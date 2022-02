Toda la verdad sobre el desmayo viral de Sandrina, la coplera en paro de Castilla-La Mancha

Noticias relacionadas Susto en directo en CLM TV: Se desploma una concursante y se desmaya su madre

Sandrina, vestida de folclórica, alza la voz para rematar la canción. "Ayyyyy... mi Trini... Ayyy". Se apagan los focos. Suena el piano y, de repente, ella se va al suelo. Cunde el pánico y la madre de la artista, en el público, también se va al suelo. Durante unos minutos, nadie sabe qué ha pasado. Hasta que Alicia Senovilla, presentadora del programa A tu vera de Castilla-La Mancha Televisión, lo explica de aquella manera. "Estamos un poco sorprendidos. Está claro que los nervios le han jugado una mala pasada a Sandrina. Nos marchamos y les esperamos el próximo sábado a las 22:00 horas. Los nervios no son buenos compañeros", finiquita.

El incidente podría haber quedado reducido a los pocos castellanomanchegos que, este pasado sábado, a las 22:00 horas, estuvieran delante del televisor. Pero no. La imagen de Sandrina se hace viral. Algunos cómicos se hacen eco de la escena en su Instagram; Twitter, cuando lo descubre, arde; y suma y sigue. Sandrina se convierte, en fin, en un meme. Aunque la escena, en cierto modo, no tenga nada de gracioso.

La realidad es que nadie ha sabido explicar qué pasó en realidad ni quién es Sandrina. Durante días ha sido cuestionada la crisis nerviosa de Sandrina o el desmayo de su madre. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Quién es Sandrina? EL ESPAÑOL habla con su hermana, visiblemente afectada, para poner orden entre tanta interacción 'social'.

Susto enorme ayer en el programa @atuveraOficial cuando #Sandrina se jugaba pasar a la final del concurso. Se desmayó lo que provoco una crisis en su madre en la grada. El programa ha comunicado que todos están bien, pero... vaya susto #television #ULTIMAHORA pic.twitter.com/TGFJbIEawi — TVMASPI (@sebas_maspons) February 6, 2022

¿Quién es Sandrina?

Sandrina Martínez Tendero es madre de dos hijas y vecina del municipio albaceteño de Madrigueras (4.000 habitantes), a media hora de la capital. Su afición a la música le viene desde siempre, “de pequeña se disfrazaba de La Pantoja y con 12 o 13 años participó por primera vez en un concurso de manchegas”, explica Rosa María, hermana de Sandrina.

Su perfil extrovertido le ha permitido participar en galas locales, eventos de lucha contra el cáncer y algún otro concurso en formato amateur. De hecho, tal y como cuenta su hermana, hace dos años quedó ganadora en un concurso que tuvo lugar en Chinchilla de Montearagón (Albacete).

Sandrina también es pintora. Comenzó, igual que en la música por afición, y tras pasar por los bodegones, marismas y naturalezas muertas se atrevió con el retrato. Su hermana comenta que fue profesora de un curso de la Universidad Popular, “pero en un nivel de iniciación”.

Sin abandonar los pinceles y los óleos, la música ha estado presente en su vida personal y profesional, compaginando trabajos en la industria textil y la participación en orquestas y grupos para fiestas de los pueblos. Pero la incorporación al concurso de talentos A tu vera llegó en un muy buen momento para ella porque no tenía trabajo y podía dedicarse a su pasión.

Sandrina Martínez, concursante de 'A tu vera'.

De hecho, ella quedó fuera en un casting previo que realizó la cadena para este mismo programa, pero en esta segunda edición entró en el concurso. “Fue un antes y un después para Sandrina”, comenta Rosa en calidad de portavoz. “Empezó con mucha ilusión” y sabía que podría ser el inicio de una carrera profesional que tanto anhelaba. “Tenía pensado formarse de una manera profesional”. Desde su familia lamentan que ahora no saben qué hará: “La estamos manteniendo al margen de la gente ya que este martes ha estado en el médico porque se encuentra muy mal”.

Un video sin contexto

La hermana de la afectada explica: “Hay un trozo de video en el que se ve cómo mi hermana cae de rodillas, pero ese video habría que ponerlo con lo que ocurrió antes”. La congénere cuestiona el contexto para entender que se trata de una crisis nerviosa o un ataque de ansiedad y dice que su hermana estaba en la silla roja para salir del concurso justo en el pase a la semifinal “y llegó con muchos nervios a la actuación”.

Acompañando a la concursante en el plató estaban Rosa María y su madre, que durante la gala le hicieron señales para que se calmara. “Me dijo que estando ya en la silla no veía con claridad”, explica la hermana. Quién desmiente que se desmayara: “Tuvo una flojera de piernas, se puso de rodillas, imagino que para no caerse y luego terminó de espaladas en el suelo”. En ningún momento se desmayó. “Quien sí se desmayo fue mi madre”, comenta. La señora de 73 años asistía por segunda vez a la actuación de su hija en el pase a semifinales y tras la crisis nerviosa de la cantante “estuvo más de una hora inconsciente y se la llevaron a un centro de salud”. En estos momentos su estado de salud no reviste gravedad.

Tras esta situación, la hermana reconoce que es mucha la presión, y ella se sentía muy agobiada desde la segunda gala: “Incluso nosotros, la familia, la estábamos animando constantemente” y cuenta que la presión del entorno era muy alta, “incluso para ella, que es jovial y muy cómica”.

La familia se muestra agradecida con el apoyo y comprensión que han recibido del entorno más cercano, el programa y los medios de comunicación. “Pero en internet hay gente diciendo malicias y falsedades”. Y termina la hermana: “los memes ya son lo de menos, al final nos reiremos incluso, pero las mentiras y descalificaciones hacen mucho daño. ¿Qué ganan con tanta maldad?”.

