Alberto Cruz, el edil del PSOE 'tiktoker' nominado al premio a mejor educador digital de España

Nunca pensó en acabar en política, pero lo cierto es que con tan solo 22 años se convirtió en el concejal de Juventud y Comunicación del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. José Alberto Cruz, de 30 años, estudió Comunicación Audiovisual, aunque siempre había estado interesado e implicado en el mundo de la política. “Compartía mucho contenido y fue la cercanía con ese ámbito lo que hizo que me llamaran para entrar en la lista. El PSOE contó conmigo y ganamos las elecciones”, cuenta a EL ESPAÑOL.

Desde entonces y hasta hoy, han pasado ya dos legislaturas. En la actualidad, además de Comunicación y Juventud, José Alberto se encarga también de la delegación de Fiestas y Educación. Sin embargo, aunque su vinculación a la política continúa estando presente, lo cierto es que no olvida su pasado como periodista y su vocación por el mundo de la comunicación. “Yo la comunicación nunca la he querido abandonar, siempre he tenido esa inquietud. Como concejal yo no podía dedicarme profesionalmente a otra actividad económica pero sí podía a través de las redes sociales tener ese 'desahogo' de querer comunicar aspectos a los que me dedico”, añade.

Por ello, este joven gaditano decidió lanzarse al mundo de Tik Tok creando una cuenta a través de la cual ayuda a los ciudadanos a resolver trámites administrativos del día a día. Algo que comenzó como un hobbie complementario, pero que le ha llevado a alcanzar la cifra de los 82.000 seguidores y a ser nominado a los premios nacionales de educadores digitales de España 'Edu Con'.

Tal y como él mismo cuenta, los ayuntamientos se han convertido en los últimos años en un recurso perfecto para la ciudadanía a la hora de resolver dudas sobre temas administrativos. “Empezar a utilizar el certificado digital, por ejemplo, fue un antes y un después en los trámites, porque tenías que identificarte con una herramienta muy potente, pero que nadie sabía cómo conseguir”, cuenta en conversación con este medio.

Por ello, fue a partir de ese momento cuando, a modo personal, José Alberto resolvió las dudas de unos de sus vecinos enviándoles por WhatsApp un video tutorial en el que les explicaba cómo conseguir y utilizar el certificado. “Les gustó, empezaron a compartirlo entre sus contactos más cercanos y cuando vi que a la gente le venía bien pensé que podíamos ayudar a través de las redes sociales y hacerlo público”, añade.

Desde entonces, el joven concejal ha conseguido salvar a más de uno del apuro que supone hacer frente a un trámite administrativo en los inicios de la vida adulta. Desde cómo conseguir el certificado de nacimiento o el de IRPF, hasta cómo solicitar algunas de las ayudas del Gobierno o resolver dudas sobre algunas leyes publicadas en el BOE. Si se revisa su perfil en la red social, se puede comprobar cómo algunos vídeos publicados rozan el millón de visualizaciones. Es el caso de un tutorial dónde explica cómo conseguir el certificado del título de FP, ESO o Bachillerato.

Sin embargo, su éxito no se lo esperaba nadie, ni siquiera él mismo. “TikTok es una plataforma donde el contenido mayoritariamente es lúdico y me estaba metiendo en un terreno ocupado por otro tipo de contenido. Probé y se empezaron a viralizar los vídeos muy pronto”, asegura.

Su vida en Chiclana

En Chiclana ya todo el mundo le conoce como el concejal ‘tiktoker’. “Hay gente simpatizante del partido y gente que no, pero muy agradecida con este tipo de cosas. La gente le agradece que le ahorres tiempo”, asegura. Y más en un momento en el que, por motivo de la pandemia, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y los trámites online se han convertido en una obligación más para los ciudadanos. “Después de la repercusión que ha tenido gracias a los medios, hay gente que no nos conocía y nos han conocido gracias a esto. Ahora siguen el canal, incluso gente de fuera del municipio. Interactúan contigo y se alegran de que seas de aquí. Esa cercanía se agradece mucho”, añade.

La política siempre le ha llamado la atención. Para él se trata de una herramienta vital, no solo para contribuir a las políticas del partido, sino también para conocer las inquietudes y problemas de la ciudadanía. “Aproveché la oportunidad, aprendo mucho y espero aprender mucho siempre”, asevera. A su lado y desde sus inicios, no falta José María Román, el actual alcalde de Chiclana y antiguo profesor de instituto de José Alberto. “Siempre ha tenido una forma de liderar el equipo muy pedagógica y didáctica. Esa vena educativa nos ha ayudado mucho, sobre todo para los que hemos empezado tan pronto en política. Tener un jefe que te pueda enseñar tanto es muy importante”.

Su futuro

En la actualidad, según los resultados que arrojan las estadísticas de la red social, el público objetivo de este joven gaditano es la población de entre 30 y 40 años, un sector muy familiarizado con la realización de estos trámites. Después, le siguen los jóvenes de entre 20 y 30, los que más usan en la actualidad la red social. “El público más joven es el que más suele usar Tik Tok, pero ha llegado un punto en el que lo utiliza todo el mundo, de edades muy heterogéneas. Da el mensaje de que la brecha digital se va rompiendo y es una buena señal”, cuenta.

José Alberto no deja de pensar ni un momento en el ‘feedback’ de sus seguidores. Es por ello por lo que, cada día, dedica parte de su tiempo a leer los comentarios que le dejan en su perfil para ver el camino que debe seguir su cuenta. En sus inicios, únicamente se dedicaba a hacer tutoriales. Sin embargo, tras las peticiones de sus seguidores decidió sumergirse en la publicación de resúmenes de leyes educativas o, por ejemplo, de los nuevos cambios en Bachillerato o FP. “Tengo esas dos líneas y las voy a mantener, porque es lo que piden, pero si surgen nuevas dudas o nuevas propuestas el canal se dirigirá hacia donde los usuarios digan”, confiesa.

El premio

Los próximos días 1 y 2 de octubre, José Alberto tiene una cita muy importante. El 'Edu Con' decidirá en su segunda jornada de congreso el ganador del premio al mejor educador digital de España. Para él, la nominación ya es un premio, aunque confiesa a este medio entre risas su deseo de proclamarse ganador. "Me siento muy feliz y muy agradecido de ser finalista entre 1.000 propuestas. Por ahora, yo me llevo un premio que es que cuando fui nominado y lo publiqué la gente en Chiclana me apoyó muchísimo”, asegura.

Para él, los premios son una forma más de poner en valor el trabajo de los creadores de contenido que, de forma voluntaria y por vocación, realizan una labor pedagógica en la red social. “Está genial que en Tik Tok tengamos contenidos lúdicos para disfrutar, pero el hecho de que existan profesores y profesoras que ayuden a alumnos creando contenido en esas plataformas es de admirar”. Mientras tanto y como cierre de la entrevista, José Alberto anima a los más jóvenes a acercarse a la política, dejando a un lado la rivalidad entre partidos y entendiéndola como una herramienta de construcción social.

