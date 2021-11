Localizan a la menor de 15 años desaparecida en Valencia: estaba en Santander de fiesta

Lucía Marín, la menor de 15 años que estaba en paradero desconocido desde el pasado lunes, apareció la madrugada de este jueves en Santander. Ella misma acudió a un cuartel de la Guardia Civil tras conocer el operativo desplegado para encontrarla. La familia, además de denunciar su desaparición en Massamagrell (Valencia), había recurrido a las redes sociales y a los medios de comunicación.

Según informaron fuentes de la Benemérita a EL ESPAÑOL, Marín se habría desplazado al norte de España por su propia voluntad junto a un joven de 24 años. Además de en Cantabria, también estuvo de fiesta en Asturias, tal y como reveló este jueves el diario Levante-EMV.

La familia, en cambio, temía que Lucía se hubiera marchado contra su voluntad. Advirtieron la desaparición de 250 euros en su domicilio de Pobla de Farnals (Valencia), circunstancia que apuntaba a una fuga planificada. También reconocieron que no era la primera vez que se marchaba. Pero, tras mantener contacto telefónico con ella, esta les habría pedido auxilio.

🚨 ATENCIÓN: La Guardia Civil ha localizado esta madrugada a Lucía Marín, la joven de 15 años desaparecida.



🙏🏼 La menor se encuentra bien y pronto se reunirá con sus padres. ¡Gracias por vuestra ayuda!#Desaparecida #SOSDesaparecidos #Missing #España #Valencia #Massamagrell pic.twitter.com/Cy3tAZeicJ — Ajuntament de Massamagrell (@Massamagrell_Aj) November 25, 2021

"Estaba muy rara, me decía que se sentía muy mal y que fuera a recogerla, pero no me llegó a decir el sitio donde estaba ni con quién", trasladó la madre a varios medios de comunicación, incluida la televisión pública valenciana À Punt. La desesperación era máxima. Su teléfono móvil permaneció inoperativo desde el pasado lunes.

Ello, unido al perfil vulnerable de la adolescente, se encontraba bajo tratamiento psicológico debido a que sufría buylling en el colegio, hizo saltar todas las alarmas. Pero, afortunadamente, la menor ha sido encontrada a salvo en el norte de España y podrá volver a casa con su familia.

El Ayuntamiento de Massamagrell, que había difundido previamente la desaparición de Lucía, comunicó este jueves que ya había sido localizada. "Se encuentra bien y pronto se reunirá con sus padres. Gracias por vuestra ayuda", trasladó el consistorio.

