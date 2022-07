El año de José Ramón de la Morena fuera de la radio: cría tomates, cuida a su niño y maldice políticos

El reloj marca las 00 horas del día y José Ramón de la Morena (Brunete, 21 de noviembre de 1956) lee tranquilo en casa. A punto de acostarse, se cierra un día más de su nueva vida. Hace poco más de un año a esta misma hora habría estado empezando su programa de radio deportiva nocturna (El Larguero o El Transistor, depende de la época) tras un día de duro trabajo. Ahora, sin embargo, a su rutina le rodea la tranquilidad: por la mañana en el huerto, con su José Ramón, a poco de cumpler añito y medio, y por la tarde a lo que se tercie. Está fuera de onda.

"Sin que suene a farolada, pero mi vida es maravillosa, fantástica, lo que nunca soñé. A veces me levanto y digo: me van a despertar para llevarme para la radio. Han sido tantos años levantándome con un ladrillo encima de la cabeza, ¿no? Ese despertar de situarte y ver qué hacemos... Esa sensación de peso de pensar que llegue el descanso del viernes... Me he descargado de la obligatoriedad del día a día", cuenta De la Morena sentado en uno de los sofás de su casa.

Ha llevado a los reporteros a una habitación tranquila. Aquí reposan camisetas de los mejores deportistas españoles de la historia. Raúl González Blanco, Rafael Nadal, Andrés Iniesta... Hay raquetas, botas, guantes de boxeo, pelotas de fútbol, de baloncesto, un casco de Fernando Alonso, bicicletas de Julio Jiménez... No se puede enumerar todo. También un cajón flamenco, una guitarra, un piano y una mesa con cuatro sillas y un tablero para jugar al mus.

Entrevista a José Ramón de la Morena Sara Fernández

Responde con una tranquilidad mayor a la habitual. Se ve fuera de la actualidad, porque en el último año no ha estado muy pendiente de ella. "Un niño de año y cuatro meses no te deja mucho tiempo", reconoce. Además, "no quiero ser periodista, de momento". ¡Atiza!

A pesar de ello, está al tanto de lo ocurrido en la Federación Española de Fútbol con Luis Rubiales. "No me extraña", dice De la Morena. "Yo me cansé de hablar de él y dije lo que iba a ser. Se está cumpliendo al milímetro".

Pero poco más. José Ramón de la Morena se dedica por completo a su hijo y a sus tomates. De hecho, mientras ha estado en el conocido Torneo Brunete de fútbol 7, en esta ocasión celebrado en Orlando (EE. UU.) y que organiza él, ha pasado los primeros diez días sin ver al bebé. "El otro día empezó a llorar como diciendo no te vayas a ir otra vez, desconsolado", apunta el periodista.

—¿Cómo ha sido su relación con la radio desde fuera este primer año?

—Honestamente, he escuchado muy poca radio y he visto muy poca televisión. Cuando tú tienes un niño de un año y cuatro meses te dedicas por entero. Es lo que yo he hecho, lo que no pude hacer con los mayores y no quisiera que este me lo pueda echar en cara nunca. Al final, me doy cuenta que educas como te educan. Y aunque intento corregirlo un poco, no sé si lo voy a si lo voy a conseguir. Porque hay cosas que no se les deben dar, que no se les deben facilitar, porque lo he visto con los mayores, que ni lo valoran ni lo agradecen. Que no lo agradezcan no importa, pero que no lo valoren sí que me preocupa más. Y no quisiera que esto me ocurra ahora con José Ramón, pero puede que esté en el camino de que me vuelva a ocurrir.

El que fuera uno de los hombres fuertes de la radio en España, ahora prefiere el huerto. Ha pasado de tener a los mejores hinchas escuchando el transistor a "tener los mejores tomates del contorno".

—¿Cómo es su día a día?

—Bueno, vivo en Brunete, como toda mi vida, y ahora soy muy hortelano. Hoy tuve que ir a Madrid y por eso me coges en camisa, pero si no estaría, estaría en el huerto. Es lo que más me gusta. Presumo de tener los mejores tomates del contorno y me gusta. Me gusta ver crecer los tomates, los melones, que vienen un poco retrasados este año, me gusta ver los terrenos, los calabacines... Y me gusta bajar el crío y enseñárselo, cómo es un tomate, cómo es un calabacín, como nace un pollo, las gallinas... Tenemos una clueca y estoy deseando que vea cuando vayan a nacer los pollitos, que lo pueda ver. Ahora le llevas a al colegio y te dicen en el colegio muy ufanos que aquí van a tener un huerto y van a tener un gallinero para que vean como nacen los pollitos. El mío ya va a venir a aprendido (ríe).



