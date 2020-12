TúPatria, escindido de Vox, ya tiene su primer concejal: “Abascal se ha olvidado de los de abajo”

Ya hay que tener muchas ganas de luchar por una idea o estar muy en contra de los valores que alguien representa para, con los tiempos que corren, decidir montar un partido político. Así, como alguien que no tiene nada que hacer un martes por la tarde y decide embarcarse en un esfuerzo titánico para competir contra Vox, la tercera fuerza política del país. Y en esas aguas, en esa especie de dicotomía, se mueve TúPatria. Se trata de una formación creada este verano por disidentes del partido liderado por Santiago Abascal y que, en los próximos días, ya le va a robar un concejal.

“El Vox que hay ahora no es el Vox que yo conocí”, explica desde Alicante Carmen Gomis, presidenta flamante de TúPatria, en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. Hubo un día de diciembre de 2015 en el que ella se afilió a la formación de Abascal, cuando el partido verde aún no era nada, y empezó a crecer en su seno, a ocupar cargos orgánicos y ahora lidera la resistencia, como un Anakin Skywalker que se convierte en Darth Vader, pero sin las líneas del bien y el mal tan delimitadas. “Viendo el partido ahora, no me habría afiliado. Ese mensaje bélico y de ataque constante, ese mensaje tan drástico… no me representa y tampoco a muchos de los que estaban en Vox y que ahora están con nosotros”, añade.

La jugada de Gomis parece un calco de la seguida en su día por el propio Santiago Abascal. El ahora presidente de la formación de ultraderecha pasó su vida adulta ocupando cargos dentro del Partido Popular, tanto en su País Vasco natal como en Madrid, y acabó decantándose con la deriva que llevó el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Ahí, Abascal decidió montárselo por su cuenta. TúPatria también se asemeja, en ese sentido, a la escisión de Más Madrid, liderada por Íñigo Errejón tras ser apartado de Podemos por el actual vicepresidente Pablo Iglesias.

Lo cierto es que un cisma de Vox, en realidad, llevaba tiempo fraguándose. El tercer partido con mayor representación en el Congreso está sumido en una profunda crisis de inestabilidad interna que no termina de cesar. Tal y como ya contó este diario: a Vox se le multiplican los incendios. Ya hubo primarias anuladas en Alicante, Jaén y Málaga por irregularidades, aparecen dimisiones por doquier y la militancia se da de baja siempre denunciando lo mismo, las cacicadas de la dirección en Madrid.

Y, de la misma forma que TúPatria nació de un fuego mal apagado, el primer concejal de la neonata formación va a llegar por el mismo motivo. Después de la destitución de Antonio Corrales, cabeza de lista de Vox en el municipio madrileño de Valdemoro, la lista ha corrido y le toca asumir el cargo de concejal a Fernando José Martínez Albor, su número dos y que, paradójicamente, ahora es afiliado de TúPatria. Esto es un golpe más que simbólico porque Valdemoro es uno de los principales bastiones de Vox, que ganó ahí las elecciones generales de noviembre de 2019 y se impuso al Partido Popular en las municipales de abril.

Carmen Gomis, primera a la derecha, junto a Santiago Abascal y otros simpatizantes de Vox.

-Carmen, ¿qué opina de Santiago Abascal?

-Cuando yo le conocí era accesible y dejó de serlo después. Opino que las bases lo eran todo y que tenía que cuidarlas. Si él logró el sillón en el que está, fue gracias a todos los que trabajamos por él. Y ha dejado en la estacada a muchos, se ha olvidado de los que estábamos abajo.

-¿Y de Javier Ortega Smith, secretario general de Vox y con el que también tuvo relación?

-Creo que es una persona fría, calculadora y muy egoísta. Sólo piensa en él. Hay veces que se comporta como si tuvieras delante un bloque de hielo. Ha traicionado a todos mis compañeros.

De orgullo a díscola

Como la inmensa mayoría de los votantes de Vox, Carmen Gomis empezó su ideología política votando al PP. Residente en Altea (Alicante), casada con un guardia civil y con cinco hijos, trabajaba y trabaja en la actualidad como técnico de marketing. Se cansó de la deriva del Partido Popular de Mariano Rajoy -al igual que Abascal- y decidió afiliarse a Vox el 14 de diciembre de 2015. “Yo nunca había militado en un partido. Pero seguí a Vox de cerca, empecé a tener contacto con gente de Alicante que estaba ahí a mediados de 2015 y ahí que me fui”, cuenta.

La primera vez que conoció a Santiago Abascal, según relata, fue tras las elecciones generales de 2015, las del pacto fallido y la repetición, cuando tomó la decisión de ir a Madrid a conocer a la cúpula del partido, de aquella aún instalado en la irrelevancia absoluta. Ahí congenió con la actual europarlamentaria de Vox Mazaly Aguilar y a principios de 2016 le sonó el teléfono. El partido necesitaba gente.

“Me llamaron desde la directiva de Alicante y me dijeron que había habido una remodelación, que el presidente de ahí se había ido y que les quedaban huecos que había que llenar”, relata. “Me dijeron ‘no eres periodista pero has estado en marketing’ y me ofrecieron ser vocal del primer Comité Ejecutivo Provincial”, cuenta.

Desde esa entrada como de repente, Gomis ha llegado a ocupar el cargo de secretaria provincial, vicesecretaria de Comunicación -tanto en Alicante como en Madrid- y vicesecretaria de Implantación. Este último puesto requería expandir el partido en los municipios de la provincia. Esto le ayudó a hacerse un nombre dentro de su formación. Un nombre que ahora le sirve para dar el golpe -desde luego, no definitivo aún- contra el partido que fue su casa.

