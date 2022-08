Juan, el hijo "ejemplar" del político del PP por el que Íllora asalta las casas de sus "asesinos"

Juan era un “buen chaval, un niño ejemplar” que, simplemente, cometió el error de estar en el lugar equivocado en el peor momento posible. Salió para disfrutar de las fiestas de su pueblo, Íllora, en Granada. Bailó, se lo pasó en grande junto a su novia y sus amigos y regresó su casa tras una gran noche. Pero, cuando estaba a cinco minutos de su casa, tras salir de la caseta disco de la feria, en la calle Diego de Siloé, se encontró a un grupo de jóvenes que quisieron aguarle la fiesta y lo acabaron matando fruto de una pelea -o "asesinando", como insisten en el municipio-.

El grupo de personas le empujó y Juan cayó contra el suelo. Consiguió levantarse, pero nada. Sólo pudo avanzar 20 metros cuando perdió el conocimiento. Allí, le siguieron dando patadas. Murió poco tiempo después al ser trasladado en una ambulancia. Este lunes, festivo, el Ayuntamiento ha suspendido todas las fiestas y los bares han cerrado. Sólo hay silencio e indignación en el pueblo por lo sucedido.

“No me salen las palabras para poder describir el dolor y la rabia que ahora mismo siento. Sólo puedo hablar de Juan como un niño ejemplar en todos los aspectos: responsable, respetuoso, deportista, buen estudiante, hijo ejemplar y amigo fiel. No hay derecho a lo que han hecho con él, nadie merece un final así y mucho menos Juan”, escribía Juan de Dios Núñez Morales, concejal de la localidad, en su cuenta de Facebook, sobre Juan.

Manifestación en Íllora (Granada) por la muerte de Juan

El joven era de sobra conocido en el municipio de poco más de 10.000 habitantes. A sus 19 años, se había ido a estudiar este curso a la Universidad de Granada y había vuelto por vacaciones. Su padre, Andrés Trujillos, forma parte del Partido Popular y es también una persona reconocida y reconocible en la localidad. “Es de buena familia, de buena gente”, cuentan en el pueblo.

Este mismo martes, los poco más de 10.000 habitantes se manifestaron en el Ayuntamiento para pedir justicia por la muerte de Juan. “Los que lo han matado forman parte de esas familias problemáticas. Queremos que se vayan porque, si lees los periódicos, te darás cuenta que siempre pasa algo en estas fechas. Pues bien, son los mismos siempre”, reconocía una vecina en conversación con EL ESPAÑOL.

De hecho, todo indica a que los agresores no iban buscando a Juan. “Iban a por otro, pero, como lo encontraron, se liaron a puñetazos con él”, cuenta el periódico Ideal de Granada. No obstante, no es el único damnificado de la pelea. Un amigo de Juan también fue agredido y tuvo que ser atendido por los sanitarios, aunque su vida no corre peligro.

Asalto de casas

Unas 2.500 personas se reunieron en torno al ayuntamiento para pedir "justicia por Juan" este lunes. En la localidad no quieren ni hablar de que fuera una muerte fortuita y culpan a los dos agresores de la muerte del joven de 19 años. "Asesinos, asesinos", gritaron, todos. Después, los manifestantes acudieron a las casas de los dos sospechosos para buscar a los agresores.

Los vecinos entran en la casa de los presuntos asesinos

En total, asaltaron cinco viviendas, provocando destrozos en varios vehículos vinculados a las familias de los agresores. Entraron, además, en muchas de esas casas tirando las puertas y rompiendo las ventanas con piedras desde fuera.

Los vecinos están "cansados" de los problemas que llevan causando en el municipio los sospechosos de matar a Juan y han pedido el "destierro" de las familias implicadas, lo que recuerda a lo ocurrido en Peal del Becerro (Jaén) hace un mes tras el homicido de un vigilante de discoteca que derivó en ataques a viviendas y vehículos, aunque en ese caso ni guardaban relación con los detenidos.

Un agresor detenido

De entre los agresores, hay uno que ya se entregó este martes a las 13:00 horas en la Comandancia de la Guardia Civil. Se trata de un joven de 23 años que ha confesado haber estado en la pelea que originó la muerte de Juan.

El otro, su hermano, con el que habría huido este primero, sigue en busca y captura. "Vamos a llamar las coas por su nombre. No ha sido un accidente. Lo han asesinado", clamaban los vecinos al hablar de los agresores.

Los vecinos de Íllora claman justicia por la muerte de Juan

Este martes, en un multitudinario entierro, el día grande de las fiestas de Íllora, cuando se celebra San Rogelio, el pueblo despidió a Juan. Sus amigos, cargando el feretro, y su familia, su padre Andres, su madre Reyes y su hermano pequeño, también llamado Andrés.

