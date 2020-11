Los 11 polvorines abiertos en Vox por la rebelión de militantes: “O dices sí bwana o van a por ti”

No es lo habitual, pero empieza este reportaje de EL ESPAÑOL con el avance de una noticia: Antonio Corrales, concejal y líder de Vox en Valdemoro (Madrid), será cesado de su cargo de portavoz en los próximos días. Su puesto al frente del grupo municipal lo ocupará la número 2 de las listas: Ana Díez del Arco. Una destitución inesperada en una plaza emblemática para el partido de Abascal: Valdemoro fue uno de los 5 municipios españoles de más de 50.000 habitantes donde Vox se impuso en las últimas elecciones generales.

Fuentes del partido solamente han confirmado a EL ESPAÑOL el cese de Corrales como portavoz, no de otros cargos. Pero otras informaciones apuntan a que además se estaría presionando al edil para que también abandone su acta de concejal y rechace seguir como ‘no adscrito’. Es probable que acabe fuera del partido en los próximos días. Aún no han trascendido las razones que han llevado a Vox a degradar a Corrales, uno de los históricos de la provincia. Pero lo cierto es que no es se trata de un movimiento aislado; no es la única maniobra de esta naturaleza que tiene lugar en el seno del partido en las últimas fechas. Vox parece sumida en una inestabilidad interna que no cesa.

Primarias anuladas en Alicante Jaén y Málaga por irregularidades, cargos con causas judiciales en Barcelona, dimisiones por doquier (algunas de ellas en bloque), ceses repentinos y destituciones ordenadas desde Madrid con olor a purga. Disidentes internos que se acaban constituyendo casi en un partido paralelo, bajas de militancia que denuncian cacicadas de la dirección. Corrientes cainitas que provocan guerras civiles. Vox es un polvorín en algunos puntos de la geografía española; EL ESPAÑOL traza el mapa de los conflictos más sonados en las entrañas del partido ultraderechista.

1. PUCHERAZOS

Primarias sucias en Alicante, Jaén y Málaga

Las primarias de Vox están en peligro de extinción. Son cada vez más las demarcaciones cuyos integrantes son designados a dedo desde Madrid y menos las que celebran comicios. El propio Abascal ha advertido de que estas pueden haber sido las últimas primarias en Vox. Las que culminaron la última semana de octubre en varios puntos de España. Tres en concreto fueron anuladas por infracciones e irregularidades.

La más sonada fue la de Alicante (1), donde hay varias corrientes enfrentadas entre sí que provocan un clima irrespirable. Su líder, Ana Vega, ya fue nombrada a dedo en 2019 desde Madrid cuando fulminaron a la anterior junta comandada por Amparo Cerdán. Tras su nombramiento, Vega ha estado inmersa en varias polémicas. La última, publicada en EL ESPAÑOL, ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción. La diputada alicantina habría recibido regalos que no habría declarado y que, por el cargo que ostenta, está obligada a hacerlo.

Mario Ortolá, portavoz de Vox en Alicante, y su mujer, Ana Vega, diputada por el mismo partido en las Cortes Valencianas. EE

A pesar de las polémicas, Ana Vega se ha vuelto a imponer en Alicante. A la segunda, porque el primer intento de celebrar primarias fue anulado por el comité electoral de Vox. El motivo, irregularidades cometidas por la propia Vega. Había creado un grupo de Telegram para su campaña con afiliados a los que no había pedido permiso. Allí también explicaba que podía tener en su poder listados de militantes. Vulneró así la Ley de Protección de Datos. El comité electoral de Vox acabó anulando el proceso, pero en la reválida se ha vuelto a imponer Vega. Uno de sus rivales, Pascual Moxica, denunció estas ilegalidades. No pudo presentarse por no reunir todos los avales y acabó dejando el partido. Tras las primarias, más de 300 militantes se han dado de baja del partido para mostrar su desacuerdo.

No fueron los únicos enclaves donde el comité tuvo que anular las primarias por irregularidades. Jaén (2) y Málaga (3) corrieron la misma suerte. En el proceso jiennense se enfrentaba la candidatura oficialista de Salud Anguita y la corriente crítica, liderada por un concejal de Martos llamado Gerardo Aceituno. Las primarias se tuvieron que repetir por presuntas irregularidades del candidato rebelde. En la segunda cita, como era de prever, se acabó imponiendo la candidata oficialista liderada por Anguita.

