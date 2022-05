El hostelero Manuel no encuentra camareros para "12 horas, media jornada": "No quieren trabajar"

Algunos hosteleros del país fueron muy críticos con las medidas que el gobierno adoptó en su sector durante la pandemia del Covid-19. Es el caso de Manuel, un hostelero de Malgret del Mar, que cree que muchos restaurantes no encuentran a nadie porque "la gente hoy no quiere trabajar el fin de semana y la hostelería está hecha para el fin de semana", según ha contado en el programa de Espejo Público. Sus declaraciones han sido muy polémicas porque también ha puesto en evidencia las malas condiciones del sector defendiendo irónicamente que "en la hostelería se hace media jornada, se trabaja 12 horas, ha sido así toda la vida".

Durante el programa de este espacio de Antena 3, Manuel fue entrevistado para comentar la situación actual de los camareros en este país. El hostelero ha opinado, entre otras cosas, que en este sector se trata de"entrar desde por la mañana" y no saber "a qué hora te vas". Además, ha comentado lo normal que es que te hagan un contrato por horas: "Yo he estado en un sitio y a mí jamás me han hecho un contrato de cuatro horas, he hecho más horas y no me las han pagado".

Por si esto fuera poco, también se ha enfrentado a una de las colaboradoras diciéndola que "usted ha estudiado una carrera para no tener que pasar por las malas condiciones de la hostelería" dejando, de alguna manera, a los trabajadores de la hostelería como ciudadanos de segunda o dejando entrever que están a un nivel inferior.

Los comentarios indignantes y el enfado del público no tardó en hacerse notar a través de las redes sociales que entienden perfectamente por qué este hombre no ha conseguido a nadie que quiera trabajar en su local. Algunas de las opiniones han sido: "Tremendos argumentos tiene el pavo", "Esto es vergonzoso nos merecemos todo lo malo que nos pase", "Sinverguenza"...

