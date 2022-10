Probamos el menú de Andrea, el más barato de España: comida casera por 3 € que se agota rápido

Aunque el reparto de los menús de cena no empieza, en teoría, hasta las 8 de la tarde, el primero de los clientes que llega a buscarlo lo hace ya cuando son menos diez pasadas. No sorprende, porque para poder degustar el menú de cena más barato de España –3 euros– hay que saber controlar muy bien los tiempos. Eso que dice la sabiduría popular de que “a quien madruga Dios le ayuda” funciona también como consejo fundamental para hacerse con una de esas deseadas cenas. Son limitadas y vuelan.

Bien lo sabe esta reportera. Cuando Andrea, de O Xulia, en A Estrada (norte de la provincia de Pontevedra, no muy lejos de Santiago de Compostela), me ve llegar me advierte, antes que nada, de que es ya tarde para hacernos con uno de sus menús. “Ya no queda nada”, reconoce mientras acaba de ordenar la lista de comandas, aunque abre las cocinas de su restaurante a EL ESPAÑOL para que veamos qué se llevan los afortunados que sí han llegado a tiempo para hacerse con la cena del día.

La cena se agota “a veces en media hora, otras en 15 minutos, a veces en 10” y, cuando todo no estaba centralizado vía WhatsApp, los responsables de O Xulia se llegaron a encontrar con colas de personas en la puerta esperando a que diesen el pistoletazo de salida a las ventas para hacerse con su menú. Cuando no, eran víctimas de un continuo flujo de llamadas.

Pero ¿de dónde viene y cómo nació el menú de cena más barato de España? El restaurante no es nuevo en la oferta gastronómica de A Estrada. Como toda la restauración en España, notó en estos últimos años los efectos de la pandemia. “Durante el covid, trabajamos mucho la comida para llevar”, explica Andrea. Ahora que lo que preocupa a los clientes no es el virus sino la inflación, se plantearon, durante las últimas vacaciones, cómo innovar para ofrecer algo nuevo. Mezclando lo que habían aprendido en la anterior crisis, sabiendo que este es un buen momento para hacer economías y teniendo presente el excedente de lo que sobra a mediodía, surgió la idea. ¿Por qué no convertir lo que había sobrado en un menú de cena a precios económicos?

Porque, aunque desde O Xulia no lo venden así, la idea es también una de esas que lucha contra el despilfarro alimentario, una de esas preocupaciones que se tienen cada vez más presentes. Dado que la comida del menú del mediodía –casera y clásica– es hecha de nuevo cada día, las cocinas estaban generando excedentes, por mucho que intentasen ajustarse y no producir de más. “Lo que sobra del mediodía yo mañana no lo puedo vender”, reconoce Andrea, que apunta que “antes que tirar la comida” es mejor que se distribuya de este modo.

Eso es también lo que explica que o corres o te quedas sin menú, porque la cantidad de platos es limitada. De media, suelen servir unas 20 o 30 raciones a la hora de la cena, pero siempre dependen de lo que tengan.

Dueña de O Xulia.

Cenas a 3 euros

Esto revela igualmente por qué cambian los platos. Para el día de nuestra visita tocaba una menestra de verduras con huevo –vegetariana friendly y con un aspecto hogareño–, pasta con carne –otro clásico de la cocina de siempre– y jamón asado –un básico de la cocina gallega que tiene muchos fans y que es, por cierto, el best seller de este restaurante.

Todo tiene ese aspecto de la cocina casera y sin pretensiones que asegura que va a estar tan rico como si lo hubiese cocinado alguna de esas abuelas que siempre son referentes en los artículos gastronómicos. Cuando Andrea nos deja entrar en su cocina, un par de decenas de tuppers están ya esperando a los vecinos.

Menú de cena más barato de España.

- No parecen tantas cenas así a primera vista.

- Para ti no son muchas, pero para mí es mucho si lo hubiese tenido que tirar.

Ahí está, de hecho, la clave que hace rentable vender cenas a partir de 3 euros. Cada mediodía, el restaurante sirve un menú del día de 12 euros y, cuando cierran el turno de comidas, hacen recuento. Lo que se haya quedado en la cocina es lo que se convertirá en el menú de cena, que se comparte con una lista de suscriptores por WhatsApp –son ya unas 300 personas, sobre todo de A Estrada (algo más de 20.000 habitantes) pero alguna también de Santiago– y estos eligen qué quieren.

Para el menú de cena se vende plato único y los precios oscilan entre los 3 y los 4,50 euros, según el tipo de producto. Es a las 19 horas cuando se puede empezar a pedir qué se quiere y de la suerte –y, sobre todo, de la rapidez a la hora de escoger– dependerá hacerse con esta cena a bajo precio. Eso sí, el menú de cena más barato de España cada uno tiene que comerlo en su propia casa.

Menús de O Xulia.

Cenas virales

Estas cenas anticrisis solo llevan existiendo un mes, pero la respuesta está siendo muy positiva. De entrada, la idea funciona porque, como recuerda Andrea, hay mucha gente que vive sola o que no quiere cocinar y a la que esto les soluciona la cena. De hecho, para su creadora, esta propuesta es “algo social”. También porque a nadie amarga un dulce, y hacerse con platos a precios bajos desde luego que lo es.

Pero, para continuar, O Xulia y sus cenas se han convertido en virales. Los medios hemos peregrinado en masa a descubrir los secretos de esta idea y Andrea y su cocina han sido noticia en todas partes. Y sí, gracias a ello han visto cómo aparecían nuevos comensales, pero lo que asegura el éxito del menú, insisten, sigue siendo que sus vecinos los conocen. “Los clientes de todos los días nos dicen que lo que importa es saber qué se están llevando”, apunta.

No conseguimos dar pena a Andrea –la lista de peticiones es sagrada y quien llega tarde al reparto, llega tarde– pero sí probamos otros platos que salen de su misma cocina. Y supongo que es este el momento de hablar de mi abuela y sus artes cocineras, porque la tortilla y la ensaladilla degustadas –platos también muy de siempre y muy de menú– tenían ese sabor de lo casero que resulta tan confortable.

