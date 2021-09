Suburbios, escisión del Frente Atlético liderada por 'El Ratilla', participó en la protesta homófoba

Suburbios Firm, escisión del Frente Atlético liderada por ‘El Ratilla’, participó en la protesta homófoba y racista convocada en la plaza de Chueca este sábado –y que se saldó con un detenido–, según ha podido saber EL ESPAÑOL. En ella, varios integrantes del grupo de extrema derecha, corearon consignas contra el colectivo LGTBI. “Fuera maricas de nuestros barrios”, “fuera sidosos de Madrid” o “tú no eres español porque eres blanco”, gritaron durante su recorrido, entre la indignación vecinal.

La facción ultra no había anunciado su adhesión a la marcha, convocada por Madrid Seguro, una asociación que congrega a otros cuatro colectivos vecinales de distintos barrios de Madrid. Sin embargo, Suburbios Firm decidió acompañarlos durante su recorrido por Chueca. “Son los que empiezan con los cánticos más ridículos, los que dicen eso de ‘sidosos’ y todas esas cosas”, cuentan a este periódico fuentes cercanas al grupo de extrema derecha.

El propio Madrid Seguro, antes de la marcha, sí que había anunciado que acudirían otros colectivos de extrema derecha a la manifestación. En concreto, varias asociaciones vecinales (San Blas Canillejas, Pinar de Chamartín, Hortaleza Carlomagno , Villamantilla, Coslada y San Fernando de Henares). A estos se les habían unido España 2000, Juventud Nacional, tres plataformas (El Pueblo por la Verdad, Cultural-ñ, y Dignidad, Libertad y Vida), el partido Orden y Ley, y Getafe NR.

“Pero entre los líderes de Madrid Seguro y Suburbios Firm hay cierta afinidad… y por eso acuden”, cuentan a EL ESPAÑOL. Entre ellos, ‘El Ratilla’, el líder del grupo que fue expulsado del Frente Atlético y de estadio Vicente Calderón –junto a buena parte de los miembros del colectivo– por su afinidad con El Niño, exseguidor rojiblanco que se pasó a los Ultrasur.

Protesta por las agendas 2030/2050

Madrid Seguro no había organizado la protesta para esgrimir proclamas xenófobas u homófobas. La petición para celebrar la marcha fue realizada por la asociación de vecinos San Blas-Canillejas y autorizada, según la delegación del Gobierno, bajo el lema: ‘Di no a la agenda 2030/2050’, al considerar estos colectivos que estos planes contra la “cultura y la identidad de los pueblos de España”. De hecho, es lo que rezaba la pancarta que encabezaba la manifestación.

Sin embargo, la intención de estos colectivos era otra desde el primer momento. De hecho, días antes, en Chueca, ya se habían repartido panfletos bajo el título: ‘Alerta: nazis en Chueca’. En ella se advertía de que se iba a celebrar en Chueca una concentración con marcado carácter racista y homófobo y que detrás de ella se encontraban grupos de neonazis infiltrados.

Y así fue. La marcha estuvo comandada por José Luis Roberto, líder de España 2000, imputado en Valencia por un delito de odio. A su lado, todas las asociaciones vecinales mencionadas y Suburbios Firm. Todos ellos marcharon desde la Plaza de Chueca hasta la Puerta del Sol con una pancarta en contra de las agendas 2030/2050, pero, al mismo tiempo, aprovechando para dejar sus mensajes xenófobos y homófobos. “Ni bandas latinas ni menas”, “vamos a acabar con el matrimonio homosexual" o “¡España cristiana, no musulmana!”, corearon.

Qué es Madrid Seguro

“Se creó para hacer manifestaciones contra las bandas latinas y los menas, pero no para lo de este sábado”, explican a EL ESPAÑOL. Con pocos años a sus espaldas, Madrid Seguro no se declara abiertamente como una asociación de extrema derecha. Sin embargo, en sus postulados deja claro de qué lado está. Rechaza al inmigrante, pide atención prioritaria a los españoles y se cuestiona la actual administración.

