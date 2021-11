Un policía investigado por el homicidio imprudente de Kevin critica su actitud y pide indemnización

Humberto y Marta amanecieron este jueves con sed de Justicia por el asesinato de Kevin Morales. Hijo del primero y el amor de su vida para la segunda. A este veinteañero le mataron entre 'El Tente'; su hermano menor de edad, 'El Balilla'; su madre, Angelita, y su padre, Inocente. Y todo ello delante de tres guardias civiles y dos policías locales que iban armados. 194 días después de aquella trágica madrugada del 1 de mayo, los juzgados de Jumilla han acogido la declaración del primer agente investigado por un delito de homicidio imprudente por su supuesta actuación negligente en la muerte de Kevin.

Este policía local, con trece años de experiencia, ha sido sometido a un intenso interrogatorio. A lo largo de cuatro horas ha respondido sobre lo acontencido el 1 de mayo en la localidad murciana de Jumilla. Aquella noche, Marta y Kevin, estaban de botellón en la casa de un amigo, en el número 27 de la calle Miguel de Unamuno, a cincuenta metros del domicilio de 'El Tente': el exnovio de la chica, y que junto a su familia llevaba meses amenazando a la pareja para que cortasen su relación.

Los cinco agentes están investigados por su actuación, a raíz de las grabaciones existentes antes, durante y después del asesinato. En el primer vídeo sale Angelita, la exsuegra de Marta, plantándose ante la pareja, con un cuchillo que se restriega por sus genitales. Angelita va acompañada por la abuela, Charo, que porta un bastón con el que primero le pegan a Marta y luego a Kevin. Después, Angelita llama al 112 denunciando que ha sido agredida y al llegar las patrullas afirma que los agresores son Marta y Kevin y se han escondido en el 27 de Miguel de Unamuno.

El agente que ha declarado este jueves, tras desplazarse a esa calle, se quedó junto a Angelita. "Cuando llegamos encontramos a una señora de la que no recuerdo el nombre, que tenía una herida en la cabeza y estaba bastante alterada". La madre de 'El Tente' cuando apaleó a Kevin, también recibió un golpe a manos del joven mientras este se defendía, y a la postre empleó esa herida adoptando el rol de víctima: acusó a la pareja de novios ante los tres policías locales y los dos guardias civiles.

El subinspector de Policía -equipado con una GoPro- se acercó a la casa del amigo de Kevin y Marta. De fondo, Angelita no cesaba en su conducta "alterada", tal y como ha declarado el agente: "Decía todo tipo de palabras amenazantes, como te voy a matar, sin saber a quién iban dirigidas exactamente". Esta última apreciación choca con el contenido de las imágenes donde se aprecia que Angelita trata de dirigirse al inmueble donde estaban los novios empleando un tono amenazante.

"Cuando una señora está amenazando de muerte, el protocolo o práctica habitual no es siempre la detención, pero en ese momento no procedía porque los compañeros estaban recabando datos", según ha argumentado este funcionario, para justificar el no haber puesto los grilletes a Angelita por proferir amenazas de muerte a diestro y siniestro.

Tal manifestación del funcionario no ha sido la única que no cuadra con las imágenes que obran en la causa. La agresión mortal se produjo después de que Kevin y Marta saliesen de la casa donde se refugiaban para ser idenfiticados a petición policial, pero este agente ha declarado que salieron a propuesta de un amigo: "Creo recordar que las personas que estaban en el domicilio salieron porque el dueño les incitó a ello". Sin embargo, la GoPro filmó a un guardia civil y al subinspector instando al dueño del inmueble a que Marta y Kevin abandonasen su propiedad, lo que provocó que 'El Tente' y su familia se avalanzasen sobre ellos.

Homicidio en Jumilla 1

Más incoherencias. De un lado este policía ha admitido que vio a Angelita usando su móvil, justo antes de que en la calle Miguel de Unamuno se presentasen su hijo, 'El Tente', su hermano menor de edad, 'El Balilla', y su padre, Inocente, pero acto seguido ha asegurado que desconoce si les telefoneó a ellos: "No puedo asegurar que estuviese llamando a las personas que llegaron con una actitud batante agresiva". Incluso ha llegado a afirmar que en una situación tan tensa no esperaba que llegasen al lugar de los hechos familiares de Angelita: "Para mí no era previsible".

Critica la conducta de las víctimas

Este funcionario no ha dudado a la hora de criticar la conducta de los novios: Kevin, la víctima mortal, y Marta, una de las querellantes contra las Fuerzas de Seguridad. "La actitud desafiante era mutúa, y la actitud de Marta y Kevin era la de amenazar e insultar a los agentes".

Tal argumento de defensa ha sido recurrente en su testimonio en sede judicial: "Marta y Kevin, así como sus amigos, dificultaron la tarea de los agentes, ya que incluso creo que los golpes que recibí fueron de ellos. Creo que posiblemente todos los intervinientes estaban bajo los efectos del alcohol (...). La participación de Marta ha sido la de enfrentarse a las otras personas que llegaron, siendo una parte activa en la pelea (...). Cuando llegó el resto de la familia de Angelita, Kevin en ningún momento intentó huir, sino arremeter con el otro bando (...)".

