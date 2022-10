Elena Sánchez, última en dirigir RTVE: empezó como "Marujita Díaz", presentó el telediario y fue olímpica

Su nombre es Elena Sánchez Caballero. Su cara quizás les suene. Ha presentado informativos de Televisión Española, ha estado en tres Juegos Olímpicos diferentes y es una periodista de las que se suele denominar "todoterreno": ha dirigido equipos, ha presentado, ha hecho las veces de reportera y ha guionizado. Ella misma asegura que empezó "muy pronto, como Marujita Díaz". Tras décadas de carrera profesional, desde hace dos semanas, además, tiene un puesto ejecutivo en RTVE. Ha sido elegida para ser la nueva presidenta interina del Consejo de Administración de la pública.

La elección de Sánchez Caballero ha traído consigo bastante polémica. Tal y como reconoce una voz autorizada de la cadena pública, “no por quién es ella, sino por cómo ha sido el nombramiento. Son cosas distintas”. De hecho, los Consejos Informativos han rechazado el plan del Gobierno para darle plenos poderes.

Los que conocen a Sánchez Caballero no dudan de su capacidad. “La pongas donde la pongas cumple con su objetivo, esperemos que la dejen hacer. Es una entusiasta y una convencida de la radio televisión público”, exponen quienes la conocen.

Además, desde su entorno personal señalan que, fuera del entorno laboral, es “una disfrutona”. “Le encanta viajar, le encanta bailar, le encanta el teatro, estar con los amigos, le encanta conversar, reunir a los suyos y hacer fiestas. Es una persona muy habladora, muy buena conversadora”.

Ella misma reconocía en una entrevista con Europa Press hace años que otra de sus pasiones es la comida. "He sido una tragona toda mi vida y sigo siéndolo, mis amigos me dicen que es más barato comprarme un vestido que invitarme a comer. Disfruto mucho comiendo, he sido así desde niña y soy curiosa". Su madre es una profesional de la cocina y en su casa es su marido el que maneja los fogones. Ella reconocía que también es buena "en los guisos, hago una purrusalda estupenda".

A pesar de ello, comentó que "pensaba que era buena cocinera hasta que conocí a mi marido que es un magnífico chef. Ahí aumentó mi interés por la gastronomía, leo mucho sobre cocina aunque después no haga las recetas. También leo sobre jardinería aunque no sea cocinera ni jardinera".

Voces autorizadas dentro de RTVE como Paloma del Río lo tienen claro: “Elena es risueña, trabajadora, conocedora de lo que hace, ya sea deportes, informativos o quejas de los espectadores. Era muy fácil trabajar con ella, te reías mucho, teníamos muy buen ambiente y no creo que eso haya cambiado porque cada uno es como es y eso ya lo tendrá de siempre”.

Sus inicios

Elena Sánchez Caballero es una periodista “vocacional”. Nació en Madrid, en el año 1957, y se licenció en periodismo por la Universidad Complutense. Antes de ser periodista trabajó como relaciones públicas en un restaurante y como secretaria. A partir de segundo de carrera tomaría el rumbo fijo en una sola profesión.

En 1979, entró en la rueda del periodismo para escribir en Diario 16, hacer radio en la extinta Antena 3 y mimetizarse con el periodismo de agencias en EFE.

Hace 38 años aterrizó en RTVE. En 1984 accedió a la zona de Deportes y sólo tres años después obtuvo su plaza por oposición. Según explicó TVE en una nota, “ha estado frente a las cámaras presentando y dirigiendo telediarios, programas de actualidad y debates en La 1, La 2 y el Canal 24 Horas. Ha sido reportera de ‘Informe Semanal’ y ‘Crónicas’, y ha dirigido documentales biográficos en ‘Imprescindibles’”.

En su haber cuenta, además, con tres Juegos Olímpicos cubiertos: Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996. Asimismo, cuenta entre sus logros el haber creado el órgano de Defensa de la Audiencia en 2008. Lo dirigió hasta 2014, en una etapa en la que los telespectadores podían enviar sus quejas en vídeo para ser expuestas en un programa presentado por la propia Sánchez.

Su recorrido en los últimos años no cesa. En 2018, fue nombrada secretaria general de la Corporación, cargo del que dimitió en 2020. Ya en marzo de 2021 se quedó fuera de la presidencia del Consejo de Administración, aunque fue nombrada consejera de la corporación de RTVE por las Cortes.

Una decisión polémica

El pasado 27 de septiembre se confirmaba el rumor: José Manuel Pérez Tornero dimitía tras año y medio en el cargo y Elena Sánchez era la persona elegida por el Consejo de Administración de RTVE como nueva presidenta interina del órgano de gobierno de RTVE gracias al voto favorable de cinco consejeros.

