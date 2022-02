Un español de 24 años y tres peruanos, primeros fallecidos confirmados del pesquero gallego

Raúl Santiago González, Diego More y Daniel More, tres de los diez fallecidos del 'Villa de Pitanxo'..

A medida que avanzan las horas y continúan sin descanso las labores de búsqueda y rescate, han comenzado a trascender los primeros nombres de los, al menos, 10 tripulantes del 'Villa de Pitanxo' fallecidos. Según ha adelantado El Faro de Vigo, estos son el marinero de Cangas (Pontevedra) de 24 años Raúl Santiago González y los peruanos Daniel More Valladares, Diego More Vega y Edwing More. Daniel era tío de Diego y de Edwing, mientras que estos dos eran primos.

González era el tripulante más joven de la dotación. Tenía 24 años de edad y era natural de Cangas. Venía de una familia de larga tradición marinera y se había enrolado en el buque como alumno en prácticas. De hecho, según informó La Voz de Galicia, su padre es jefe de máquinas de otro buque pesquero, en el que presumiblemente se encuentra ahora mismo, trabajando en otra campaña pesquera en altamar. Allegados de González declararon al rotativo gallego que el joven se había embarcado al 'Villa de Pitanxo' "ilusionado para adquirir conocimientos y experiencia".

Por su parte, los otros tres fallecidos son tres marineros de nacionalidad peruana pertenecientes a la misma familia. Dos de ellos, Daniel More Valladares y Diego More Vega -tío y sobrino- se habían afincado en Cangas en 2006 y 2008. Desde entonces trabajan en el mar, al igual que el hermano de Daniel, Pablo, que no se encontraba en la expedición. El tercero, Edwing More, era también sobrino de Daniel y primo de Diego. Residía en Vigo, a escasa distancia de Cangas.

El arrastrero congelador del Grupo Norés 'Villa de Pitanxo', con base en Marín y naufragado en aguas de Terranova. Vessel Finder

Daniel había comunicado a su familia que esta campaña en el 'Villa de Pitanxo' iba a ser la última: estaba buscando trabajo en tierra y se preparaba, al mismo tiempo y como su hermano Pablo, para ingresar en la marina mercante, según ha dado a conocer El Faro de Vigo.

Asimismo, Daniel trasladó a su mujer, Sonia Saldaña, de 39 años, que se arrepentía de haber emprendido esta última travesía, estando ya en aguas de Terranova. El marinero fallecido también dijo a sus familiares que en el arrastrero del Grupo Nores había siete marineros trabajando con Covid.

El arrastrero gallego naufragó en aguas de Terranova (Canadá) pasada la medianoche del lunes (hora local), al verse envuelto en una virulenta tormenta a 250 millas náuticas (460 kilómetros de tierra firme. De los 24 tripulantes, hay tres supervivientes confirmados, 10 fallecidos y 11 desaparecidos. Siete barcos, uno de la Guardia Costera canadiense y seis pesqueros, continúan con la búsqueda.

