Covirán, la empresa que te paga cuando quieras: con una 'app', puedes pedir que te adelanten el sueldo

¿Te ha pasado que un desembolso inesperado, como la avería del coche o un electrodoméstico, te ha descuadrado las finanzas personales del mes y te has visto obligado a pedir prestado a tu familia o amigos? Un 35,4% de los hogares españoles no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2020, según la última Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INE.

De ese porcentaje, imaginamos que algunos, en vez de recurrir a los allegados para hacer frente a ese pago, pidieron un adelanto de sueldo a la empresa. Sin embargo, la solicitud de ese anticipo generalmente supone que se entere tu jefe y la imposición de desvelar al departamento de recursos humanos el motivo por el que se necesita el dinero.

Actualmente, esta dinámica de solicitar un anticipo de la nómina por escrito tiende a desaparecer. Ahora lo que se está empezando a imponer en España son las plataformas tecnológicas que facilitan este servicio con solo unos toques en la pantalla del teléfono móvil y sin necesidad de que los empleados justifiquen la petición ni den explicaciones.

“El sistema de anticipos era muy poco privado, requería tantos filtros hasta que el trabajador o trabajadora recibía esa cantidad que necesitaba que, seguramente en la mayoría de los casos, ya le llegaba tarde. No era operativo ni para el propio empleado ni para la empresa y buscamos distintas alternativas para poder mejorar ese sistema”, explica Álvaro Pérez, responsable de Recursos Humanos de Covirán, cooperativa que ha implementado una herramienta para el cobro del salario bajo demanda o en tiempo real.

Desde 2020, experiencia positiva

La experiencia con ese software en esta empresa, formada por 2.400 socios y con casi 3.000 supermercados repartidos por España y Portugal, ha sido muy positiva. Implantado desde finales de 2020, de los 1.400 empleados en plantilla (el 97% con contrato indefinido), un 31% se ha registrado en la app para poder disponer del sueldo cuando quieran. “En un año, la han utilizado 345 personas quienes han realizado más de 2.000 transacciones”, detalla Álvaro Pérez.

Con esta herramienta los empleados de la cooperativa pueden pedir el anticipo mensual de hasta un 40% del salario devengado. “Empezamos con un máximo de un 30%, pero a petición de los trabajadores lo subimos. El proceso es muy sencillo. El asalariado entra en la app con sus datos y esta le indica de cuánto dinero dispone según el día del mes. Él decide qué cantidad quiere que le ingresen”.

La orden se manda en el acto y el dinero se transfiere en unos minutos, de forma similar a un bizum. Con la ventaja de que durante el mes pueden usarlo tantas veces como quieran. “Cuanto más se acerca a la fecha de cobro, que en Covirán es el día 1, más dinero está disponible”. Ese día el empleado cobra el resto del salario.

El responsable de recursos humanos de esta empresa destaca la rápida y buena aceptación que ha tenido esta tecnología en la plantilla, sobre todo en los jóvenes de entre 25 y 35 años. Y el número de registrados continúa creciendo. Su uso es opcional. “Con la pandemia vimos que era necesario adoptarla. Antes de implantarla no realizábamos 2.000 anticipos ni mucho menos”, señala Pérez.

El anticipo clásico se extingue

Con este tipo de soluciones el concepto de adelanto de salario asociado a una urgencia se queda obsoleto. “Hay que quitar esa etiqueta de anticipo y problema, no tienen por qué estar vinculados. Estas herramientas simplemente facilitan otra forma de cobrar la nómina. Con ellas la palabra anticipo ya no existe”, afirma Álvaro Pérez, para quien las empresas deben evolucionar y adaptarse a las nuevas generaciones, y la que no lo haga “se quedará en el camino”.

Además de rapidez y agilidad, este beneficio social aporta tranquilidad al personal, según la experiencia en Covirán, una empresa con 60 años de historia. “Se sienten muy cómodos y están más tranquilos sabiendo que gestionan su nómina cuando ellos la necesitan y no cuando la empresa decide pagarles”, comenta Álvaro Pérez.

Este sistema de percibir el salario en tiempo real mediante procesos automatizados se engloba dentro de la gran tendencia actual de proporcionar el bienestar (en este caso financiero) a los empleados. Los directores de recursos humanos “tenemos la obligación moral de influir para mejorar el día a día de las personas”.

En esa línea de priorizar al personal, y raíz de la pandemia, la cooperativa también ha integrado otra tecnología para que los trabajadores efectúen, si así lo desean, la declaración de la renta con el teléfono vía app. “Fue muy bien aceptada, porque les evitaba tener que acudir a un gestor o a una oficina de Hacienda. Aquí, en Covirán, la dirección está muy concienciada en implantar herramientas para la mejora del trabajador, siempre que sea de manera sostenible económicamente para la cooperativa”.

La app para administrar el sueldo para la cooperativa conlleva un coste variable en función del número de transacciones, pero al final “se convierte en una inversión. Sí hay retorno, el trabajador se siente mejor y más seguro. Esto es una relación de dos, la empresa y el que viene. Si ambos se gustan, permanece en el tiempo la relación”, sostiene Álvaro Pérez, cuyo departamento se está enfocando mucho en los jóvenes, ya que a los de más antigüedad les cuesta este tipo de herramientas. “La generación Z y los millennials vienen pidiendo otras cosas y la tecnología está para acercarnos, no para distanciarnos”.

Segundos en España por número de tiendas después de Mercadona, “de beneficios sociales procuramos incorporar todo aquello que vemos que puede tener interés para el trabajador. El bienestar del empleado es necesario”.

