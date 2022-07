Francisco, el alcalde que traficaba en Jaén, debía dinero a sus camellos: "560 euros. Mañana te apaño"

El que fuera alcalde de Cabra del Santo Cristo no hacía suyo el tradicional cliché de pedirle un poquito de sal a los vecinos con los que tenía confianza. Prefería solicitarle farlopa a 'Paco' y a 'Vicky' con los que compartía comunidad. Tal situación figura en el atestado de la 'Operación Vergilia', donde se revela que el socialista Francisco Javier Justicia era literalmente "vecino" de 'Paco' y 'Vicky': dos de los supuestos camellos a los que la Guardia Civil investigaba porque desempeñaban "un rol importante" en una organización criminal dedicada a distribuir cocaína.

La investigación del Grupo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) pone de manifiesto una situación surrealista: tanto el regidor del PSOE como la pareja de presuntos narcos residían en la primera planta del mismo residencial de este pueblecito jienense de 2.000 habitantes. La puerta de unos y de otros estaba a unos metros de distancia, de forma que la primera autoridad local tenía tanta confianza con sus 'narcovecinos' que les telefoneaba para hacerles supuestos encargos de coca.

[Francisco, el alcalde del PSOE que traficaba desde un ayuntamiento en Jaén: "Tráete uno y medio"]

La 'Operación Vergilia' arrancó el 16 de marzo, con 22 registros simultáneos en Málaga, Jaén, Granada y Murcia: las provincias donde tenía actividad esta organización liderada por un recluso del Centro Penitenciario de Albocácer (Castellón). Uno de los registros tuvo lugar al lado del domicilio particular del que todavía era regidor cabrileño: el piso de sus vecinos, 'Paco' y 'Vicky'. Allí los investigadores intervinieron 56,8 gramos de cocaína, dinero en metálico, una balanza de precisión, así como diversos útiles para el tráfico de drogas.

A buen seguro que desde aquel día, al alcalde le costaría pegar ojo porque la investigación ponía en peligro la carrera política que se había labrado tras deslomarse una larga temporada trabajando de camarero en Marbella. El PSOE fichó en las elecciones municipales de 2011 a Francisco Javier Justicia: al que algunos vecinos conocen como 'Barri'. Por aquel entonces, 'Barri' llevaba cinco años de vuelta en su pueblo, como dinamizador local en el Guadalinfo: la red pública de centros de la Junta de Andalucía que enseña competencias digitales y herramientas TIC.

Este técnico superior de Administración de Sistemas Informáticos cambió el Guadalinfo por el Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo donde fue concejal de áreas como Juventud y Festejos. Durante dos legislaturas estuvo liberado en la Corporación, junto al entonces alcalde, José Rubio, al que sustituyó como cabeza de lista del PSOE en los comicios de 2019.

Vista aérea de Cabra del Santo Cristo en una imagen difundida por el Ayuntamiento.

El sueldo que tenía asignado este mandato como regidor ascendía a 43.407 euros anuales, pero parece que a Francisco Javier Justicia no le daba para costear sus presuntos vicios. Así se desprende de las conversaciones telefónicas que incluye el atestado del Grupo EDOA, donde no solo trasciende que la primera autoridad local era vecino de sus presuntos camellos, sino que encima acumulaba alguna púa por farlopa.

"Es habitual que Francisco Javier contrajera deudas por la compra de cocaína, en este caso, con otro proveedor, 'Paco'. Esta situación se considera que es aceptada por ser el alcalde, desprendiéndose que las dosis de cocaína que compraba no eran cobradas por los proveedores, como condición o favor para que Francisco Javier omitiera la obligatoriedad de perseguir el delito de tráfico de drogas, consintiéndole acumular importantes sumas de dinero que no se le han permitido a otros consumidores, entendiéndose que con ello el alcalde se veía obligado a ofrecerles una contraprestación, no pudiendo ser de otra manera que la omisión y dejación de funciones respecto a sus obligaciones de perseguir el delito".

Los 'apaños' del alcalde

En el informe que le ha costado la carrera política a 'Barri' figuran resúmenes de conversaciones donde se pone de manifiesto que usaban términos en clave para no levantar sospechas.

- 'Paco' [el camello] llama a su vecino Francisco [el alcalde] y este le pregunta: '¿Te ha llegado algo?'. A lo que 'Paco' le responde: 'Ya te lo he echado'. Seguidamente 'Paco' le pregunta: '¿Cómo va la cuenta?'. Respondiendo Francisco: '5 más este, 560 euros, mañana te apaño'.

- 'Paco' llama a Francisco [su vecino], le pregunta que si le ha 'apañado algo'. Francisco le responde que no… 'Paco' le pregunta que cómo va la cosa, Francisco le responde que como ayer, tres, cuatro (se interpreta que le debe 340 euros).

De los pinchazos autorizados judicialmente a los teléfonos de 'Paco' y 'Vicky', los vecinos del alcalde, también se desprende que a veces recurrían a su hijo menor de edad para entregar los 'pedidos' de una vivienda a otra. Una veces, el adolescente era movilizado a petición del regidor, y en otras, por parte del presunto narco. Así lo explica la Guardia Civil:

"Paco indica al investigado que le manda al niño para hacer entrega de dosis de cocaína solicitadas, matizándose que en esta ocasión el investigado [el alcalde] no solicita la participación de un menor de edad, sin embargo, aun conociendo que solo tiene 15 años, no declina la solución propuesta por el vendedor y acepta que sea "el niño" el encargado de entregar la sustancia estupefaciente, estimándose la conducta igualmente reprensible pues consiste en la participación en un delito que Francisco Javier Justicia conoce y tolera, de forma consciente, a sabiendas de que es un menor de edad que está siendo utilizado para traficar con drogas".

