El murciano Alfonso, padre del pin parental, se va de Vox, crea su partido y acusa a Ortega Smith

A finales de septiembre Alfonso Galdón acabó con 23 meses de militancia en Vox tras presentarse a las primarias por la Presidencia del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia. Ese proceso -como se esperaba- lo ganó el exjugador de baloncesto José Ángel Antelo: el candidato oficialista de Santiago Abascal.

El adiós de Galdón tras ver desestimada por Vox su impugnación a la candidatura de Antelo no era la salida de un militante cualquiera porque él fue el ideólogo del pin parental que este curso se implantó de forma pionera en los centros educativos murcianos. Esa salida prometía consecuencias para el partido de Abascal y así ha sido: Alfonso Galdón ha presentado hoy Valores.

Este nuevo partido político se ha presentado en suelo murciano: uno de los principales bastiones electorales que tiene Vox en España. En la práctica, la irrupción de Valores en el espectro ideológico de la ultraderecha española supone la puesta en marcha de otra escisión de la formación de Santiago Abascal. La primera fue TúPatria: cuya presidenta es Carmen Gomis y que otrora fue secretaria provincial de Vox en Alicante. Gomis justificó su decisión porque “Abascal se ha olvidado de los de abajo”.

El eslogan de la escisión de Vox.

Ahora, Galdón ofrece a EL ESPAÑOL un argumento similar para apoyar su salida de la militancia de base de la formación verde para crear otro partido: “Vox ha defraudado, es un partido que no tiene democracia interna y la estructura territorial está hecha a imagen y semejanza de Ortega Smith”.

-Alfonso, ¿en qué le ha fallado a usted el partido de Abascal?

-La gente que en su momento hemos estado desde la sociedad civil peleando por Vox o que vimos en Vox un halo de esperanza, hemos visto que no se ha dejado actuar a los militantes de base. Vox se ha convertido en un grupete de amigos que se colocan entre ellos, se ayudan entre ellos y eso realmente erosiona las bases de la democracia. Y desde luego, si a nivel interno, para algo tan sencillo o complejo como puede ser un partido político, que es una pequeña unidad social, si hay falta de democracia y de transparencia, pues imagínese que un partido así pueda llegar a gobernar España.

-¿Le llamaron desde la Ejecutiva estatal para que se replantease su baja como militante de Vox?

- Sí. Me llamó gente del partido pidiéndome explicaciones. Me dijeron que recapacitara y que eran conscientes de los problemas que tenían en toda España, pero bueno, yo planteé unas elecciones en Murcia como las plantearon algunos compañeros en otros sitios del país: con democracia interna, en orden de igualdad, de mérito, esfuerzo y capacidad. Sin embargo, las cosas no son así. Creo que el gran problema de Vox es Ortega Smith y quizá si Santiago Abascal es capaz de quitárselo de encima podrá recuperar. Hay puntos en Vox que en mi candidatura a Murcia no nos gustaban y los queríamos cambiar, como las formas de hablar, que muchas veces eran militaristas, intolerantes y de imponer.

Valores quedó registrado como partido el viernes 11 de diciembre en el Ministerio del Interior y este miércoles ha sido presentado en rueda de prensa en el Hotel Nelva de Murcia con este eslogan: El futuro es la familia. Todavía no tiene militantes porque tiene su página web en construcción y solo están funcionando sus redes sociales oficiales. De momento, solo hay disponible un correo electrónico para solicitar información para afiliarse (info@valores-espana.es).

Una de las reuniones de trabajo en las que se ha gestado Valores, la escisión de Vox.

“No tenemos afiliados, pero solo en la Región de Murcia estamos presentes en un 70% de los 45 municipios de la comunidad autónoma y ya tenemos una masa social de unas 400 personas”, resalta el presidente-fundador de esta nueva formación política de ámbito nacional y que cuenta con una dilatada experiencia a la hora de movilizar a colectivos conservadores porque antaño presidió el Foro de la Familia.

Prueba de ello es que Alfonso Galdón avanza que ya cuentan con gente para desarrollar estructuras de partido en Almería, Granada, Jaén, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Alicante, Valladolid y Madrid. “Tenemos a muchas personas que se han dado de baja en Vox”.

Los polvorines de VOX

El próximo sábado Valores celebrá una reunión en la localidad alicantina de Pilar de la Horadada para seguir sumando simpatizantes y futuros militantes. Algunas de las poblaciones donde esta formación ha puesto ya una pica para desarrollarse a nivel orgánico y comenzar a captar militantes se corresponden con los once polvorines que Vox tiene abiertos en distintas comunidades autónomas por rebeliones promovidas por sus militantes. Los motivos de los desencuentros se deben a denuncias de supuestos pucherazos en primarias de Alicante, Jaén y Málaga; por dimisiones en las ejecutivas de Murcia, Fuerteventura o Sevilla; por destituciones en Almería, Madrid y Castellón, o por corrientes críticas en Las Palmas de Gran Canaria.

En suelo murciano Vox fue clave para la investidura del Gobierno regional, al abstenerse en la votación de investidura del presidente Fernando López Miras (PP). Este papel lo ha aprovechado para poner en marcha medidas como el pin parental, puesto que Murcia ha sido la primera autonomía española en aplicar esta medida en las aulas. El partido de Abascal está quemando ese crédito electoral desde que arrancó la legislatura con sus peleas internas.