En Málaga se ordenó repetir el proceso por “infracciones de las normas internas”. Solamente quedaron en pie dos candidaturas: la del presidente provincial José Enrique Lara y la del legionario retirado Enrique De Vivero. Había una tercera liderada por Heriberto García, que se quedó fuera por no poder reunir todos los avales, y que acabó pidiendo públicamente el voto para el militar De Vivero, denunciando así lo que consideraba un proceso turbio e irregular.

2. DIMISIONES

Huyen en Murcia, Fuerteventura o Sevilla

“Me tomé en serio lo que decían Abascal y Ortega Smith, que esto era un instrumento al servicio de España, que éramos españoles de a pie, que dábamos un paso al frente para defenderla, pero, por desgracia, la profesionalización del partido significa que, o antepones el “sí bwana” y el hacer el macarra por Twitter, o aplaudir a quien lo haga, o pasas a ser calumniado e insultado sistemáticamente”.

Esta dura afirmación lleva la firma de una ya exdirigente de Vox. Son palabras de Alba Pena, miembro de la gestora que se hizo cargo del grupo de Murcia (4) en 2019. Una gestora que llegó de una forma surrealista: en las elecciones del 10-N, el partido de Abascal obtuvo unos brillantes resultados en Murcia. Su ejecutiva dimitió en bloque tras la cita electoral “por el exceso de trabajo”.

Imagen de la dirección provincial de Vox en Murcia celebrando los resultados del 10-N. Europa Press

Aquello sucedió en noviembre de 2019 y fue impuesta una ejecutiva a dedo desde Madrid. En abril de 2020, la dirigente Alba Pena se bajaba del barco. “Tras meses de elevar por los canales internos acciones no solo injustas, sino inmorales e ilegales, y no haber conseguido ni siquiera una respuesta, y tras recibir calumnias e insultos como parte del CEP anterior de personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a compañeros de partido delante del presidente y la secretaria actuales y cientos de afiliados más, he decidido darme de baja del partido”.

En unos términos similares a los de su homóloga murciana se despedía el coordinador del partido en Fuerteventura (5) Álvaro Sanz del Campo. Presentó su dimisión y su baja del partido el pasado mes de enero, con una carta pública a Santi Abascal donde le advertía de que el partido “tiene a la militancia secuestrada. Lo he intentado parar. No ha sido posible. No habéis querido. Me voy con la conciencia tranquila y las manos vacías, tras haber topado con un muro infranqueable de la realidad interna de un partido que habéis acartonado; con las asambleas siempre bien amañadas, con una disciplina militar y no de consenso y la implacable maquinaria de la Secretaria General convirtiéndonos en 'disidentes y traidores a la patria' cuando los verdaderos disidentes a Vox sois vosotros".

En Sevilla (6), por su parte, dimitió la presidenta declarando sentirse ninguneada por Abascal. La doctora María Jesís Piñeiro dejó el partido en febrero. Publicó una dura carta pronunciándose en la misma línea que sus colegas de Fuerteventura y Murcia: “Hace ya más de un año se ha creado en Vox Sevilla una estructura paralela al margen de la voluntad democrática de los afiliados, protagonizada por determinados personalismos y apoyada por Vox España, al margen del ordenamiento estatutario, que ha desplazado a todo el que no se alinee a la misma”, declaraba en su despedida.

Piñeiro afirmaba haber sufrido grandes presiones internas, tanto ella como sus compañeros: “Personalmente he soportado lo indecible (...) pero hay determinadas cosas que no estoy dispuesta a soportar. No voy a tolerar que se juegue irregularmente con los recursos económicos de los afiliados para lanzar la carrera política y las ambiciones de unos pocos, que fuera de todo talento, solo buscan su proyección personal”, concluía.

Estas disensiones internas se produjeron en los grupos de Vox de hasta 6 provincias andaluzas, pero la de Piñero fue, por el cargo ostentado, la más significativa. Curiosamente, en las últimas primarias, un presunto error informático impidió que se presentasen al proceso candidaturas distintas a las que ya mandaban y habían sido colocadas por la dirección nacional. Sucedió en Sevilla y en Granada.

3. CESES

Destituciones en Almería, Madrid y Castellón

En el último año, en la dirección nacional de Vox no les ha temblado la mano para fulminar a varias de las personas que ostentan cargos con las siglas del partido. El primer caso del año fue el de su diputada por Almería (7). Luz Belinda Rodríguez fue acusada por la cúpula de la formación de “usar las instituciones para su medro personal” y de “una reiterada falta de compromiso”.

