Tanina Sativa, la drag queen "rural, niñata y bruja" que apalea los rostros de Ayuso y Abascal

El vídeo se grabó el pasado sábado, pero hasta este miércoles no ha salido a la palestra. Tatiana Sativa, la protagonista, drag queen, lo hacía público en sus redes sociales y, poco después, corría como la pólvora su performance apaleando las figuras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Santiago Abascal, líder de Vox.

Alfonso Serrano, secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, hacía el resto para que se viralizara el contenido difundiéndolo desde su cuenta de Twitter con un recado a Irene Montero. “Hola. Esta vergüenza la pagamos todos y tu ministerio lo subvenciona. ¿Harás algo? Busco líneas de trabajo… y no veo nada sobre la subvención de eventos en los que un bate apalea la figura de Ayuso”, escribía en su cuenta de Twitter.

El vídeo habla por sí mismo. Tatiana Sativa, en la grabación, al ritmo de la música, cargada con un bate de béisbol, se acerca primero a Isabel Díaz Ayuso y después a Santiago Abascal. Menea el bate e, inmediatamente después, apalea de seguido a los dos líderes políticos mientras el público jalea y aplaude su performance. Y ella, mientras, disfruta sobre el escenario.

Quién es Tatiana Sativa

Tatiana Sativa –su apellido artístico hace referencia a una variedad del Cannabis– cerró su cuenta pública de Instagram tras la publicación del vídeo, pero, en otra privada se define como “drag queen, rural y niñata”. También como una “loca del Make up”, “madre de gatos”, “bruja y amante de la naturaleza”.

Desde que se hiciera público su vídeo, no se ha pronunciado sobre su acto. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con ella a través de personas cercanas y no le ha sido posible.

No era, no obstante, la única drag queen que participó en el evento, aunque sí la que cogió el bate de béisbol para apalear a Ayuso y Abascal. Junto a ella participaron también Lily Poliester, Mistica y Venus Plastik.

Todas ellas son artistas reconocidas dentro del mundo LGTBI. Lily Poliester actúa en Believe Club de Barcelona y en el café Priscilla. Y lo mismo le ocurren a Mistica y Venus Plastik.

El acto fue organizado por el ayuntamiento de Ripollet (Barcelona) el pasado 23 de julio y contaba con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Igualdad, la diputación de Barcelona y el ayuntamiento de la localidad, entre otras organizaciones por la defensa de los derechos LGTBI y de la comunidad transexual.

Reacciones

Alfonso Serrano ha sido el más duro con respecto a la performance de Tatiana Sativa. Ha calificado de “vergüenza” el acto. “Lo más lamentable es que estos actos sean subvencionados por el ministerio de Igualdad de la señora Irene Montero. Sorprende que quien tiene que luchar contra los discursos del odio, lo fomenten y subvencionen”, ha reconocido el secretario general del PP madrileño.

Ha pedido que se investigue y ha exigido la disculpa de de Irene Montero. “Si uno se mete en la página web del ministerio de Igualdad puede encontrar diversas líneas de trabajo: contra el lenguaje no sexista, contra el tipo de juguetes que tienen que utilizar las niñas, niños o niñes… Pero no aparece ningún apartado de subvención para actividades donde se apalea la figura de una mujer. En Madrid estamos acostumbrados al maltrato del gobierno de España, pero no esperábamos que con el dinero de todos se subvencione una performance donde se apalea la figura de Ayuso”, ha finalizado.

Santiago Abascal, líder de Vox, no se ha pronunciado, pero sí lo ha hecho su partido. “Para esto utilizan el dinero de los españoles la Generalitat golpista y el Ministerio de Igualdad. Para incitar al odio y a la violencia contra los que no piensan como ellos. Ese ministerio hay que cerrarlo y utilizar ese dinero para ayudar y proteger a los españoles”, ha escrito el partido de extrema derecha en un tuit.