El entonces alcalde de Cabra del Santo Cristo, Francisco Javier Justicia, ofreciendo un discurso. PSOE

En el atestado del Grupo EDOA al que ha accedido EL ESPAÑOL constan dos llamadas, entre el primer edil socialista y su narcovecino del residencial, donde el menor de edad es usado en apariencia como una 'mula'. La primera de esas conversaciones se mantiene el 13 de noviembre de 2021:

- Francisco Javier Justicia: ¿Estás por aquí o qué?

- 'Paco': No, pero ahora mando al niño. Nosotros estamos de viaje.

- Francisco Javier Justicia: ¿Entonces qué hago?

- 'Paco': Al niño. ¿Dónde estás tú?

- Francisco Javier Justicia: En mi casa.

- 'Paco': Ahora mando yo al niño. ¿Has 'apañao' eso de atrás? [Dinero pendiente por una presunta deuda de cocaína]

- Francisco Javier Justicia: No, esta tarde cuando vengas.

- 'Paco': El de este sí, ¿no?

- Francisco Javier Justicia: No, luego más tarde que tengo que salir.

Llamada del 20 de febrero de 2021 donde vuelve a salir a relucir la figura del "niño". Esta es la transcripción:

- Francisco Javier Justicia: ¿Estás en tu casa?

- 'Paco': No, pero llamo al niño.

- Francisco Javier Justicia: Dile que uno y medio que estoy en tu puerta.

- 'Paco': Venga, voy a llamarlo.

Uno de los 22 registros simultáneos practicados por la Guardia Civil en Jaén, Málaga, Granada y Murcia, en el marco de la 'Operación Vergilia'.

Tanto fue el cántaro a la fuente que al final el alcalde se convirtió en uno de los 11 investigados en la 'Operación Vergilia', por los supuestos delitos de tráfico de drogas con el agravante de utilización de un menor de edad; cohecho y omisión del deber de perseguir delitos como responsable de la Policía Local. En los registros desarrollados en Jaén, Granada, Málaga y Murcia se intervinieron 1.100 gramos de cocaína; 600 gramos de sustancias de corte; 1.200 plantas de marihuana; 1 kilo de maría y hachís; 175.000 euros en metálico; así como seis vehículos y una motocicleta.

En el macroperativo se produjeron 26 arrestos, de los que 8 eran vecinos de la localidad cabrileña donde se desmantelaron cinco narcopisos. "Entre los vecinos se hablaba de que había muchos puntos de venta de droga en el pueblo, pero nadie alzaba la voz", tal y como admiten representantes municipales desde el anonimato.

"Todo el mundo decía que al alcalde le gustaba el 'tema' porque Cabra del Santo Cristo es pequeño", según subrayan las citadas fuentes ligadas al Ayuntamiento. "Era una cosa que la gente sabía: excepto el que fuese ciego". Y como ejemplo del supuesto consumo de cocaína del regidor socialista aportan dos detalles: "Experimentaba cambios de humor en cuestión de minutos y a veces contestaba muy mal".

No convocan el Pleno

El Pleno para eligir al nuevo alcalde se celebrará el 18 de julio, después de que el pasado miércoles, la dirección provincial del PSOE obligase a Francisco Javier Justicia a dimitir y a darse de baja como militante. De momento, en la página web del Ayuntamiento sigue figurando Justicia como regidor, a pesar del escándalo que ha causado entre los vecinos la investigación del primer edil en una operación contra el tráfico de cocaína y del aluvión de críticas del PP, IU...

[Dimite el alcalde del PSOE que traficaba: Francisco cobraba 43.000€ en su pueblo de 2.000 vecinos]

"No sabemos si 'Barri' está encerrado en su casa o si se ha marchado a Madrid con su pareja". Este diario ha tratado de contactar con el exregidor, pero no responde ni a las llamadas ni a los mensajes. El PSOE de Cabra del Santo Cristo, a través de su Facebook, ha defendido la labor en la alcaldía de Francisco Javier Justicia: "Se ha realizado casi todo el programa electoral socialista con el que nos presentamos y ahí están las realizaciones en deportes, cultura, calles arregladas, fuentes, el cuidado de nuestros mayores, la creación del grupo de Protección Civil…".

"El Ayuntamiento no ha tenido una actitud pasiva ante el problema de la droga, ha sido totalmente beligerante. Los hechos denunciados en la prensa son muy graves e injustos ya que son meras acusaciones que no están probadas y simplemente son parte de la caza política que últimamente está sufriendo el PSOE por parte de los medios de comunicación mediatizados por la derecha. Por eso valoramos muy positivamente la valentía y firmes principios de Francisco Javier al presentar su dimisión para dedicarse a demostrar su inocencia, en la que creemos".

El comunicado del PSOE pasa de largo por un asunto que en esta legislatura criticó el PP: el alcalde, Francisco Javier Justicia, teniendo el segundo sueldo más alto de toda Andalucía en relación al tamaño de la población, cobró en dietas 1.206 euros entre abril y mayo de 2020, cuando estaban activas las restricciones de movilidad de la pandemia.