"Lo de Rubiales me pone malo"

José Ramón no parece estar al tanto de casi ninguna polémica. Eso, o mira para otro lado cuando se le pregunta. Bravo entra al trapo únicamente cuando se le habla de Rubiales. Y para hablar de los políticos actuales del país tampoco es que embista demasiado.

El periodista posa con un balón firmado por todos los campeones del mundo de fútbol españoles. Sara Fernández

"Creo que me ha tocado padecer la peor generación de políticos de la historia de Fernando VII y eso a mí me da mucha pena por mi país. Porque creo que ahora la gente está más más preparada, ¿pero por qué se exige un título para ser médico y para adminstrar un país no? La democracia debe dar oportunidades a todo el mundo. Efectivamente. Pero luego para administrar, para gobernar, tiene que haber gente preparada. Se trata de crear gente preparada para que administre el país, que lo administren los mejores. Esa debería ser una de las exigencias. Como tener que ir a una segunda vuelta para evitar los pactos y los enredos. Que sea el pueblo quien dedica que les gobierne".

—¿Quién le avergüenza?

— Bueno, yo no soy quién para señalar, porque otros dirán: anda que tú como periodista... Pero bueno, a mí para ser periodista me exigieron tener una carrera. Y la terminé...

José Ramón habla de la igualdad de oportunidades para llegar a ser periodista. ¿Es necesario tener la carrera para serlo? "No, no entiendo que sea fundamental. Entiendo que es algo que se le ha exigido a una parte de la ciudadanía o de los estudiantes mientras otros han aprovechado el tiempo para colocarse. Y a mí eso no me pareció bien. Yo lo que quiero es que a los estudiantes no se les engañe, que se les diga. Si quieres trabajar en un medio de comunicación, tiene ser licenciado en Ciencias de la Información o en o en Ciencias de la Comunicación, que es ahora. Eso es lo que me fastidia.

—¿Qué pedirías para ser presidente de la Federación Española de Fútbol?

—Yo llevo años diciéndolo. Es otra gota que cayó en el océano: unas elecciones limpias, unas elecciones democráticas. No una asamblea de 120 donde compras a 61,1 a sueldo como ha hecho este —Luis Rubiales— y ya está. No. Cada futbolista un voto, cada árbitro un voto, cada directivo un voto, cada presidente, cada árbitro y todo el que tenga una licencia federativa del fútbol es un voto.

—Eso sería complicado.

—Recuerdo que un Secretario de Estado para el Deporte me dijo que eso llevaría casi 3 millones de votos. ¿Y qué? Mejor, no se podrían comprar, sería imposible. Ahora es tan fácil como lo que ha hecho este sujeto. Desde el momento en que llegas con unas elecciones falsas, ¿cómo te va a extrañar luego la corrupción? ¿Cómo te va a estudiar la corrupción? Yo de Rubiales ya me cansé de hablar. Ya no voy a hablar más porque ya dije y dije lo que sospechaba que era y lo que iba a ser. Y se está cumpliendo al milímetro y más adelante hay más.

—...

—Hay gente que saben mucho de esto, que a lo mejor no termina una carrera, pero que se han hecho directores deportivos que han hecho cursos, han estado fuera, que hablan idiomas, gente que vienen a servir al fútbol, no vienen a servirse del fútbol. Lo de este tío a mí me enferma. Lo que ha hecho con Piqué... Esa comisión que solamente se lleva Piqué y que él a su Geri... ¿De cuándo tenía tanta amistad con Geri? ¿Con Sergio Ramos no la tenía. ¿Por qué? Porque a Sergio Ramos no... Es que me tengo que reír, porque me tengo que reír de pena.

—Vaya, que no le han extrañado los audios que se han filtrado.

—Nada, en absoluto. Cómo me va a extrañar, si yo tenía, yo tenía grabaciones que no publiqué, que eran... Que me llegaron, que... Pero bueno, a ver, a mí eso ya ahora no me corresponde hacerlo, por el momento.



—Y eso que Rubiales llegaba para acabar con Villar, que también se había visto envuelto en temas de corrupción. ¿Con cuál te quedarías?