Entre sus reivindicaciones, “la cultura e identidad de los pueblos de Europa a través de iniciativas que tiene como base nuestros barrios”. De ahí que trabajen por “barrios seguros” y fomenten “iniciativas sociales de carácter vecinal cuyo centro de atención son los compatriotas más desfavorecidos por la coyuntura actual”. Asimismo, esgrimen su rechazo a los centros de acogida y los pisos tutelados.

Así, rechazan a los inmigrantes, responsables –según sus propias palabras– de una “ola de violencia multicultural” y rechazan la acogida de los afganos en uno de sus últimos artículos. En el post argumentan que alimentar a un niño español cuesta 119 euros y que alojar a un afgano en el Hotel Occidental Castellana Norte (cuatro estrellas) tiene un coste de 2.100 euros al mes.

A la Fiscalía

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha amenazado a los asistentes con denunciar ante la Fiscalía la manifestación de este sábado. “Pondremos en conocimiento el odio lgtbeifóbico y racista de lo ocurrido en Chueca. Además, estamos tramitando la Ley Trans y de derechos LGTBI, que es lo que permite blindar derechos. No estáis solos”, escribía en su cuenta de Twitter.

Pondremos en conocimiento de Fiscalía el odio lgtbifóbico y racista de la manifestación nazi de hoy en Chueca.



Además estamos tramitando con urgencia la Ley Trans y de derechos LGTBI, que es lo que permite blindar derechos.



No ha sido la única ministra que ha salido a la palestra para denunciar lo ocurrido. Ione Belarra, en un tuit, también ha querido mostrar su sentir por lo ocurrido. “Haremos todo cuanto esté en nuestra mano para combatir el odio contra el colectivo LGTBI y el racismo. Llevaremos estos hechos ante la Fiscalía y aceleraremos el trámite de la ley de derechos LGTBI y trans”, ha reconocido.

Iñigo Errejón ha hecho lo propio tildando estos hechos de “intolerables” y Ciudadanos ha hecho lo propio catalogando como “lamentable” el “episodio de señalamiento contra el colectivo LGTBI”. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, de hecho, ha defendido Madrid como “una ciudad libre” donde no se deben permitir estas manifestaciones.

Pero Izquierda Unida ha ido más allá pidiendo la dimisión de la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, por permitir manifestaciones “neonazis y homófobas”.

Vox señala al Gobierno

Santiago Abascal, en cambio, no ha criticado la manifestación y ha señalado a Sánchez. Se ha referido a los manifestantes como “una banda de locos y de fanáticos gritando barbaridades que no representan a ningún español. Esto apesta a cloaca socialista, no tengo ninguna duda”, ha reconocido.

Además, ha advertido ante los medios, durante un acto del Sindicato Solidaridad contra el recibo de la luz, que pasan “cosas muy extrañas”. En concreto, se ha referido a dos: “Los sobres con balas o montajes como el de Malasaña –en referencia a la denuncia falsa por agresión de un joven homosexual–”.

Andrea Levy, por su parte, ha sido la más contundente por parte del Partido Popular. “Madrid es diversa, plural, tolerante. Madrid acoge. Madrid es ser libre de amar a quien uno quiera. O de amar a nadie. Es ser uno mismo en libertad. Homófobos, energúmenos, sectarios como estos no representan a nuestra ciudad. Mi repulsa y mi condena”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

Madrid es diversa, plural, tolerante. Madrid acoge y no pide a nadie de donde. Madrid es ser libre de amar a quien uno quiera. O de no amar a nadie. Es ser uno mismo en libertad.

Homófobos, energúmenos, sectarios como estos no representan a nuestra ciudad. Mi repulsa y condena. https://t.co/bqK2uDFsKF — Andrea Levy (@ALevySoler) September 19, 2021