Sucedió en enero. La entonces diputada contraatacó explicando que se veía fuera del partido tras interponer una denuncia ante la Policía Nacional en Sevilla contra sus compañeros al tiempo de que haya asegurado que ha sufrido “acoso laboral”. Rodríguez y la dirección nacional se enzarzaron en una guerra de publicaciones en redes. El partido rechazaba la veracidad de los motivos de la denuncia y la interpretaba como una treta de la diputada que le servía para “prepararse una excusa para retener el acta de diputado, traicionando de esta manera a los votantes de Vox en Almería”. Rodríguez acabó siendo expulsada de la formación.

Antonio Corrales, líder de Valdemoro, será cesado de su cargo de portavoz. Ayuntamiento de Valdemoro

El caso almeriense fue el más sonado por tratarse de una diputada. Pero se han dado (y se están dando) otras ejecuciones dirigidas desde Madrid (8), especialmente en los grupos municipales. En junio destituyeron a Pepe Aymerich, coordinador de Benicàssim en la provincia de Castellón (9) por “pérdida de confianza”. El cese fulminante tuvo como consecuencia que el único concejal del partido en el municipio sea ahora concejal no adscrito, al haber renunciado a entregar su acta. Es lo mismo que podría suceder de concretarse la destitución como portavoz en Valdemoro de Antonio Corrales, con cuyo caso arranca este reportaje y que escenifica las tensiones en Madrid.

4. DISIDENTES

Corriente crítica creciente

Carmelo González era el jefe de prensa de Vox en Las Palmas de Gran Canaria. Cuando anunció en una televisión local que iba a concurrir a las primarias del partido para disputarle el liderato al propio Santi Abascal, firmó su sentencia de muerte. Pocos minutos después fue destituido de su cargo y eliminaron todas sus cuentas de correo. Fue gaseado.

Carmelo, médico viudo de 60 años, es ahora la persona que lidera Vox Habla. Una plataforma crítica con las estructuras del partido que tiene como objetivo “democratizar Vox”. Denuncia que, en los últimos 40 años, ha caído el 80% de las direcciones provinciales del partido, por destituciones ordenadas desde Madrid o por dimisiones forzosas que llegan con malas artes.

Uno de los lugares donde esta corriente está cobrando más fuerza es en Barcelona (10). La llegada al partido de elementos procedentes de la formación neonazi PxC motivaron una revuelta interna. Estos nuevos fichajes obtuvieron diversos cargos. Es el caso de la coordinadora Mónica Lora, sobre la que pesa una imputación por delitos de odio y está a la espera de juicio. Los estatutos internos de Vox le impedirían mantenerse en el cargo, pero desde la dirección nacional se ha hecho la vista gorda. Es por ello por lo que las voces críticas en Vox Barcelona crecen cada día.

Chaling Chong en sus comienzos como disidente de Vox.

Uno de sus estandartes es el militante cubano de Vox en Barcelona Sayde Chaling-Chong, que ya explicó en este periódico que “Vox es una estructura piramidal donde no hay democracia interna y sí decisiones que se toman de forma totalitaria. Al que no obedece le espera un asesinato público. Ataques a la reputación, tal y como se hace en la dictadura cubana”.

Los críticos insisten en la presencia de 'fontaneros' u 'hombres de negro' afines a la dirección. Militantes de base que se encargan de acallar las críticas por las malas. Lo advertía la exdirigente murciana Alba Pena: “Hay personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a compañeros de partido”. Pero esas acusaciones que no se circunscriben solamente a Murcia. Hay casos repartidos por toda la geografía española, algunos ya en manos de la justicia. Otros, acallados por el miedo. Cada vez se habla más de la presunta existencia de una ‘guardia de corps’ clandestina que intimida, amedrenta y amenaza al que se sale del discurso oficial.

10 puntos calientes. Son todos los que están, pero no están todos los que son. O los que fueron y quedan más alejados en el tiempo. Como cuando en el grupo local de Calahorra dimitió en bloque toda la ejecutiva. 18 personas se largaron por discrepancias con el partido. Pero a pesar de estos seísmos internos, las primarias acaban de cerrarse sin sorpresas. Han salido los candidatos que tenían que salir y han abandonado el partido los que tenían que abandonarlo (según el prisma de la dirección nacional). Una forma de proceder que carga de razones a los críticos que denuncian esta falta de transparencia y democracia interna del partido.

La dirección hace y deshace. Por si fuese poco, ya ha advertido Abascal: probablemente hayan sido las últimas primarias. Una forma de blindarse ante una disidencia que cada día se queja más alto. De momento no han tenido éxito en su asalto al poder, pero cada vez cuentan con más acólitos. Cada vez más ruido y más discrepancias en un partido convertido en un polvorín.