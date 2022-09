Así es Fuerza Cívica, el nuevo partido que nace de ForoCoches: "No somos de izquierdas ni de derechas"

Que la inquietud y el descontento llevan al nacimiento de nuevos partidos políticos es una realidad con la que hay que convivir, principalmente, en los tiempos de crispación. Con mayor o menor suerte y alcance, nacen nuevas opciones para los votantes que, cubriendo los diferentes ideales, permiten abrir más el abanico político y estudiar nuevas opciones, sobre todo para aquellos que puedan estar cansados de lo común y habitual.

Los caminos de la política, muchas veces, son más variopintos de lo que podemos imaginar. Y es por ello que el crecimiento sin límites de Internet ha abierto una nueva vía para este mundo que ha terminado provocando que, a través de un portal web, se pueda debatir, hablar, e incluso crear un nuevo partido político.

Este ha sido el caso de Fuerza Cívica, un partido político fundado en el año 2021 en la ciudad de Vigo que nació de una forma que puede ser bastante sorprendente para más de uno, ni más ni menos que a través de un hilo en ForoCoches. El famoso foro de Internet fue el lugar virtual en el que se fraguó el nacimiento de un partido que surgió en forma de discusión entre usuarios de la red.

Lucas Costas, actual presidente de Fuerza Cívica. Cedidas

Surgimiento

La crispación por la situación que se vivía en España durante los peores días de la pandemia llevó a Lucas Costas a abrir un hilo que terminaría siendo clave para su futuro más próximo. “Abrí un hilo a raíz de lo que se estaba viviendo en los peores meses del Covid. Los partidos de arriba y Pedro Sánchez, que se supone que debían tener estrategias de gestión y responsabilidad, no la tenían. A causa de esta indignación, abrí el hilo en ForoCoches. Además, en España, aparte de los Cuerpos de Seguridad del Estado, no funciona nada. Ni educación, ni vivienda, ni sanidad, ni nada”, cuenta Lucas sobre cuál fue el origen.

Fue a partir de ahí cuando un grupo de personas, que no se conocían de nada más que un foro, decidieron lanzarse a la piscina para remar en una misma dirección. “El partido es un 15M en versión digital, somos gente normal que se conoció en un foro y acabamos aquí, yo por ejemplo tengo una experiencia política mínima. Fue entrando gente y opinando, y llego un momento en el que decidimos dar el paso”, comenta Lucas. Todo esto tuvo lugar a finales de 2020 y, aunque en un principio parecía más un simple desahogo que el nacimiento de algo real, poco a poco se fue teniendo en cuenta dicha idea.

Fue un conocido de Lucas el que le motivó a dar el paso para que Fuerza Cívica se convirtiese en una realidad, “Al principio éramos poquitos, sin embargo, al llegar a más gente, un chico de aquí, de Vigo, que tampoco tenía experiencia política, me motivó a salir adelante”. Además, con el paso del tiempo, al camino de Lucas fueron llegando profesionales que le ayudaron a hacer que su idea se convirtiese en realidad. “Nos encontramos gente de todo tipo, personas que te apoyan al principio y luego no, y personas fieles que sí que te apoyan en todo momento. Por suerte, el destino quiso ponerme gente maravillosa en medio y muy preparada para el partido”.

Sin embargo, no fue un camino de rosas para Fuerza Cívica y Lucas, que tuvieron que enfrentarse a las dificultades que supone dar el pistoletazo de salida a la creación de un partido político. “Es muy difícil partir de cero para crear un partido político. Hay que poner dinero para muchas cosas y también te encuentras con trámites muy complejos. Además, los bancos te piden comisiones abusivas para, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria. Es muy complicado arrancar. Incluso el alcalde de Vigo nos llegó a denegar el derecho a repartir flyers y tener mesas informativas”, comenta Lucas.

Crecimiento y aspiraciones

Pese a que desde dentro de Fuerza Cívica sueñan con crecer y que cada vez más personas se vean representadas con sus ideas, en el partido se muestran realistas y mantienen los pies en el suelo en cuanto a las aspiraciones futuras, sin dejar de lado que todavía son un partido muy pequeño. “Si no tienes unos grandes medios económicos, como es nuestro caso, es todo muy difícil. Por ejemplo, la difusión es muy complicada, y una vez el partido ha sido registrado, es clave”, afirma Lucas.

Lucas durante un acto de su partido.

Sin embargo, el crecimiento no es algo que obsesione de puertas para dentro en el partido ya que, desde un principio, no se imaginaban que lo que nació de un simple hilo pudiera llegar a ser algo muy grande. “Nosotros no imaginábamos posibles crecimientos, montamos un partido en base a la ética y nuestro foco está ahí. Vivimos el día a día”, cuenta el presidente, que no quiere ponerle techo a Fuerza Cívica. “El tiempo dirá. No es bueno ponérselo”.

