Probamos la nueva sección de comidas preparadas de AhorraMas por 36 euros: esta es nuestra valoración

AhorraMas ha dado otra vuelta de tuerca en su estrategia empresarial. Si hace unos meses fundaban una línea de supermercados llamados AhorraMas Basic en los que buscaban hacer competencia en los barrios de las ciudades a Dia Market, Carrefour Express o Mi Alcampo, etc., ahora se han metido de lleno en el mundo de la comida preparada. Al igual que Mercadona cuenta con una sección de platos ya elaborados llamada Listo para comer, este supermercado de origen madrileño ha comenzado la andadura de A comer!, la cocina de AhorraMas. Y la verdad, después de probar seis de los 50 platos que ofrecen, no nos hemos quedado indiferentes.

Aunque nos hubiese gustado saborear el medio centenar de “recetas saludables”, como las definen fuentes de AhorraMas, lo cierto es que en nuestra mesa sólo había cinco comensales alrededor, así que optamos por seis platos, cuyo precio total ha sido de 36,29 euros. En este particular menú hay de todo, desde costillas o pollo, hasta croquetas o empanadillas… La idea era, en este sentido, que EL ESPAÑOL dé una serie de claves sobre los platos que, a nuestro juicio, pueden ser más demandados.

De ahí que, por ejemplo, el pollo asado sazonado –7,99 euros– haya sido uno de los platos seleccionados para esta particular cata, pues, como saben, siempre es una comida muy socorrida que le puede resolver cualquier contratiempo. Ese fue el pensamiento que hemos tenido en el momento de pedirlo en el A comer! del reinaugurado supermercado de AhorraMas de Boadilla del Monte, un municipio situado al oeste de Madrid. Allí nos hemos dejado caer sobre las 2 y media de este martes para ver qué nos ofrece el supermercado.

La novedosa sección de 'A comer!' en el AhorraMas de Boadilla del Monte. N. A.

Y había todo. Desde carnes y pollos asados hasta platos de cuchara como fabadas o lentejas con chorizo pasando, incluso, por comidas tan disruptivas como los pokés. De hecho, si el consumidor accede a la web del supermercado madrileño puede comprobar que en la sección platos cocinados de AhorraMas clasifican su oferta en Asados; Snacks, fritos y bocadillos; Platos principales; Guarniciones; Arroces; Pucheros; Entrantes y Pokés. Todos, como se ha avanzado, forman un elenco de hasta 50 platos de diversa índole. Con ellos, AhorraMas ha entrado de lleno en la batalla con los demás supermercados para ofrecer a los clientes todo tipo de comidas que sólo necesitan un golpe de microondas.

No obstante, el de Boadilla es el segundo AhorraMas de toda la Comunidad de Madrid que tiene este servicio, pues el único que ya estaba operativo se situaba en San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid. Es decir, de las 277 tiendas que tiene la empresa en la citada autonomía y en Castilla La-Mancha, sólo dos tienen la sección de A comer!. Por ello, en este periódico nos sentimos privilegiados por ver, oler y comer lo que ofrece la cadena. El hambre aprieta y la expectación aumenta.

Una vitrina del 'A comer!' de AhorraMas con varias comidas recién preparadas. N. A.

En el supermercado

La hora de comer se acercaba y, después de una mañana de trabajo, teníamos ganas de desconectar con una buena comida. Eso sí, había pocas ganas de prepararla por lo que nos pareció que había llegado el momento de probar lo nuevo de AhorraMas. De esta manera, entramos en el centro comercial El Palacio, en donde se sitúa el supermercado con servicio de A comer! y lo primero que observamos es la profunda reforma a la que se ha sometido la tienda. Reforma integral y lavado de cara en forma de 1.246 metros cuadrados para ofrecer todo tipo de productos.

Pero vayamos a lo importante. Al servicio de A comer!, en el que en varias vitrinas acristaladas exponen todo tipo de platos. Hay fritos, hay pastas, hay ensaladas… pero tenemos hambre. Así que nos decantamos por elegir primero los platos principales. Después, lo demás. Por un lado, pedimos el mencionado pollo asado sazonado –con el que pueden comer perfectamente cuatro personas por 7,99 euros– y un costillar americano con salsa, cuyo precio ha sido de 12 euros y puede dar para tres comensales.

Vista del pollo asado del 'A comer!' de AhorraMas, tras ser calentado y emplatado. N. A.

–¿Las croquetas se venden en unidades o por ración?

–Unidades.

