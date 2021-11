Alerta por la desaparición de Lucía, de 15 años, en Valencia: sufría bullying y se llevó 250 euros

Lucía Marín tiene 15 años y está en paradero desconocido desde las 14 horas de este lunes. Fue la última vez que se le vio en su domicilio, en la Pobla de Farnals, una localidad del área metropolitana de Valencia.

A través de las redes sociales, tanto el Ayuntamiento de Massamagrell como otras personas han difundido la cara de la menor para tratar de encontrarla. El mensaje expone: "Por favor, si la ven o saben algo, llamen al 646 03 06 72".

Según Levante-EMV, la madre recibió anoche una llamada de la niña. "Estaba muy rara, me decía que se sentía muy mal y que fuera a recogerla, pero no me llegó a decir el sitio donde estaba ni con quién", expuso el citado periódico sobre la conversación entre ambas.

🆘 Ha desaparecido Lucia Marín Lara, de 15 años



👉🏻 La familia solicita colaboración ciudadana por si alguien la ha visto



☎️

- 646 03 06 72 Familia

- 96 145 23 69 Guardia Civil

- 900 924 900 Policía Local#Desaparecida #SOSDesaparecidos #Missing #España #Valencia #Massamagrell pic.twitter.com/IqJIx17uXL — Ajuntament de Massamagrell (@Massamagrell_Aj) November 23, 2021

Asimismo, este mismo medio cuenta que la madre no paró de recibir llamadas durante toda la noche desde un número oculto, situación similar a la que se había dado cuando habló con la niña.

La adolescente se encontraba bajo tratamiento psicológico debido a que sufría buylling en el colegio. Los investigadores tampoco descartan la huida voluntario, ya que en casa faltaban 250 euros.

Tal y como ya se ha referido, cualquiera que pueda tener información de la menor debe hacérselo saber a la Policía Local, Nacional o la Guardia Civil. También se puede contactar en el 646 03 06 72.

