El ecuatoriano Tyrone, activista antiaborto y chófer de tranvía, lidera la escisión de Vox en Murcia

El tradicional sonido de la campana del tranvía resuena a las 11.33 horas, avisando de la llegada de la línea que recorre el tramo 'A', desde la Universidad de Murcia hasta la parada del Centro Comercial Nueva Condomina. El sol se refleja en la cabina, pero no impide que se adivine la silueta de su conductor: Tyrone Alcívar Cabello. Este 'chófer', de nacionalidad ecuatoriana, y padre de siete hijos, es el candidato escogido por Valores para liderar la lista al Ayuntamiento de la capital del Segura que presentará este partido nacido de una escisión de militantes y simpatizantes descontextos con Vox.

La estrategia del partido que lidera Alfonso Galdón -el creador del pin parental- es llamativa porque ha fichado a un inmigrante de Ecuador, padre de una familia numerosa, sin experiencia política, pero conocido en Tranvimur, con el objetivo de buscar sufragios entre los 'kikos', tirar la caña en el caladero de votantes conservadores, y todo ello, sin perder de vista a la notable colonia de ecuatorianos residentes en la Región de Murcia: 17.582. Tal movimiento político contribuye a la creciente atomización de la centroderecha en suelo murciano: Valores se suma a la pugna por este espectro que está en la órbita de Cs, PP y Vox.

- ¿Cómo termina un inmigrante alistándose en Valores: un partido nacido del descontento con la extrema derecha de Vox?

- Tyrone: Soy amigo de Alfonso Galdón porque fue profesor de uno de mis hijos en el colegio y hace un año me presentó el proyecto político que él iba a liderar en la Región de Murcia. Vi cuáles eran los pilares del partido y me encantaron: la familia, la defensa de la vida, y una verdadera justicia social. Entonces, hablé con mi esposa, Maira, y acepté el reto, pero no me esperaba llegar al punto de ser el próximo candidato de Valores en la capital.

- ¿Qué opina de Vox?

- Tyrone: Tiene muchas cosas en común con nosotros y no se lo voy a negar, pero no podemos generalizar, obviamente, no me gusta como tratan a todos los inmigrantes como unos delincuentes y eso no es así. Me siento muy orgulloso de ser un balsareño de Ecuador.

Alfonso Galdón, creador del pin parental y fundador de Valores, en una foto cuando era militante de Vox, junto a Ortega Smith.

- ¿Defíname las políticas de Valores?

- Tyrone: Creo que eso de la izquierda y la derecha se originó en 1789 con la Revolución Francesa, pero eso es antiguo. Aquí, lo que hay que hacer es ver cuáles son las necesidades de los ciudadanos y llevarlas a cabo. Hay que gobernar con sentido común, con coherencia, desde el respeto y la convicción de hacer lo correcto. Nosotros no venimos a dividir, es más, nosotros venimos a sumar y en mi caso, a sacar proyectos junto a otros partidos para que Murcia sea una de las mejores ciudades del país. Tenemos que buscar las mejores soluciones para hacerle la vida fácil a los murcianos. La gente debe decidir de dónde cree que somos políticamente. Nosotros defendemos la vida, la familia, la justicia social y la libertad de educación.

Tales palabras las pone en práctica Tyrone, por ejemplo, matriculando a sus hijos en el colegio de fomento Monteagudo-Nelva que segrega por sexos: los niños a un edificio y las niñas a otro. También ejerce el activismo contra las clínicas que interrumpen embarazos: "Hay que luchar por la vida, no puede ser que se prohíba rezar delante de un sitio donde se puede practicar un aborto, eso es inadmisible, y es el momento de que la gente despierte para luchar por una sociedad mejor".

- ¿En cuántas protestas ha participado contra clínicas que practican abortos?

- Tyrone: Tres o cuatro, pero no en primera fila. También he asistido a actos contra el aborto, como el que se organizó el 28 de diciembre, en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia, donde lanzamos globos blancos por el Día de los Santos Inocentes y por todos los niños no nacidos que han sido asesinados en el vientre de sus madres.

Esas convicciones morales le han situado al frente de la Secretaría de Derechos Humanos e Inmigración de Valores, un cargo que alterna con su trabajo en el tranvía y con conciliar la vida familiar para sacar tiempo para las numerosas actividades extraescolares de sus cuatro hijos y sus tres hijas: fútbol, atletismo, baile, guitarra… "Si mi mujer no trabajase como jefa de cocina de una residencia de mayores, no me daba el sueldo para mantener a toda la familia: la admiro por su tesón".