—Lo de Villar tendrá que decirlo la Justicia. Pero Villar tampoco tenía muy buenas compañías. Eso es evidente y él lo sabe. Pero Villar ya no está, no puede defenderse y ya no voy a hablar de Villar. El otro sí está y me parece un peligro para el fútbol, para los para los futbolistas y, sobre todo, para los aficionados.

—Por cerrar el círculo. Javier Tebas sí se puede defender.

—He tenido muchas enganchadas con él, pero creo que no se le puede negar que le han investigado, buscado y que yo sepa no le han encontrado nada. La grabación que le manda Rubiales a hacer un amigo suyo y dice: queda demostrado que va a por mí. Pues claro que va a por ti, si tenéis una guerra personal. La LFP ha mejorado mucho y Tebas lo ha hecho bien, pero quienes lo han hecho bien han sido los presidentes trayendo a los mejores futbolistas que hay. La mejor liga del mundo es la nuestra. También por cómo se trabaja la cantera. Sólo hay que ver los campeonatos de los niños, que siempre lo ganan españoles.

El único lunar para José Ramón de la Morena en el fútbol actual son las peleas, casi inexistentes en los últimos tiempos. Erradicaría a los ultras. "Totalmente. Los cánticos y todo esto es fantástico, le dan una notoriedad y al escenario hacen mucho más apasionante el fútbol. Pero solamente la palabra ultra ya no suena bien".

De la Morena, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

José Ramón está tan fuera de onda que ni siquiera sabe lo ocurrido con Riera hace unos días. El entrenador español fue expulsado de la sala de prensa del Olimpija Ljubljana por los radicales del equipo. Era su presentación e increparon al presidente, porque querían que se quedara el técnico anterior. "Es una barbaridad, otra más. Pero sobre todo que que un grupo ultra vaya a gobernar un club... Vaya, vaya tela. Es como si un grupo terrorista quisiera gobernar un país. Estaríamos un poco en la misma. Porque si quieres gobernar a base de terror, a base de amenazar, a base de si tú no dices lo que yo quiero, si tú no haces lo que yo quiero...".

Toros y naturaleza

José Ramón disfruta ahora de la naturaleza. El tiempo que no te da el periodismo, te lo regala la jubilación. "Me gustaría mucho que mi hijo se relacionara con la naturaleza", dice.

Sin embargo, muchos dirán que es una contradicción que le guste la naturaleza y sea amante de la tauromaquia, dos aficiones que, digan lo que digan, van de la mano. José Ramón dice respetar a todo el mundo: "Si usted no quiere no vaya a verlo y ya está". "No quiero hacer demagogia ni soy quien para entrar en este, pero dices: ve a ver esas granjas de gallinas, de cerdos, en qué condiciones los tienen. Al fin y al cabo, al toro bravo se le mima, vive cinco años en la dehesa como un Playboy y se le cría para la lidia. Pero habrá opiniones contrarias, con otros argumentos tan sólidos como el mío, pero nos respetamos.

En ese aspecto, su amistad con José Tomás le pierde. "Creo que los objetivos también dicen que es el mejor de la historia. Lo que yo le he visto hacer en una plaza de toros me ha emocionado hasta entenderlo como arte, entendiendo que es un animal bravo y que es un animal que se cría para morir en la plaza y no de una descarga eléctrica. Eso me ha traído recuerdos inolvidables en prácticamente toda España".

—¿Pero sólo le gusta José Tomás?

—Bueno, hay toreros muy buenos, pero me parece que hay demasiada diferencia.

—Está Messi y el resto.

—Bueno, José Tomás está por encima de Messi.

Angels Barceló y polémicas

El periodista de Brunete está tranquilo. De hecho, si José Tomás es bueno con el capote, él hoy demuestra mejor destreza. Da pases largos, con tranquilidad, no se inmuta.

—¿Está alejado de toda polémica?

—La tranquilidad te lleva a relativizar todo. Me he hecho muy kantiano, muy, muy de dudas, ¿no? Y cuando tienes dudas hay dos cosas que me gustan: el kantianismo de la duda, todo puede ser discutible, y la capacidad de emocionarme.

José Ramón de la Morena está muy alejado de la actualidad. Sara Fernández

La última vez que logró emocionarse fue hace una semana, a su vuelta de Orlando. Los compañeros de profesión le realizaron a José Ramón de la Morena una cena en Madrid para celebrar su año fuera de los micrófonos. Le alegro que se le escapara una pequeña lagrimilla. "Veo que a la gente mayor le cuesta cada vez más hacerlo. Yo que todavía sigo emocionándome, pues me sigo sintiendo joven".

