a un "procedimiento de expulsión irregular", en el que el activista habría sido acusado "sin pruebas de un supuesto extremismo religioso" y "sin garantías para su defensa".

"Los motivos alegados para expedir la orden de expulsión son infundados y no responden a hechos concretos ni están demostrados con solvencia", expone.

Sus publicaciones

En Twitter le acompaña una frase de cabecera. "No sólo eres responsable de lo que haces, sino de lo que no haces, de lo que no defiendes y de lo que callas".

La mayoría de sus mensajes están en catalán. En uno de los últimos defendía que "reivindicar derechos no puede ser motivo de represión".

En otros mensajes habla del Corán. En los mismos suele citar algunos de los versos del libro sagrado, algo que piensa que la policía ha tergiversado para tildarle de salafista.

No es nada novedoso, lo ha hecho en más ocasiones. En la última cita que consta en Twitter del libro sagrado del Islam, habla sobre el arrepentimiento. "Sepan que Dios es más digno de que le teman, si es que son creyentes".

