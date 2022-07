Florentino Pérez proyectó Sancti Petri hace 50 años: su idea visionaria es hoy el destino turístico de moda

Es más que posible que poca gente en Chiclana de la Frontera (Cádiz) conozca esta historia. Y cuando lea estas líneas, por eso mismo, usted casi seguro que tampoco. Además, quizá sea esta localidad gaditana una de sus opciones para pasar unos días de este verano, si no la ha visitado ya. Chiclana, con Sancti Petri, la playa de la Barrosa y el Novo Sancti Petri, está de moda. El germen visionario de lo que es hoy este destino español de turismo residencial, sol, playa, ocio, deportes náuticos y espacios naturales se custodia en el Archivo Histórico Municipal. Es un plano, a escala 1:2000. Y lo firmó, en 1974, un entonces desconocido ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con tan sólo 27 años de edad. El mismísimo Florentino Pérez.

Mucho, mucho antes de convertirse en quien es, Florentino estudió ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid, y se dedicó a la actividad privada desde 1971. Y pese a su juventud, en junio de 1973 fue nombrado director general de la Asociación Española de la Carretera. Según esta entidad, el ahora empresario y presidente del Real Madrid desempeñó ese cargo "durante tres complicados años en los que España cambió de arriba abajo y se preparó para la llegada de la Democracia". En 1976 abandonó el puesto para convertirse en delegado de los Servicios de Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.

Pero dos años antes cumplió un encargo. Un proyecto de saneamiento para las marismas de Sancti Petri, frente al poblado de pescadores abandonado tras disolverse, en 1971, el Consorcio Nacional Almadrabero. El proyecto le llegó de la mano de Juan de Arespacochaga. Era doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Politécnica, director general de Promoción del Turismo y presidente de la Empresa Nacional de Turismo.

El visionario Florentino Pérez: diseñó hace casi 50 años el primer proyecto turístico de Chiclana Cata Zambrano

Arespacochaga, antes de convertirse en alcalde de Madrid en 1976, formaba parte de la empresa Fomento Centauro S. A., que se hizo con el castillo y el poblado de Sancti Petri una vez cerrada la almadraba atunera. Luego, el poblado fue ocupado por Defensa, hasta que finalmente, ya en 1993, fue desafectado y pertenece a Costas.

Para cuando Florentino Pérez elaboró su propuesta, la zona aledaña en la que le tocó desplegar su visión técnica pertenecía a Salinas de Sancti Petri, otra sociedad anónima. Hoy acoge unos esteros y los terrenos son de dominio público.

En 1974, por tanto, el poblado estaba recién abandonado: había tenido 600 habitantes, casas, iglesia, dos colegios e incluso un cine, pues poco antes había albergado una almadraba y una conservera. En realidad, todo sigue en pie, aunque deteriorado por el paso de los años. De aquel pasado se acuerda Jesús Ángel Acuña Colón, propietario del Bar Flotante de Sancti Petri, justo enfrente de los terrenos.

Imagen antigua del poblado de Sancti Petri, con la marisma a su izquierda y el caño a su derecha. Cata Zambrano

"Me quedo impactado"

Jesús nació allí. "Me he quedado impactado con lo que me cuentas, la verdad", dice a EL ESPAÑOL este chiclanero y madridista hasta la médula. Es de los que viaja a Madrid para ver a su equipo tres o cuatro veces al año. Su padre era almadrabero y su madre, conservera. En 1968, su abuelo le cedió a su padre un barco arenero que pegó al cantil del muelle y con dos barras abrió un negocio que, en esencia, sigue vivo hoy. Él nació años después, pero se crió como los chicucos, debajo de la barra, y ha continuado dedicado a la hostelería.

El caño que rodea el tómbolo, y que desemboca en el espectacular Castillo de Sancti Petri, fue lo que vio Florentino para hacer un proyecto justo detrás de lo que es Sancti Petri hoy, y que se asemeja a la Palma Jumeirah de Dubái. Pero a diferencia de ésta, que es artificial, aquel joven de 27 años supo respetar la maravilla natural de las vueltas de los caños circundantes al de Sancti Petri.

Imagen del proyecto de saneamiento de las marismas proyectado por Florentino Pérez Cata Zambrano

Propuso la construcción de algunos chalés de baja altura con su propio embarcadero dedicando una pequeña parte de la tierra a parcelas. También dibujó una zona de usos comunes, para hostelería y ocio, así como un embarcadero mayor para amarres. Como un Sotogrande -que ni mucho menos existía- pero mucho más pequeño, con mucho menos ladrillo, y en una zona de enorme belleza y valor natural.

Una esclusa para la marea

"Para evitar que la bajada de la marea dejara el caño sin agua, Florentino Pérez incluso planteó una esclusa" cuenta a este periódico el alcalde de Chiclana, José María Román. Sabe de lo que habla, pues además de alcalde es biólogo marino y trabajó varios años en la piscifactoría que hoy ocupa el lugar. "La obra de ingeniería preveía incluso el coeficiente de mareas, que es de 3,20, y proponía hacer un pequeño dragado, de 4 o 5 metros.". Eso, unido a la esclusa, haría que el caño nunca se quedara sin suficiente agua de mar.

El alcalde de Chiclana, José María Román, explicando el proyecto en el Archivo Histórico. Cata Zambrano

El proyecto era tan visionario que incluso recogía una depuradora. "Para un proyecto de aquel tiempo, de 1974, era avanzado y bastante respetuoso" explica el alcalde, aunque incide en que hoy "sería calificado como un proyecto duro. Además, era una obra cara, y por eso, difícil de sostener", indica. Y en un cajón se quedó, hasta que José María Román lo ha abierto para que EL ESPAÑOL pueda contar esta historia que llega antes, sotto voce, gracias a otro de los pocos chiclaneros que también la conocía.

