Clamor en Íllora contra los agresores de Juan, muerto en las fiestas: entran a sus casas al grito de "asesinos"

El pueblo de Íllora (Granada) ha acudido en masa a pedir "justicia para Juan" por la muerte del joven de 19 años. Primero, los asistentes a la manifestación se han reunido en el ayuntamiento y después han ido a las casas de los dos presuntos agresores. "Asesinos, asesinos, asesinos", han gritado, mientras tiraban abajo la puerta de uno de los presuntos agresores, que han huido.

Juan murió en la madrugada del sábado al lunes cuando volvía del recinto ferial de Íllora. Allí, estuvo con sus amigos. Bailó, se echó unas risas y, en definitiva, disfrutó de la noche. Pero, al volver, a las 07:00 de la mañana, se encontró con los agresores.

Estaba a cinco minutos de su casa, tras salir de la caseta disco de la feria, en la calle Diego de Siloé, cuando se dio de bruces con un grupo de jóvenes. Estos le empujaron y él cayó al suelo. Se dio con el bordillo y consiguió levantarse. Pero sólo pudo avanzar 20 metros cuando perdió el conocimiento.

Manifestación en Íllora (Granada) por la muerte de Juan

Los agresores siguieron dándole patadas y el joven de 19 años murió cuando fue trasladado por la ambulancia. Los agresores, dos varones identificados por la policía, siguen en busca y captura. Tras la trifulca, huyeron del pueblo. "Iban a por otro, pero, como lo encontraron a él, se liaron a puñetazos con Juan", reconocían sus amigos en conversación con el periódico Ideal de Granada.

"Buen chaval"

Juan era muy querido en el pueblo. Este curso, había estado estudiando en la Universidad de Granada y había vuelto a Íllora este verano para disfrutar de las vacaciones. "No me salen las palabras para poder describir el dolor y la rabia que siento ahora mismo. Sólo puedo hablar de Juan como un niño ejemplar en todos los aspectos: responsable, respetuoso, deportista, buen estudiante, hijo ejemplar y amigo fiel. No hay derecho a lo que han hecho con él, nadie merece un final así y mucho menos Juan", escribía Juan de Dios Núñez Morales, concejal de la localidad, en su cuenta de Facebook.

Tanto él como su familia eran muy queridos en el pueblo. Su padre, Andres Trujillos, forma parte del Partido Popular de su localidad, su madre Reyes es abogada y su hermano pequeño, Andrés, es un ejemplo para los chicos de su edad.

Manifestación

La localidad de poco más de 10.000 habitantes se ha volcado con la familia de Juan y con la Guardia Civil para tratar de encontrar a los presuntos agresores lo antes posible. Por eso, la manifestación se convirtió en un via crucis hasta dar con los presuntos homicidas de Juan.

Los vecinos entran en la casa de los presuntos asesinos

Primero, el pueblo se reunió en torno al ayuntamiento, donde los citó el alcalde, para condenar los hechos. "Hay que llamar a las cosas por su nombre. Son unos asesinos", gritaban algunos de los asistentes.

Posteriormente, en comanda, liderados por los amigos de Juan, todos los asistentes se dirigieron a la casa de uno de los presuntos asesinos. "Tiraron la puerta abajo, rompieron los cristales y tiraron piedras por las ventanas... Pero no encontraron a nadie", contaba una vecina a EL ESPAÑOL.

Los vecinos de Íllora claman justicia por la muerte de Juan

Posteriormente, la marabunta de gente se dirigió a la casa del otro presunto agresor escoltada por la Guardia Civil, pero tampoco encontraron al agresor. "Aquí no hay nadie", se decían, unos a otros.

Mientras, los presuntos agresores siguen en busca y captura y la Guardia Civil trabaja para dar con ellos lo antes posible.

Sigue los temas que te interesan