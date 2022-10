El kamikaze de Huelva atropelló a Javi mientras tomaba un café para vengarse de sus vecinos

Eran casi las cuatro y media de la tarde de este domingo y las terrazas de restauración cercanas al parque Fuente del Oro de Gibraleón (Huelva) estaban atestadas de gente disfrutando de la sobremesa. El ambiente era sumamente festivo y había ganas: la localidad se preparaba para el alumbrado inaugural de su feria este martes, teniendo en cuenta que la última vez que pudo celebrarse fue antes de la pandemia.

En una de ellas se había sentado Javi Martín. A sus 32 años y natural del pueblo, trabajaba como peón de la construcción y ahorraba para cumplir su sueño de comprarse una moto. Estaba acompañado de tres amigos. Los cuatro habían comido juntos en el Bar 'El Pata', justo arriba del parque, y tras pagar, se dirigieron a la terraza de 'El Apoderado' a tomarse un café.

Nada podía presagiar que instantes después un coche iba a arrollarles a todos, y que Javi se llevaría la peor parte. La fuerza del impacto le hizo volar por los aires y caer al suelo de cabeza. Fue evacuado en helicóptero al hospital, y falleció durante el trayecto.

Tras arremeter contra 'El Apoderado', el conductor dio marcha atrás y se dirigió para embestir la segunda terraza, la del restaurante 'La Almazara'. A su paso, iba dejando un reguero de carreras y gritos de gente pidiendo auxilio para atender a los heridos. Además de Javi como víctima mortal, ha herido a otras seis personas, de las que una continúa recibiendo tratamiento hospitalario.

El detenido como presunto autor, M.A.D., de 36 años, es, asimismo, muy conocido en la localidad onubense. Tiene antecedentes penales y hacía apenas dos semanas que había salido de prisión, tras ser condenado por agresión al apuñalar a un vecino del pueblo.

Por todo ello, fue reconocido sin ningún género de dudas por los testigos presenciales del atropello. Muchos son los que han coincidido en afirmar que, instantes antes de embestir la mesa de Javi, gritó: "¡Ahora no hablaréis mal de mí!".

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, ha descartado que víctima y agresor se conocieran. Es más, ha añadido que el ataque no fue "de manera fortuita, sino que había intención de hacer daño", pero que cree que "no buscaba a nadie en particular" al señalar que el supuesto autor no "tenía ninguna relación" con el fallecido.

En Gibraleón son pocos los que quieren hablar porque la familia del supuesto autor es muy conocida, y también querida. Sin embargo, todos los testimonios recabados por EL ESPAÑOL coinciden en afirmar que el detenido "no estaba muy bien y tenía problemas mentales".

"Las dos semanas que llevaba fuera de la cárcel se obsesionó con que la gente del pueblo le miraba mal y hablaba de él a sus espaldas", precisa una vecina que, como todos, pide anonimato.

El padre posee una frutería "de toda la vida" un poco más abajo del Parque Fuente de Oro, y son "muy buenas personas", indica a este periódico un conocido hostelero de un local cercano al lugar del suceso. "Han tenido la mala suerte de que les haya salido un niño con tantísimos problemas. Lleva muchísimo tiempo con problemas".

Apodado como 'el frute grande', por la frutería que regentan sus padres, el detenido no ha pasado aún a disposición judicial, precisan fuentes de la Benemérita a este periódico. Las pesquisas para determinar si efectivamente hubo intencionalidad o no en los atropellos continúan y declarará ante el juez presumiblemente mañana. De momento, se encuentra bajo custodia policial en la Unidad de Psiquiatría de un centro hospitalario onubense.

"Un peligro social"

Tras realizar los atropellos, M.A.D. se dio a la fuga, lo que motivó que la Guardia Civil inició un dispositivo de búsqueda del supuesto autor que fue identificado plenamente por varios testigos. A las 19,45 horas del domingo el Instituto Armado confirmó que ha sido detenido en una finca familiar, donde se había refugiado.

Por su parte, el abogado y portavoz de la familia de Javi, José Luis Orta, ha declarado a EL ESPAÑOL que la familia, como acusación particular, va a solicitar al juez que decrete su ingreso en prisión provisional hasta el día del juicio, "como intuimos que también pedirá la Fiscalía", tanto por los antecedentes que posee "como por las características del suceso".

Orta ha abundado en que M.A.D. "tiene antecedentes penales y acumula muchas historias en Gibraleón. Es un peligro social. Consideramos que si queda en libertad con cargos, y vuelve a cometer algún acto delictivo, el error sería responsabilidad del juez de instrucción". Por su experiencia, ha adelanta que presumiblemente el detenido tendrá que prestar declaración en el Juzgado número 5 de Huelva.

José Luis Orta advierte que "podría tener algún problema mental, que puede que lo tenga, pero eso tendrá que peritarlo un médico forense".

