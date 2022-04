La gran multa de la DGT por no respetar a los peatones: te quitan también puntos del carnet

Los conductores deben respetar correctamente la Ley de Seguridad Víal para evitar accidentes y multas. Para ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) utiliza varios mecanismos que tienen el objetivo de que todas las medidas se cumplan correctamente. Un ejemplo de ello son los radares invisibles que el organismo ha instalado por toda la península e incluso las furgonetas camufladas que que vigilan que los conductores no cometan ninguna infracción. Sin embargo, no solo se debe tener cuidado en las vías interurbanas sino que también, todos los vehículos deben cumplir esas normas en las ciudades. Una de ellas es la de respetar adecuadamente los pasos de peatones porque si no Tráfico puede sancionar con hasta 200 euros de multa.

En las urbes conviven todo tipo de conductores: particulares, ciclistas, motoristas, peatones y los usuarios de los vehículos de Movilidad Personal que son, por ejemplo, los titulares de patinetes eléctricos. Por eso es de suma importancia que todos ellos conozcan adecuadamente todas las normas de circulación para que todo funcione correctamente.

Los peatones antes de cruzar al otro lado de la calle mediante un paso de cebra deben mirar adecuadamente que no pase ningún vehículo o esperar a que el semáforo se ponga en verde. No obstante, no es solo su responsabilidad porque del mismo modo, los conductores de vehículos deben asegurarse que no haya ningún individuo cruzando la calle para pasar y en el caso de que sí lo haya, tienen que parar. Si no lo hacen, la DGT recuerda mediante su cuenta de Twitter que pueden ser sancionados con hasta 200 euros y la retirada de 4 puntos en el carnet de conducir.

No respetar la prioridad de paso de #peatones en los pasos debidamente señalizados para ellos, tiene sanción de:



200 € y hasta 4 PUNTOS del carné.



Pero si incumples las normas, te arriesgas a que tu vida pueda dar un vuelco grave.



👉https://t.co/XbOpsIhIXQ#PeatónSeguro pic.twitter.com/Kb9RfA9iHz — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 10, 2021

Esta norma también se aplica a los ciclistas y los titulares de vehículos de Movilidad Personal aunque en su caso, no serán sancionados con la retirada de puntos. También, hay que tener en cuenta lo que se entiende por pasos de peatones. La ley abarca todos los pasos de cebra que estén debidamente señalizados aunque hay ayuntamientos que han hecho innovaciones en los mismos poniendo las líneas de colores. Aún así, es necesario respetar esta medida y la máxima siempre debe ser que los conductores frenen y cedan el paso a los transeúntes.