Tal y como informó EL ESPAÑOL | Invertia, tras tomar la decisión, el Gobierno optó por la vía rápida para otorgar a Elena Sánchez los galones de presidenta plenipotenciaria de Radio Televisión Española (RTVE). Lo hizo a través de un cambio en los estatutos de RTVE instado por la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI). Esto serviría para que el Gobierno pudiera tener el control absoluto de la Corporación dejando a un lado al Congreso de los Diputados.

Esta decisión se tomaba porque la nueva presidenta era interina y no podía liderar la gestión de la empresa ni tomar decisiones, más allá de las adoptadas en el día a día. Es decir, durante su interinidad, Sánchez no podía llevar a cabo inversiones, ni convocar plazas de personal, ni firmar cuentas, entre otras cuestiones.

El caso parece recordar al ya sucedido con Rosa María Mateo, que accedió al mandato de manera interina y acabó prolongando su gestión durante tres años. De ahí que los Consejos de Informativos RTVE se hayan opuesto a la decisión. Tal y como reconocía alguien cercano a Sánchez, "a ella no se le cuestiona, se cuestiona el cómo de la decisión".

Los Consejos de Informativos de RTVE apuntaron esta semana que "modificar los Estatutos Sociales de RTVE como pretende hacer el Gobierno sienta un precedente muy peligroso al que debemos negarnos en defensa de nuestro servicio público, porque abre la puerta a que cualquier partido al frente del Ejecutivo, independientemente de sus siglas, pueda repetir en el futuro este atajo legal en función de intereses partidistas y no profesionales".

Repetir lo ocurrido con Rosa María Mateo sería un error para los Consejos de Informativos. En este punto, es necesario reseñar que la Justicia declaró aquel nombramiento inconstitucional. Por eso, hacer lo mismo "no haría más que dañar la imagen y la credibilidad de RTVE de cara a la ciudadanía".

El revuelo político formado alrededor de la decisión está marcado por otras dos variables: TVE contará el próximo año, cargado de citas electorales, con una financiación de 530 millones de euros, la cifra más alta desde 2011; el marido de Elena Sánchez es Pedro Pablo Mansilla, persona cercana al PSOE, llegando a ser director general de Prisiones durante el mandato de Felipe González.

Su definición

Quienes la conocen están seguros de que lo hará bien. La apoyan. Saben que el revuelo está fuera, pero que dentro el ambiente se ha calmado con la dimisión de Tornero y la llegada de Sánchez. Ella crea acuerdo entre la plantilla. "No ha habido una persona que haya despertado tanto acuerdo interno en la plantilla. Es de los nuestros. Tampoco con eso hay que ir al corporativismo, pero sabemos que defenderá los intereses de los compañeros", expone personal de RTVE.

Su carácter es "de lideresa" y, además, "es una mujer muy querida y muy respetada profesionalmente. Es muy entrañable, es muy noble, es divertida. Nadie te habla mal de Elena".

Sánchez conoce cada rincón de la casa, sobre todo cómo funciona la maquinaria y sabe quién es quién por dentro, tanto a Informativos como Prado del Rey. "Ha pasado por los años dorados y por los momentos más duros, cuando terminó la publicidad. Pero lo que más conocimiento le dio fue ser defensora. Ahí alcanzas una mirada 360 de lo que ocurre y es un impulso definitivo".

La propia Elena Sánchez lo reconoció en una entrevista a Europa Press cuando dejó el cargo de defensora y volvió a la pantalla. "He disfrutado muchísimo como defensora, me ha dado una imagen muy global y un conocimiento completo de lo que es una gran empresa como TVE. También me ha hecho reflexionar sobre lo que es el ejercicio del periodismo, que a veces vamos con tanta inmediatez que no nos da tiempo".

Elena Sánchez, nueva presidenta de RTVE tras la dimisión de Tornero

Además, quienes le conocen aseguran que no tratará de llevar a cabo un mandato político. "No es nada sectárea, es muy librepensadora. No acepta disciplinas de votos ni nada de eso, se guía por el criterio público", cuentan a EL ESPAÑOL fuentes de RTVE.

Esa es una de las bazas que juega Sánchez. Ella es, ante todo, periodista, pero ahora le toca jugar en otro tablero. Los que la conocen confían en que lo hará bien, esgrimiendo el mismo argumento que sus compañeros. "Es otro mundo, es otro registro, pero no aparcas la mentalidad periodística. El periodista nace y muere periodista, pero la gestión es otra cosa. Sin embargo, cuando has conocido tan bien el terreno de juego, entiendes los problemas".

A Sánchez, como periodista, le gustan la calle y la entrevista, pero sobre todo disfruta creando nuevos proyectos. Cuando dejó de ser defensora para volver a la pantalla, por ejemplo, reconocía que tenía ganas de volver al ejercicio profesional. Ahora le toca volver al plano ejecutivo. Sólo queda por ver cuánto tiempo y cuál es el balance de su gestión.