Carmen Gomis, en una manifestación junto a Ortega-Smith.

Según reivindica ella misma, su trabajo durante aquella época fue clave para que Vox empezara a aparecer en los medios de comunicación. “Tanto Javier [Ortega Smith] como Santiago [Abascal] lo que más visitaban era Alicante porque ahí sí que aparecían en los medios de comunicación”, cuenta. De hecho, también se atribuye el haber conseguido que Ortega Smith apareciera siempre al frente de las manifestaciones de Jusapol, el sindicato de policías y guardias civiles cuyas reivindicaciones siempre cuentan con el respaldo de Vox.

Prueba de la valía de su trabajo es que en 2017 le dieron una ‘Mención Especial’ firmada por la directiva. Es decir, rubricada por Abascal y Ortega Smith. En el texto del diploma se puede leer lo siguiente: “El Comité Ejecutivo Nacional y en su nombre, su Presidente Santiago Abascal, recogiendo el sentir mayoritario de los afiliados de Vox, hace mención especial de gratitud y reconocimiento a favor de Carmen Gomis por haberse distinguido en su trabajo, dedicación, ilusión y esfuerzo en este proyecto político al servicio de España”

Nace TúPatria

El idilio entre Gomis y Vox duró unos años hasta que finalmente se quebró por completo en marzo de 2019, un mes antes de las elecciones municipales. El principal motivo fue la decisión, impuesta desde el sector oficialista, de disolver la agrupación de Vox en Benidorm. La presidenta de la formación en Alicante, Ana María Cerdán, estaba en contra de tal decisión y desde su sector, donde también se encontraba Gomis, denunciaban esa deriva autoritaria desde Madrid por la que ya se han quejado en tantas localidades.

Finalmente, Cerdán dejó el cargo y, aunque alegó motivos personales, todos sabían que se debía a un intento de acallar voces críticas con la dirección de Madrid. El puesto acabó siendo ocupado por Ana Vega, cercana a Ortega Smith y que ahora ha vuelto a ser de actualidad porque habría recibido regalos que jamás declaró, algo que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Y ahí bajaron del carro también a Carmen Gomis.

Carmen Gomis, en una foto junto a Ortega Smith.

“En ese momento me expulsaron de todo. Y yo me encuentro con un Santiago que yo no conocía y que me decía que había estado puenteando a mi presidenta, algo que no es verdad. Todavía estoy esperando a que me explique de verdad qué pasó”, cuenta Gomis. “Ellos recurren a dos formas para expulsar a alguien que les molesta. La primera es el Comité de Garantías, que es una pantomima porque son ellos mismos. La segunda, la mía, es obligar al presidente, presidenta en mi caso, a dimitir y así disuelven el Comité Ejecutivo Provincial”, añade.

-¿Ahí monta TúPatria?

-La verdad es que no lo empecé yo. Fueron otros compañeros en situaciones parecidas. La idea nació a finales de 2019 y se empieza a perfilar. Y hace poco me llamaron y me dijeron ‘¿nos lanzamos?’. Pues nos lanzamos y me pusieron de presidenta. No sé si irá muy para adelante, pero aquí contamos todos, es la gran diferencia. No queremos cometer los mismos errores que Vox.

Con esas, la formación fue presentada oficialmente el pasado mes de julio, en pleno verano. Los perfiles que componen TúPatria son muy similares a los de su presidenta. Destacan, por ejemplo, José Carlos Rúa, que fue secretario provincial de Vox León y presidente ahí ismo entre 2014 y 2016, o Carlos García Ruiz, que fue expresidente provincial de Jaén y secretario nacional de Organización de Vox.

El nuevo partido actualmente cuenta con poco más de 700 afiliados pero presentes en 26 provincias y ya tiene a su concejal de Valdemoro. Lo más significativo es que sienta un peligroso precedente para la formación de Abascal: los descontentos con Vox ya empiezan a organizarse y les pueden acabar comiendo parte del pastel. Quizás nunca suceda a nivel nacional, pero sí en los niveles locales, lo que complica las esperanzas de Vox de construir un tejido social favorable, lograr una base que sostenga el tejado que ya tiene. El problema a corto plazo de TúPatria es que no tiene una identidad aún definida, no rompen con Vox igual que Vox rompió con el PP.

-¿Ideológicamente se diferencian en algo de Vox?

-A ver, no puedo decirte que me he acostado siendo de Vox y me he levantado siendo de Podemos. Nuestros ideales siguen siendo de derechas. Pero nos definimos como liberales en lo económico y conservadores en lo social. Pero no queremos el extremismo de Vox.

-Pongamos unos ejemplos prácticos, como si estuvieran en el Congreso, para ubicar al posible votante. Se va a aprobar la eutanasia en el Congreso. ¿Votarían sí, no o abstención?

-Votaríamos que no. Sí a tener cuidados paliativos.

-En Argentina, este viernes, se ha aprobado el aborto. ¿Aborto sí, no o abstención?

-Depende. Sí y no. Aborto total no, pero sí con excepciones, como que pueda ser un riesgo para la vida de la madre.

-En el Ayuntamiento de Madrid, se están fraguando los Presupuestos con PP, Ciudadanos y Vox. ¿Cómo ven los pactos del llamado trío de Colón?

-Llegado el momento, si hay que sentarse a hablar, hablaríamos con todos. Incluido con Vox. Con cualquiera.

-¿Se sentarían a hablar también con Podemos?

-No con Podemos no. Ahí sí que no.