El lío más sonado se produjo en mayo, cuando -según informaron EFE y Europa Press- el Comité de Garantías de Vox comunicó la expulsión de tres de sus cuatro diputados en la Asamblea Regional de Murcia por decidir sin autorización de la dirección nacional despedir a trabajadores y prohibir el acceso a dirigentes nacionales a las cuentas del grupo. La segunda crisis llegó en las primarias donde José Ángel Antelo resultó elegido presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia. Y ahora de aquellos polémicos comicios a los que concurrió Alfonso Galdón nace Valores.

-¿Cómo presidente-fundador del partido podría avanzar a qué comicios concurrirán?

-No nos ponemos límite. A las generales y a todas las autonómicas y municipales en las que podamos contar con representación. Me planteé fundar Valores porque ninguno de los partidos que hay en el panorama político español se preocupa por las familias y hay una ideologización profunda, seria y sibilina de la sociedad española y tenemos la obligación de alzar la voz.

-Defina a Valores como formación política...

-Somos un partido basado en principios humanistas cristianos que son los que han forjado la Europa Occidental, la Europa de los derechos civiles y los derechos internacionales. Esos derechos tienen una inspiración cristiana, pero eso no significa que en esta formación no quepa todo el mundo: agnósticos, ateos, protestantes... No somos un partido que huele a sacristía.

Presentación hoy en el Hotel Nelva de Murcia de Valores.

-¿Cuáles son los cinco pilares ideológicos de su partido?

-El primero es valorar la familia como ámbito transmisor de vida y núcleo educador: eso es fundamental. El segundo es la libertad de los padres para elegir el centro educativo de sus hijos. El tercer eje es la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural: hoy es un día triste para España porque la ley de la Eutanasia va para adelante y nosotros pensamos que lo que España necesita es una ley de Cuidados Paliativos para acompañar a los enfermos hasta su muerte. El cuarto pilar es el cuidado de nuestros mayores. La gente que está en residencias es sujetos de derecho igual que el resto de españoles y lo que ha pasado con el coronavirus es una vergüenza. El quinto pilar es el agua: como murciano creo que es un bien de todos y con el que no se puede mercadear.

Docente interino en San Javier

Alfonso Galdón es delegado en Murcia del Foro Español de Política Social y Familiar del Pontificio Consejo para la Familia y no oculta su rechazo frontal al matrimonio homosexual y a la interrupción voluntaria del embarazo. “Hay que plantear leyes alternativas a la ley del aborto porque hay un déficit demográfico y la cultura hispánica no tiene su relevo asegurado”. El presidente-fundador de Valores es docente interino en un colegio del municipio costero de San Javier donde imparte Matemáticas en Primaria y a pesar de trabajar como profesor en un centro público tampoco oculta su oposición a la ley Celaá: “Nosotros defendemos el cheque escolar”.

En el organigrama de partido hay miembros conocidos en la Región de Murcia como Mariano Galián, cabeza visible en tierras murcianas de la Plataforma Avanza que a nivel nacional está liderada por Benigno Blanco, el que fuera secretario de Estado con José María Aznar (PP). Galián ejercerá en Valores de secretario ejecutivo de Implementación Territorial y Formación. En el proyecto también se encuentra Isabel Vicente, viuda del difunto Santiago Corrales que fue uno de los impulsores en Murcia de Vox, y que será secretaria general.

Alfonso Galdón

Todo ellos han participado en distintas reuniones donde se está empezando a dar forma al programa político de Valores que apuesta, por ejemplo, por reforzar las diputaciones provinciales quitando competencias a los gobiernos autonómicos. “En el apartado económico, lo que queremos es que las diputaciones se potencien en detrimento de las comunidades autónomas que tendrían que empezar a devolver competencias, como Sanidad o Educación, porque pensamos sinceramente que no podemos tener diecisiete sistemas sanitarios: si lo que queremos es descentralizar y acercarnos al ciudadanos lo que debemos hacer es potenciar las diputaciones en vez de infravalorarlas”, reflexiona el presidente de esta nueva formación que asegura tiene un ideario de centro derecha.

-Alfonso, ¿cuál es el perfil de la masa social con la que arranca su andadura Valores?

-Hay funcionarios, empresarios, abogados, médicos, enfermeros y funcionarios. Estamos hablando de gente de todos los estratos sociales que está muy preparada. También hay bastantes familias numerosas y dentro del partido va a estar representado como si fuesen unos españoles: el mundo latino. Ellos son españoles como cualquiera de nosotros porque algunos llevan más de veinte años en nuestro país. Es hora de que dejen de ser una cuota de los partidos políticos, a los que utilizan para colocarlos en el puesto catorce de una lista (municipal) o les piden vídeos cuando hay problemas con Venezuela. Pero a la hora de la verdad no hay ningún dirigente ni representante político latino de la gente que está haciendo grande a España y a su economía. Tenemos esa deuda moral con ellos: hay que reconocer que las cosas en el pasado no se han hecho bien con Latinoamérica.

-¿Podría decirme el nombre de algunos de los empresarios que avalan Valores?

-Los nombres de los que están en la trastienda no salen.