–Pues póngame, por favor, una de cada: una de pulpo a feira, una de cocido gallego, una de bacalao, una de queso de tetilla ahumado –todas a 80 céntimos la unidad– y un croquetón de jamón ibérico –1,20 euros la unidad–.

Y, con mucha amabilidad, la trabajadora de AhorraMas, perfectamente ataviada con su gorro, delantal y mascarilla –pese a que ya no es obligatorio usarla en los supermercados– se dispone a prepararnos el servicio. Un encargo que completamos con una ración de albóndigas, pues nos ha parecido que tienen buena pinta y que pueden resolverle a algún oficinista su comida diaria por 4 euros; una ración de fingers de mozarela, que vale 2,50 euros; y tres empanadas argentinas de distintos sabores, cuyos precios son de 1,80 euros cada una. Todo listo y empaquetado para pasar por caja a pagar los pertinentes 36,29 euros.

La ración de 'fingers' de mozarela de AhorraMas. N. A.

Nuestra valoración

Por fin llegaba el momento más ansiado. El de probar los seis platos seleccionados del nuevo A comer! de AhorraMas. Recapitulemos: pollo asado, costillas, croquetas, ración de albóndigas, ración de fingers de mozarela y empanadas. Es verdad que no es el menú más healthy, pero bueno, un día es un día y queremos probar lo que pensamos que puede tener mayor éxito en ventas. Así pues, los cinco comensales, entre los que se encuentra José Antonio, un cocinero profesional con 40 años de experiencia, nos sentamos alrededor de los platos. Eso sí, antes hubo que darle a cada uno un golpe de calor en el micro.

“Valorar las croquetas no será una tarea fácil, porque son muy diferentes entre sí”, expresa José Antonio, “pero las iré describiendo una por una”. “En primer lugar, la de pulpo a feira no me ha convencido porque la bechamel me sabe industrial y están algo secas, algo que, por ejemplo, no ocurre con la de bacalao: su masa está muy rica, la bechamel mejor hecha y cruje su corteza”, expresa. Pero, sin duda, las dos que más han gustado a este experto en croquetas han sido las de jamón y las de cocido gallego por “sus buenas bechameles y sabores”.

Las cinco croquetas de AhorraMas, vendidas por unidades, en un caja. N. A.

–¿Algo que añadir, José Antonio?

–Lo único que me ha parecido raro es que la corteza del croquetón de jamón, aunque estaba buenísima, era algo gorda. Las de queso, por su parte, están ricas de sabor, pero les falla la textura.

Los otros dos entrantes, las empanadas y los fingers de mozarela han sufrido destinos dispares. Y lo de dispar, va sobre todo por las empanadas argentinas. Unas han gustado más que otras. Han triunfado las de ternera mechada y pollo y curry, pero no ha gustado nada la de lomo picante. “No sabe a lomo y está excesivamente picante. Su salazón se come todo el sabor”, describe una comensal. Pero lo que es cierto es que las otras dos nos han parecido muy sabrosas si se tiene en cuenta que valen 1,80 euros. Los fingers de mozarela bien. Normalitos y socorridos.

Las tres empanadas argentinas de AhorraMas antes de ser horneadas durante 4 minutos. N. A.

Y de los tres principales que nos hemos llevado a la mesa, pasan nuestro examen dos y uno con altísima nota. “El peor de todos los platos han sido las albóndigas en salsa –4 euros–: saben como las de lata, las de conserva. No les encuentro ningún valor añadido. No se salva ni su textura, porque el envoltorio es tan grueso que ha hecho que la carne se compacte en exceso en el interior”, indica el cocinero. Nada más que añadir. Sin embargo, la sorpresa ha saltado con los otros dos platos principales.

Por un lado, el pollo asado sazonado –7,99 euros– estaba sabroso, jugoso y blando. “Por ser perfeccionista, la textura no es perfecta, pero por ese precio está muy bien”, opina José Antonio. Pero, sin duda, el plato que se ha llevado los elogios de toda la mesa han sido las costillas de AhorraMas. “Blandas, jugosas, bien hechas y, sobre todo, con mucha carne. Son mejores que las del Ribs”, decía con humor un comensal. Lo cual era cierto, eran carnosas y se desprendían como mantequilla. “Parece como si se hubiesen hecho a baja temperatura. Me gustan”, añadía el chef.

Las costillas del 'A comer!' de AhorraMas, tras ser calentadas. N. A.

Y así, tras ponernos las botas, recogimos lo que sobraba para la cena o la comida de días siguientes porque evidentemente sobró. Las raciones son generosas, así que ya sabe, AhorraMas ya le vende hasta 50 platos cocinados en su nueva sección A comer!.

