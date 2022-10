El autor del atropello mortal en Huelva que mató a Javier acababa de salir de prisión

El conductor del vehículo y presunto autor de los atropellos ayer tarde en Gibraleón (Huelva) y que ha acabado con la vida de Javier, de 32 años de edad, es un vecino de la localidad que contaba con numerosos antecedentes penales y acababa de salir de prisión, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL por fuentes municipales. Además, la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha aseverado que se encuentra detenido e ingresado "en una unidad de salud mental".

Los hechos ocurrieron en torno a las 16,30 horas de ayer cuando el hombre, al volante de un coche, embistió tres terrazas, si bien en una de ellas no había comensales y solo sufrió daños materiales. Sí los había en las de los restaurantes 'El Apoderado' y 'La Almazara', en las inmediaciones de la avenida Andalucía.

Fue en la primera de ellas donde arrolló a cuatro personas, entre los que se encontraba Javi, como era conocido en la localidad. El fallecido se llevó toda la fuerza del impacto y su cuerpo saltó por los aires. A continuación, el presunto agresor dio marcha atrás con su coche y embistió a los comensales del velador del restaurante 'La Almazara', hiriendo a otros tres.

Dada la gravedad de las heridas de Javier Martín, fue evacuado en helicóptero hacia el hospital pero falleció durante el traslado. Además del fallecido, el presunto agresor hirió a otras seis personas, de las cuales una se encuentra todavía hospitalizada.

Instantes después, el supuesto autor se dio a la fuga y desapareció por espacio de tres horas, siendo finalmente localizado y detenido por la Guardia Civil en una finca familiar, donde se había escondido.

El Ayuntamiento de Gibraleón ha decretado dos días de luto oficial, por lo que las banderas oficiales del ayuntamiento ondearán a media asta desde la medianoche del lunes 10 de octubre hasta la medianoche del 11 de octubre en señal de luto. Asimismo, ha transmitido su "más sincero pésame" a la familia del joven fallecido como consecuencia del atropello y se ha puesto a disposición de la misma.

Desde el Consistorio han dado las gracias a todos los profesionales sanitarios" y a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local por "su eficaz y pronta respuesta en este hecho" que ha dejado "conmocionada" a la localidad.

"Por hacer daño"

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, ha afirmado hoy en declaraciones a Canal Sur recogidas por Europa Press que "todo apunta" a que la persona que arrolló este domingo con su vehículo dos terrazas de la localidad, hecho que ha provocado la muerte de un hombre y ha dejado heridas a otras seis personas, "no lo hizo de manera fortuita, sino que había intención de hacer daño". No obstante, ha precisado que cree que "no buscaba a nadie en particular" al señalar que el presunto autor no "tenía ninguna relación" con el fallecido.

Sobre las 16,30 horas el 112 recibió la primera de varias llamadas de auxilio que solicitaban asistencia sanitaria urgente para varias personas que habían resultado heridas tras ser atropelladas por un turismo que se había dado a la fuga en la terraza de un bar situado en la avenida de Andalucía. Hasta el lugar del suceso se desplazaron, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó un helicóptero, así como de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Asimismo, la Guardia Civil inició un dispositivo de búsqueda del supuesto autor, identificado por varios testigos, y se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Finalmente, sobre las 19,45 horas, el Instituto Armado confirmó que ha sido detenido. El presunto autor, según fuentes de la benemérita, pasará a disposición judicial mañana martes.

Según recoge el periódico Huelva Información, el presunto autor de los hechos gritó "ahora no hablareis más de mí" instantes antes de estampar su coche contra el velador, dio marcha atrás e hirió a otros tres comensales del restaurante La Almazara, a quienes arrastró con su vehículo hasta atraparlos contra la fachada del edificio.