Hablando de compañeros de profesión, no se atreve a tildar al mejor con el que ha trabajado. "Te diría 16 nombres seguidos, porque no me quiero olvidar de ninguno".

Y mezclando polémica y profesión, la última ha sido la protagonizada por Angels Barceló, en la que llamó vagos a los nuevos periodistas. "Hay de todo", dice José Ramón. "Anda que hay algunos veteranos... Joder. Yo conozco más vagos veteranos que jóvenes".

'Joserra' continúa con su respuesta: "Es verdad que veo gente joven que dices se come el mundo y otros que vienen rebotados de otros lugares que lo primero que preguntan es cuándo se libra y que los días no sé qué y no sé cuanto. Evidentemente yo soy más de la generación de Angels y entiendo que en nuestra época nosotros amábamos tanto la profesión que hacíamos verdaderas locuras".

Explica el periodista que sus horarios eran de sol a sol en sus inicios. Y había días que tenía que quedarse a dormir en el sillón porque ir a casa era una pérdida de tiempo, de lo poco que quedaba para volver a trabajar.

—Me acuerdo una noche con García que me pasó eso y que dormí allí. Y García me acuerdo que llegó esa noche y me dijo: ¿has cenado? Traedle de cenar, ¿qué quieres cenar? Y pedí sopa de pescado y un filete. Joder. Y me bajaron a Nebraska y me lo subieron. Y entonces te quiero decir que en aquellos tiempos teníamos otros ritmos. Afortunadamente hay otros derechos, pero sí que es verdad que la capacidad de esfuerzo quizás no es la misma porque se viene de otra generación y otra educación.

—Hablando de García, ahora está la cosa tranquila con SúperGarcía, ¿no?

—(Risas) Con SuperGarcía...

—Han estado tiesas durante años... Pero está todo enterrado ya, ¿no?

—Sí, el tiempo lo cura todo menos la estupidez. Si no lo hubiera curado, seguiría siendo igual de estúpido. Ni él ni yo fuimos dos buenos ejemplos en eso. Pero sí que es verdad que hicimos muy buena radio. Yo creo que él hizo muy buena radio, que las Vueltas de España que él inventó como reportero fue buenísimo, y yo creo que he hecho muy buenos programas de radio también, porque tuve la suerte de tener al lado a los mejores.

¿Volverá?

Lleva un año alejado de los micrófonos. José Ramón de la Morena reconoce que no lo echa de menos, pero, como diría el viejo tango, siempre se vuelve al primer amor. Y de la Morena no lo descarta, aunque "mínimo hasta noviembre no haría nada".

Tiene sobre la mesa distintos proyectos. Hay quien le ha ofrecido inmiscuirse en Twitch, pero él no está por la labor. "No quiero decir nunca jamás, porque son mundos desconocidos para mí. Mr. Chip me ha dicho de hacer algo, pero no le he vuelto a ver, porque no he estado aquí. Son escaparates a los que no me he acercado".

El periodista sujeta una camiseta de Andrés Iniesta cuando jugó el torneo Brunete. Sara Fernández

—¿Qué diferencias ves entre Twitch y el periodismo tradicional?

—Es que no lo conozco. Esto que hemos hecho ahora con los niños en Orlando ha debido ser algo así parecido a Twitch, ¿no? Antes lo hacíamos por la radio y ahora mi mujer me dijo de hacer algo grabado, haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo ahora con vosotros.

Lo cierto es que José Ramón de la Morena ahora quiere olvidarse de todo eso. "No quiero ser periodista, de momento".

—¿No lo echa ni un poquito de menos?

—Ahora cuando estos días he estado con los niños, me apetecía hacer el programa. Al ver a Roberto Gómez coger un micrófono y ponerse a hacer un inalámbrico pues me despertó algo dentro. Es como si se me encendieran todas las luces en ese momento; alguien me hubiera dado las luces de repente y me viera en medio del escenario. Y me empecé a mover casi por obligación.

De momento, De la Morena se lo piensa. Si hace algo será una vez a la semana, pero no un programa que le comprometa. Lo hará a partir de noviembre. Habrá que esperar. Usted no sabemos cómo lo hará, seguramente siendo el mejor escuchando el transistor; él tiene pinta de que lo hará siendo el mejor cultivando, entre otras, un melón.

No hay que confundir melenas,

gente rara y gente buena...

Los buenos son futbolistas,

los machos son futbolistas;

los raros somos artistas.

Ra, ra, ra...

