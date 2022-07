Probamos el helado que se hace con el mejor queso del mundo que se vende en Madrid: la valoración

El mejor queso del mundo traspasa barreras. Y es que Olavidia (nombre del que ha sido galardonado como tal en la última edición de los World Cheese Awards) se abre paso en diferentes formas para adaptarse al gusto de un mayor número de consumidores. Y, aunque convencer al paladar no parece una misión realmente complicada cuando hablamos del mejor del mundo, desde Formaje, una tienda situada en el barrio de Chamberí (Madrid), se han lanzado a ofrecer una versión helada de este delicioso queso.

Ya bien adentrados en los meses de verano, cualquier producto que nos ofrezca algo con lo que refrescarnos, puede terminar siendo una buena opción. Y cuando mezclamos la necesidad con el buen sabor del mejor queso del mundo, el resultado sólo puede ser muy satisfactorio. Y de eso nos hemos encargado en EL ESPAÑOL, de comprobar hasta qué punto este “queso helado” puede satisfacer nuestras necesidades de algo refrescante bajo el veraniego calor de Madrid. Por un precio de 13,95 € puedes hacerte con una generosa cantidad de 500 gramos de este particular producto.

La idea del queso helado de Formaje, nació en las cabezas de Clara Díez y Adrián Pellejo, miembros de la tienda abierta allá por el año 2020, con el objetivo de satisfacer los deseos de verano de los paladares más exigentes, y convertir la versión helada del queso elaborado en una pequeña quesería artesana de Guarromán (Jaén), en un habitual para los turófilos.

Imagen del queso helado de Olavidia (centro) junto con otros quesos helados de Formaje.

Origen de la idea

Un helado se puede hacer de cualquier tipo de producto, ¿por qué no de éste? Algo así debieron pensar tanto Clara como Adrián a la hora de lanzarse a crear el formato helado de Olavidia. “Básicamente se trataba del único producto lácteo con cuya venta no habíamos experimentado, y nos parecía una manera excelente (el año pasado fue la primera edición) de facilitar el consumo del queso en una época del año en la que los productos grasos son menos apetecibles por regla general”, comenta Clara Díez acerca del nacimiento de la idea.

Hay que tener en cuenta también que se convierte en una opción diferente dentro del sector de los helados, ya que la esencia del Olavidia helado se encuentra en el queso y la leche, y no en otro tipo de ingredientes que pueden concentrar una mayor importancia en otros productos.

En cuanto a las expectativas de futuro, el helado de Olavidia tiene el objetivo de poder hacerse un hueco en el mercado, tal y como afirma Clara. “Queremos que se convierta en un producto de venta regular, que no sea algo que se limite a la época de calor, ya que entendemos que no hay un producto muy semejante en el mercado y que además tiene un valor gastronómico que realmente no tiene por qué ser simplemente asociado a una época del año”.

Queso helado de Olavidia (izquierda) y otros productos de Formaje.

Nuevos planes

La novedad de los productos muchas veces llega acompañada del éxito, y este éxito puede terminar implicando la expansión del producto. Y cuando lo que estás produciendo es algo prácticamente inédito, las posibilidades de lanzarse al mercado con nuevas opciones puede convertirse en algo cuanto menos atractivo. Desde Formaje, aún no plantean esta posibilidad, sin embargo, no cierran la puerta de cara al futuro.

“Hemos hecho pruebas para llevar el producto fuera de Madrid, y por el momento no nos parece que sea óptimo. A pesar de ello, y aunque por el momento nos centremos en ofrecerlo únicamente en Madrid, no descarto que dentro de un tiempo podamos ofrecerlo fuera porque estamos estudiando diferentes fórmulas para hacerlo”, afirma Díez.

[Probamos la nueva sección de comidas preparadas de AhorraMas por 36 euros: esta es nuestra valoración]

Tampoco parece que esté en los planes del equipo de Clara llevar este queso a otro tipo de producto, dado que el foco en Formaje está puesto en los quesos. “No es nuestra intención entrar en este segmento, pues nos dedicamos al queso y con nuestro queso helado lo único que hemos querido es experimentar con nuestra materia prima y darle un formato atractivo y diferente para su consumo en la época de calor. Sin embargo, seguro que hay muchos heladeros experimentando con muchísimas materias primas y con resultados verdaderamente excelentes”, añade Clara.

Queso helado de Olavidia.

Nuestra valoración

Con un producto así, lo normal es ir con unas expectativas muy altas. No se prueba el helado del mejor queso del mundo todos los días, y además, teniendo en cuenta las altas temperaturas que azotan la capital durante estos días de verano, el deseo por probar un producto de este tipo puede convertirse en necesidad a poco que pases más de 5 minutos en la calle. A priori, puede ser considerado como una maravilla gastronómica para los incontables amantes del queso que hay en nuestro país, sin embargo, es una opción bastante interesante para todo aquel que, simplemente se sienta atraído por probar cosas nuevas.

Y tras conocer a fondo todo lo que rodea a este tan novedoso como peculiar producto, llega el momento de tantearlo y probarlo de primera mano. Ya desde el momento en el que te dispones a abrir su caja, te das cuenta que lo que vas a tomar no es un helado cualquiera. Está cuidado hasta el más mínimo detalle, la presentación ya es atractiva, y cumple con todo lo que te puedes imaginar que deba tener un producto de este calibre.

[Probamos las bebidas de Fernando Alonso que arrasan en el súper: dónde comprarlas por 1,28 euros]

Una vez llegado el momento de lanzarse a probar el producto, te das cuenta de que el precio pagado de 13,95 euros puede estar mucho más cerca de haber merecido la pena. Cuando se observa que la cantidad de queso helado que incluye es bastante generosa, concretamente de 500 gramos, por un producto de una calidad muy alta, la sensación es de haber invertido el dinero en algo cuanto menos cuantioso.

Caja del queso helado de Olavidia.

Y es que dicha calidad se puede comprobar cuando con la primera cucharada, te das cuenta de que lo que estas probando es, realmente, un gran queso. Y eso es lo que es, queso puro y duro, por y para los amantes del queso, ya que como indica la propia caja del producto, “es queso helado, no helado de queso”.

El sabor no es de un queso fuerte, sino de uno suave pero intenso. Realmente la sensación es de estar tomando un queso helado, y no parece que se le hayan añadido, a excepción de un poco de azúcar que ayude a endulzar el sabor, extras que puedan afectar al sabor del queso.

Queso helado de Formaje.

Y una vez probado, llega el momento de aclarar la principal duda que surge en torno a este producto. ¿Merece o no merece la pena gastarse 13,95 euros por probar la versión helada del mejor queso del mundo? Probablemente, la variante helada de Olavidia no sea aquel producto que debas y quieras incluir en la bolsa de la compra todas las semanas, sin embargo, si realmente eres un amante del queso, probarlo no es ni mucho menos una opción descartable. Teniendo en cuenta tamaño, sabor y calidad, de lo que estamos seguros es que tras probarlo, seguramente lo puedas disfrutar al máximo.

Sigue los temas que te interesan