Un antiguo barco arenero, abandonado en el Caño de Sancti Petri. junto a un pantalán. Cata Zambrano

Se llama José Lechuga y es un enamorado de su pueblo, desde su pasado hasta su presente. "Este lugar es una maravilla", valora. "Los barcos areneros eran los que, dragando el caño, encontraban piezas como la de la diosa Astarté, hoy en el Museo de Cádiz". La historia del Castillo de Sancti Petri "también es importante", continúa. Un antiguo templo fenicio, y escenario de la batalla de Sancti Petri, también muy desconocida.

El Castillo de Sancti Petri, que pertenece a San Fernando, visto desde Sancti Petri. Cata Zambrano

El Álamo español

El 20 de septiembre de 1823 tuvo lugar un combate que acabó con la derrota de 150 valientes soldados españoles que defendían el Castillo de los Cien Mil hijos de San Luis, los soldados franceses que invadieron el país para restaurar la monarquía absolutista de Fernando VII y acabar con el Trienio Liberal. "Aquí se produjo El Álamo español", abunda, pues además del sacrificio, supuso la entrada de los franceses a la Bahía de Cádiz a través del caño.

Jesús Ángel Acuña, el del Bar Flotante, se pregunta hoy, maravillado, "qué habría pasado si ese proyecto de Florentino se hubiera hecho". Es un admirador tanto del Real Madrid como de su presidente. Y también lo es de su faceta empresarial. "Es que no me extraña lo del proyecto, porque es un genio. Se metió en lo de las basuras, cuando nadie en España fue capaz de hacerlo. Y mira cómo le ha ido y quién es ahora. Que en el año 74 fuera capaz de atisbar que el futuro de Chiclana pasaba por el turismo, el sol, el mar… es que es en lo que se ha convertido...".

Jesús Ángel, madridista acérrimo y propietario del Bar Flotante, en Sancti Petri L.G.

El establecimiento hotelero más cercano al lugar en el que se centró Florentino Pérez se llama como su proyecto: Marismas de Sancti Petri. Se ubica junto enfrente. Es un coqueto hotelito familiar de 31 habitaciones regentado por Ángel Cieza. Tampoco conocía la historia del plano rubricado por el presidente del Real Madrid. Abierto desde 2006, Ángel detalla que en su hotel "desde Semana Santa a finales de junio, cubrimos". Tienen clientela nacional, y también ingleses y alemanes. "Luego viene el boom, que es el julio y agosto. La temporada se alarga hasta el puente del Pilar".

Chiclana es, casi 50 años después, el primer destino turístico de la España peninsular en cuanto al ingreso medio por habitación disponible a lo largo del pasado año 2021, con un total de 153,3 euros. Esta cifra duplica la media nacional, que se sitúa en 65,7 euros, según el Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles, elaborado por Exceltur.

Panorámica completa de la playa de La Barrosa, tomada desde la Torre del Puerco, ya en la zona hotelera del Novo. Cata Zambrano

Tiene un restaurante con estrella Michelin (Alevante, de Ángel León), numerosos beach clubs, cinco campos de golf y más de 13.000 camas en hoteles de cuatro y cinco estrellas, que se ubican en la urbanización Novo Sancti Petri, junto a la playa de La Barrosa. Además, existen 100.000 plazas de turismo residencial. Estas cifras permiten que, cada verano, la localidad triplique población: de 88.500 habitantes censados a 240.000.

Para no jugársela, en verano la afluencia es tal que es necesario acudir con reserva a cualquier restaurante. "El Cuartel del Mar, por ejemplo, está ya completo", detalla el alcalde de Chiclana, quien explica que este año, en la hostelería, "al no haber limitaciones horarias o de espacio por la covid-19, pues habrá más comodidad".

En el poblado de Sancti Petri, además de playa, está el epicentro del turismo náutico y de ocio. Desde hace cinco años alberga el Concert Music Festival Sancti Petri, que se desarrolla en su quinta edición durante los meses de julio y agosto. El festival se ha consolidado ya incluso a nivel internacional. Este año, entre otros, actuarán Marc Anthony, Il Divo, Sting, Black Eyed Peas, Bryan Adams o Texas, además de otros artistas y grupos españoles y latinos. Este festival, para el alcalde "genera un sentimiento de logro colectivo, porque es un proyecto de todos".

José María Román, explica a EL ESPAÑOL que estos son los usos que, de momento, se le puede dar al espacio. "En Chiclana sabemos que tenemos dos perlas pendientes: recuperar y rehabilitar el poblado para ocio y hostelería, y poner en marcha de nuevo la almadraba, que según detalla el edil, el ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas, aseguró que "cuando la Comisión de Control de Capturas del Atlántico Norte asigne más cuota, se calará la almadraba".

Además, avanza a este periódico que este mes de julio "sacaremos una parcela municipal de uso hotelero para su venta en la Loma de Sancti Petri, junto al Novo. Avanza una fuerte inversión de "unos 40 o 50 millones de euros". Con todo, y en la actualidad, el impacto económico que genera aquello que entrevió Florentino Pérez hace 48 años lo tiene cuantificado el alcalde: 700 millones de euros. "Y podría ser mayor. Ahora hemos encargado un estudio externo".

José Lechuga resume, con orgullo, el devenir de Chiclana, desde aquel proyecto imaginativo y precursor de 1974, a hoy. Y lo hace con una pregunta que se hace a sí mismo, con una enorme sonrisa. "¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a escuchar en mi pueblo a Sting o a Texas y que los voy a ver en concierto?".