La "familia" aparece continuamente en la entrevista con este conductor de tranvía con un marcado 'speech' conservador. Y ello, a pesar de haber sufrido las dificultades que afrontan todos los inmigrantes al pisar suelo patrio después de abandonar su país, dejando atrás a su esposa y los estudios que inició de análisis de sistemas informáticos en la Universidad de Guayaquil. "España tiene una deuda con Hispanoamérica y Valores se la quiere devolver", subraya Tyrone, mientras un compañero de Tranvimur pasa por su lado y bromea llamándole: "El excelentísimo alcalde".

El ascenso de este ecuatoriano en la estructura orgánica de Valores se produjo a través de la iniciativa que montó "para ayudar gratuitamente a otros inmigrantes hispanoamericanos, a regularizar su situación en suelo español". Tales trámites burocráticos se los conoce al dedillo Tyrone porque también peregrinó por las administraciones y trabajó duro para asentarse en Murcia: "Llegué a España el 19 de junio de 2001 porque Ecuador estaba pasando una crisis económica tremenda, fue difícil dejar a mi esposa y a mi primer hijo, con un año y un mes, pero la necesidad te obliga a hacer cosas por dar un futuro mejor a la familia".

Tyrone, conduciendo la línea del tranvía que conecta la Universidad de Murcia con el Centro Comercial Nueva Condomina. Badía

En esa aventura jugaron un papel crucial los propietarios de Comercial Logón: una empresa de la pedanía murciana de Puente Tocinos, dedicada a la distribución al por mayor de productos que venden los chinos en sus comercios. "Ellos se portaron muy bien conmigo, allí trabajé dieciocho años, primero como peón de almacén, y luego ascendí al puesto de administrativo y encargado de los pedidos, además de prestar ayuda en la contabilidad de la empresa", recuerda Tyrone, sobre sus inicios en suelo murciano, sentando en un banco del andén del tranvía.

- ¿Usted pertenece al Camino Neocatecumenal?

- Tyrone: Soy católico practicante y tengo una fe inmensa en Dios porque es el que me ha dado la oportunidad de estar aquí. No soy del movimiento, simplemente lo conozco, y soy amigo de muchas familias de los kikos: son gente majísima.

- ¿Por qué decidieron tener siete hijos?

- Tyrone: Los hijos son una bendición de Dios. Nuestra idea era tener tres hijos, pero todos fueron varones y mi esposa quería tener una nena y fuimos a por ella. Después, dijimos que nuestra hija no se podía quedar sin una hermana, pero al buscarla tuvimos a otro chico, y la volvimos a buscar y así llegamos a siete. Me encanta tener una familia numerosa, los hermanos tienen sus broncas, pero se llevan muy bien. Mucha gente me pregunta si olvido la fecha de cumpleaños de mis hijos, pero nunca me pasa porque la digo siempre en orden, del mayor al menor: 22 años, 16, 14, 11, 8, 5 y 2.

- ¿Qué proyectos tiene usted para Murcia?

- Tyrone: Lo primero es devolverle la confianza a los murcianos porque hay un 35% de abstención en el sufragio. Ese porcentaje es un síntoma de desconfianza y de abandono: la gente no se siente representada en el Ayuntamiento. En segundo lugar, los concejales tienen que ir a trabajar dos veces por la tarde al Ayuntamiento, cada semana, porque ganan bien, y pueden atender a los ciudadanos. También creo que debemos trabajar el ámbito social y ampliar el número de guarderías municipales: hay familias que se tienen que desplazar desde pedanías, como Llano de Brujas o El Raal.

Además, estamos a favor de ejecutar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible para que el tranvía ayude a mejorar la movilidad y la calidad del aire. También hay que mejorar los carriles bici, porque los que están habilitados en la avenida Miguel Induráin, generan atascos y contaminación, y el sistema de transporte público en autobús tiene que dejar de ser pésimo: es inconcebible que pase un bus, cada hora, por algunas pedanías de Murcia.

- El reparto de concejales en el Ayuntamiento de la capital cada vez está más ajustado por el aumento de partidos y por extensión es imposible gobernar en solitario, sin pactos de por medio. ¿En 2023 con quién estarían ustedes dispuestos a pactar si de sus ediles dependiese la Alcaldía de Murcia?

- Tyrone: Habría que verlo. Solo tengo claro que no pactaremos con alguien que no sea justo con los murcianos y no defienda la familia, la vida y la justicia social. Estaremos dispuestos a hablar con cualquier partido que respete nuestros valores. Nosotros no venimos a robar votos ni al PP, ni a Vox, ni al PSOE, nosotros vamos a por el 35% de abstención que se siente defraudada y abandonada por la clase política actual.