La línea de defensa del policía ha girado en torno a remarcar que el 1 de mayo no había unos agresores y unas víctimas, sino una riña tumultuaria donde estaban enfrascados "dos bandos" buscando "agredirse mutuamente": Kevin y Marta contra 'El Tente', su hermano, 'El Balilla', su madre, Angelita, y su padre, Inocente. "Kevin no era víctima, sino parte integrante de la riña y por eso no se efectuó un ecapsulamiento".

La grabación de la GoPro policial demuestra el nivel de excitación de Kevin y que empleó una conducta y tono inapropiados, como sostiene este agente, pero no es menos cierto que el chico estaba rodeado. Y Marta lejos de mostrarse agresiva, aparece llorando y presa del miedo ante el panorama. Además, cuando su anterior familia política se tira a por ellos lo único que hace es correr, abraza a su novio, y antes de enfilar la calle donde estaba el solar en el que su chico fue apuñalado, Marta le grita desesperada al mando policial: "¡Por favor, ayúdanos!"

Homicidio en Jumilla 3

Tres agentes por detenido

Aquella madrugada del 1 de mayo, Kevin y Marta huyeron calle abajo perseguidos por cuatro personas: 'El Tente', un menor de edad, 'El Balilla', una mujer, Angelita, y el cabeza de familia, Inocente. Los novios fueron acorralados estando desplegados cinco agentes: tres de la Policía Local y dos de la Guardia Civil .

Las Fuerzas de Seguridad estaban en superioridad para reducirles y contaban con porras y pistolas reglamentarias, tal y como vienen sosteniendo las dos acusaciones particulares, pero a pesar de ello, el agente ha argumentado que faltaron efectivos: "Era imposible detener a Kevin ni a nadie con esos medios, pues se necesita mínimo a tres personas para poder proceder a una detención". En la práctica, y según esa ratio, esa noche hacían falta doce agentes armados para reducir a una mujer, un menor, un adolescente, y un adulto, equipados con una llave-navaja.

"Habiendo cinco agentes y cuatro personas, no se procede a la reducción y detención porque es imposible hacerlo con seguridad para todos".

Alega un esguince

A la vista de las imágenes incluidas en las diligencias, está claro que 'El Tente', 'El Balilla', Angelita, e Inocente, desobedecían las órdenes de las Fuerzas de Seguridad, le dieron un manotazo a un guardia civil, no paraban de amenazar a la pareja y de tratar de darles caza desde que salieron a la calle para ser identificados. Esa agresividad no mereció su arresto ni tan siquiera una carga con las porras ni un disparo disuasorio al aire, tal y como ha defendido: "No golpeé a nadie, pero sí utilicé mis elementos de defensa para intentar ladear".

Durante su declaración a este policía local de Jumilla se le mostraron varios fotogramas. En uno de ellos aparece caminando, en vez de correr, cuando los agresores ya habían arrinconado a Marta y Kevin en el solar sin luz donde le apuñalaron. Y el funcionario ha justificado su posición alejada de la agresión porque se lesionó tratando de contener a la persona más violenta: Inocente, padre. "Hubo un momento en el que sujeté a Inocente en el bordillo de una casa, junto a un compañero, y es cuando me doblé el tobillo (...)".

Ahí quedó en fuera de juego y cuando bajó andado al solar donde estaban haciendo un escudo humano para proteger a Kevin ya era demasiado tarde. Angelita, 'El Tente', 'El Balilla', e Inocente, se habían avalanzado sobre el chico. Marta vio morir a su amada pareja de tres puñaladas con una navaja-llave.

Homicidio en Jumilla 5

"Deshonra la memoria de Kevin"

En la calle Miguel de Unamuno se acababa de producir una agresión con arma blanca y los agentes siguieron sin arrestar a nadie. Este policía es el primero de los cinco miembros de las Fuerzas de Seguridad que declara por homicidio imprudente y como era de esperar ha sido preguntado por semejante anomalía. Así lo ha justificado: "No procedimos a la detención de las demás personas cuando la ambulancia se llevó a Kevin porque el protocolo dice que se persone en el lugar el teniente de la Guardia Civil, que es quien toma las decisiones de las detenciones".

En su declaración a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL el agente ha reclamado la indemnización que pueda corresponderle, entre otros motivos, por la torcedura de tobillo que sufrió durante el servicio que prestó la noche que murió Kevin.

Javier Verdú, el letrado que representa a Marta, tras la testifical en los juzgados de Jumilla ha lanzado esta reflexión: "Cuando se intenta explicar lo inexplicable, al final quedas regular, porque el policía dice que era una situación tumultuaria y que se necesitaban más efectivos, menos mal que hay grabaciones". Melecio Castaño, abogado de Humberto, también ha remarcado que "la clave del caso son los vídeos".

Castaño ha criticado la declaración del policía local: "Ha tratado de hacer creer que aquella noche hubo dos bandos y con el objetivo de justificar su actuación negligente ha incurrido en falsedades palmarias, como decir que se vieron envueltos en una riña tumultuaria, cuando ni Marta ni Kevin les pegaron en ningún momento".

El penalista ha concluido su valoración sobre la primera declaración de los cinco agentes investigados con una frase lapidaria: "La declaración del policía ha sido una deshonra para la memoria del difunto Kevin".

Sigue los temas que te interesan