Casado revalida ante el PP su viraje al centro: "Nos situamos en el lado correcto de la historia"

Todo el discurso que Pablo Casado ofreció a su Comité Ejecutivo Nacional este martes giró en torno a una palabra: el centro. Treinta minutos ininterrumpidos que el líder del Partido Popular dedicó a explicar a los suyos qué significa este nuevo rumbo que ha tomado la formación: "No tengáis duda de que, en un futuro, recordaremos estos días como aquellos en los que supimos situarnos, con toda claridad, en el lado correcto de la historia".

Sin dar un paso atrás, Casado mantiene el veto que levantó a Vox en la moción de censura que presentó Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados. El presidente del Partido Popular rescató el líder del PP las mayorías absolutas que cosecharon sus antecedentes, José María Aznar y Mariano Rajoy, para reivindicar que las elecciones solo se ganan "desde el centro: las elecciones se ganan ahí y no en los extremos", relató, antes de destacar que el partido "no vuelve" a ese lugar "porque nunca lo hemos abandonado".

Cargado de energía, Casado explicó al detalle qué significa para él la palabra centro: "Es convivencia, es progreso, es libertad"; "el centro no es ausencia, es militancia; no es quitarse del medio, es ponerse en medio; es dar la cara por todos. No es desistir, es impulsar; no es debilidad, es coraje".

Posicionarse en el extremo sería "lo fácil" para el PP, por eso Casado reivindica su decisión de colocar a su partido en el centro del tablero político: "El centro como vocación política y la moderación como el método para el acuerdo razonable exige más valor y más convicciones que dejarse arrastrar hacia un extremo".

Sin nombrar directamente a Vox, el líder del PP cargó contra aquellos que llevan años dedicados al "sabotaje permanente" y militando "en el bloque de la ruptura". Patriotismo, a juicio de Casado, "no es solo decir lo que piensas: es también hacer lo que debes". Amar a España "es pensar qué necesita ahora de nosotros y hacerlo porque, o salvamos lo común, o nadie lo salvará".

Propuestas

Casado pidió directamente a todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que asuman la tarea de "levantar ese espacio central" y convertirlo "en una plaza abierta donde quepan todos los españoles". Y se comprometió a visitar todos los rincones del país para, "bolígrafo en mano", cerrar un programa electoral "de abajo arriba" y escuchar "a la España desatendida" en cuyo nombre "muchos vociferan" pero "nadie escucha". El objetivo es "recuperar la esperanza" de los españoles "que nos esperan y necesitan".

El nuevo Partido Popular se ha propuesto multiplicar sus propuestas y, para ello, se va a dar un impulso a la Fundación Concordia y Libertad, para convertirlo en el think tank "de referencia del centrorreformista español". También se fortalecerá la relación con la Fundación Propósito para cuestiones relacionadas con el cambio climático, la economía social y la digitalización, además de crear una nueva asociación de mayores para abordar temas como pensiones, dependencia y soledad.