Y sin dejar de lado que el crecimiento no obsesiona, lo que sí que es una realidad es que ya cuentan con un equipo considerable y bien disperso por varias ciudades que acerca la idea de presentarse a elecciones generales y locales. “Queremos presentarnos a elecciones generales y locales. Ahora estamos en todo el país y creo que podríamos lanzar listas en muchas ciudades como Madrid o Barcelona. Pese a ello, aún tenemos qué pensar que haríamos, ya que estamos en fase de crecimiento”.

Ideas de Fuerza Cívica

¿Y cuáles son las ideas que han llevado a Fuerza Cívica al lugar en el que están? Ellos se definen como un “partido que aboga por integrar las mejores ideas de la derecha como de la izquierda” y su presidente así lo confirma. “No nos consideramos ni de izquierdas ni de derechas. Nos ubican como una especie de Ciudadanos pero no queremos etiquetarnos como tal. No nos sentíamos ni nos sentimos representados por nadie de los de arriba”.

¿Tienes una ideología liberal y te interesa la política?

¿Quieres participar activamente en un proyecto que está dando sus primeros pasos?

Súmate a Fuerza Cívica y participa en el cambio real de la política española. pic.twitter.com/9uMotRvrnO — Fuerza Cívica (@ESFuerzaCivica) May 31, 2022

La principal palabra con la que tratan de definirse a sí mismos es “liberales”. “Nosotros somos liberales. Además, creemos que la clave está en los servicios esenciales y deseamos que el Estado de unas garantías a los ciudadanos en lo que a estos servicios se refiere”, explica Lucas.

Y estas ideas las complementan con algunas de sus propuestas, que van desde la creación de industrias hasta la reducción de impuestos. “Muchos problemas vienen de que la gente no tiene empleo. Hay que ir a crear industria y reduciendo impuestos. Con impuestos altos, el capital y las industrias se van. También vamos a ayudar al empresario, pero sin dejar de lado al trabajador. Queremos que el salario mínimo no sea bajo. Con salarios altos, mayor consumo”, cuenta Lucas.

Sin embargo, una de las más sorprendentes medidas que propone Fuerza Cívica es la de acabar con el sistema de Comunidades Autónomas actual. “Es ruinoso que haya 17 Comunidades Autónomas. El sistema actual es ineficiente y, por ello, queremos eliminar las duplicidades. La idea es dejar las Comunidades por tema de tradición y cultura, pero acabar con las duplicidades”. De hecho, desde Fuerza Cívica refuerzan esta línea de pensamiento afirmando que no barajan la opción de presentarse a elecciones autonómicas.

Lucas trabajando en su despacho Cedida

Política e Internet

En el caso de Fuerza Cívica, lo que ha nacido en Internet sigue su camino en Internet. El partido cuenta incluso con un grupo de Telegram a través del cual sus integrantes hablan y debaten asuntos de partido. “Para nosotros, el grupo de Telegram es, básicamente, el lugar donde nos comunicamos. Es el nexo de unión con nuestra gente de toda España”, explica el Presidente sobre el grupo de Telegram.

Además, como partido que ha nacido en una plataforma digital, defienden el papel que pueden tener estas plataformas ya no sólo en la creación de nuevos partidos, como en el caso del suyo, sino también a la hora de promocionarse, crecer y comunicarse. “Al final, no deja de ser un medio para comunicarse y te permite acercarte a personas a la distancia”.

Lo malo que tiene Internet, y de lo que no han podido librarse los miembros de Fuerza Cívica, es que muchas veces no se les ha tomado en serio por venir de donde vienen. ForoCoches muchas veces es considerada más como una plataforma informal que como un foro serio, y esto ha salpicado directamente a Lucas y su partido. “Recibir críticas o burlas por venir de donde venimos es algo común. Nos pasa a diario que nos tomen a broma. Puedo llegar a entenderlo, porque ForoCoches es así, pero nuestro proyecto es muy serio”.

🪙 FUERZA CÍVICA propone un Plan Nacional para la recuperación del empleo a través de un Pacto de Estado, que consiga un proyecto a medio y largo plazo. Un Plan

basado en:

👉🏼 Especialización de la Educación

👉🏼 modernización de la Industria

👉🏼 Incentivación de la Economía pic.twitter.com/iEtH81cRmy — Fuerza Cívica (@ESFuerzaCivica) September 2, 2022

El futuro del partido

En cuanto a los planes de futuro del partido, Lucas sigue en la línea de mantenerse cauto y con los pies en el suelo. “Es muy difícil. El dinero es la clave de todo, entonces sin un duro es muy difícil planificar. Además la realidad es que al ser un pequeño proyecto, no creo que se nos tenga en cuenta aún. Es el objetivo, que se nos tenga en cuenta en el futuro. Hay gente que se siente representada por nosotros de verdad y es por ellos por quien hay que luchar”.

Lo que de momento está claro es que el próximo día 24 de septiembre tendrá lugar la primera reunión nacional en Madrid de Fuerza Cívica. “Vamos a ir afiliados de toda España a esta reunión. Hay afiliados y simpatizantes del partido en toda España, creo que estamos en todas las provincias”. Un antes y un después que puede hacer a Fuerza Cívica crecer más de lo imaginado.

