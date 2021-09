La nueva vida de Angelita en prisión tras el crimen de Kevin: poder y respeto entre las reclusas

En la pirámide social de las reclusas que habitan los dos módulos femeninos de la cárcel de Campos del Río hay todo tipo de perfiles. Desde las recién llegadas hasta las 'kies': un término de la jerga taleguera que define a las presas que cortan el bacalao en su módulo. Una de las que ejerce ese rol es Angelita: la vecina de Jumilla que fue grabada pasándose un cuchillo por sus genitales, vestida con un pijama de Snoopy, antes de que ella, sus dos hijos y su exmarido, participasen supuestamente en la muerte violenta del veinteañero Kevin Morales.

"Angelita está en el módulo 15, donde hay treinta reclusas, se le han asignado destinos por su personalidad: ella es lo que denominamos una 'kie', una de las internas con más poder", tal y como aseguran a EL ESPAÑOL fuentes del Centro Penitenciario Murcia II, que está ubicado en Campos del Río. "Tiene un carácter fuerte, pero es inteligente, sabe llevarse bien con los funcionarios y no les da problemas".

El personal del penal, conocedor del rol de 'mandamás' que ejerce Angelita sobre algunas reclusas, opta por asignarle puestos de responsabilidad para evitar que se produzcan conflictos. "Tiene su cuadrilla de internas y la destinan en tareas porque el módulo 15 es el más problemático de los dos que hay habilitados para mujeres".

Prueba de ello es su labor como encargada del cuarto de limpieza: "Ella se ocupa de repartir fregonas, productos para limpiar, y coordina a otras reclusas en los trabajos que desarrollan".

También tiene un destino en el office. "En el reparto de comidas están las reclusas más duras porque a veces, otras presas se quejan por el menú y para evitar peleas, ahí se pone a internas con mucha personalidad, como Angelita", según las citadas fuentes penitenciarias.

Esta mujer, de 39 años, no se achanta ni ahora, en prisión por la truculenta muerte de Kevin, ni antes, cuando en sus años mozos vivió en los Pisos Rojos de Jumilla: las humildes viviendas que levantó el MOPU, marcadas por los problemas sociales de algunos residentes y que han estado en la diana de operaciones antidroga.

"Ella tiene un temperamento fuerte: llegó a las manos con la expareja de su novio, José María", asegura una conocida. Y no habla en vano porque el carácter de Angelita tampoco se aplaca cuando declara en sede judicial. Así lo evidencian los vídeos de dos vistas orales a los que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL y donde esta mujer ha terminado condenada por delitos leves de lesiones, amenazas y daños.

Declaración de Angelita en el juzgado por un delito de lesiones contra Marta

En los dos juicios, Angelita declaró por videoconferencia porque ya estaba en prisión provisional por su supuesta implicación en el crimen de Kevin Morales: un joven, de 20 años, al que supuestamente apuñaló 'El Tente', con la presunta colaboración de su madre, Angelita, su hermano menor de edad, 'El Balilla', y su padre, Inocente. Y todo ello en presencia de tres policías locales y dos guardias civiles.

Marta, la novia de Kevin, fue testigo de aquellos terribles hechos, ocurridos el 1 de mayo, que consternaron a los 25.994 habitantes de la localidad murciana de Jumilla y provocaron disturbios contra las Fuerzas de Seguridad. Este 6 de junio, Marta volvió a ver a Angelita: aquella jornalera agrícola, que fue su suegra cuando mantuvo una relación con su hijo, El Tente, pero que nunca aceptó la ruptura entre ambos y que rehiciera su vida con Kevin.

Precisamente, una de las grabaciones recoge el juicio por la denuncia interpuesta por Marta tras ser atacada por su exsuegra de camino a su trabajo. Aquel episodio fue uno más del supuesto acoso al que la chica era sometida por Angelita, y su hijo, El Tente, para que retomase la relación. En su declaración, Angelita mostró una actitud altanera, incluso fue llamada al orden por interrumpir al Fiscal y acusó al difunto Kevin de intentar agredirla ese día 17 -evidenciando poca empatía con el duelo que sufre Marta-.

- Fiscal: ¿Nos puede relatar usted qué ocurrió el 17 de abril de 2021?

- Marta: Iba de camino a la cafetería donde trabajo y pasé por delante del Bar Lonja. En la puerta estaba José María, el novio de María Ángeles, así que seguí para adelante. Cuando estaba a la altura de una pescadería, escuché unos pasos detrás mía, me engancharon del pelo, me dieron un puñetazo en la cabeza, caí al suelo y me golpearon con una mochila. Entonces, vino un hombre a ayudarme que dijo: ''¡María Ángeles para que es una cría!'

- Fiscal: ¿La mujer que la agredió fue María Ángeles Fernández Egea?

- Marta: Sí, sin ningún género de dudas. Hasta reconocí su voz cuando me dijo: 'Te tengo que matar, hija de puta'.

- Fiscal: ¿Tiene miedo usted de esta señora?

- Marta: Sí, de ella, y de toda su familia.

Marta, la difunta novia de Kevin, durante su declaración contra su exsuegra, Angelita. Cedida

El parte médico refleja que la joven sufrió a manos de su exsuegra: una cervicalgia, dolor en el cuero cabelludo y un episodio de ansiedad que se prolongó cuatro días. Sin embargo, Angelita negó la mayor durante su declaración desde la cárcel de Campos del Río donde por momentos no pudo contener su fuerte personalidad: gesticulando, moviendo su melena con ademán leonino...

- Fiscal: María Ángeles, ¿usted se encontró el 17 de abril a la denunciante?

- Angelita: No. Yo estaba comiendo con mi pareja y con mi hijo menor.

- Fiscal: ¿Dónde estaba comiendo?

- Angelita: Dentro del Bar Lonja.

- Fiscal: Es decir, que, efectivamente, ¿usted estaba en el bar mencionado?

- Angelita: Sí.

- Fiscal: ¿Y no vio a Marta ese día?

- Angelita: No. Bueno, vale, siga (le ordena al Fiscal).

- Fiscal: No, no, explíquese. ¿Qué quería decir?

- Angelita: Mire, señoría, aquí tenemos más de lo mismo. Yo estaba comiendo con mi hijo y mi pareja. Yo en ningún momento agredí a esta zagala. Esta zagala sabe de sobra que todo esto es mentira. Es más, yo sí que es verdad que bajé a denunciar a su novio, Kevin Morales, y yo sí que tengo testigos porque había un guardia civil, que vio cómo Kevin vino a buscarme al bar con un palo cuando me fui. Llegó diciendo: '¿Donde está la Angelita? A esa hija de puta, la tengo que matar' Y vino pegando palazos en el suelo. Y de eso, sí hay testigos. (...). Yo sí tengo testigos, pero ella no.

Angelita, en junio, declarando en Jumilla en un juicio por lesiones leves. Cedida

- Fiscal: Usted dice que Kevin fue buscándola al Bar Lonja. ¿Cuál fue el motivo?

- Angelita: No lo sé. Lo único que sé es que está muchacha (Marta) se dedicaba a 'zumbirlo', a 'zumbirlo' y a 'zumbirlo' contra nosotros. Ella va a por nosotros con mentiras y denuncias falsas.

En el turno de conclusiones, la madre de 'El Tente' llegó a interrumpir al Fiscal cuando exponía los hechos. Finalmente, Angelita fue condenada por un delito leve de lesiones y amenazas, a dos multas de 3 meses cada una, con cuota diaria de 6 euros, así como a abonar a Marta una indemnización de 160 euros. Todo ello, viene recogido en un fallo del Juzgado de Instrucción número 1 de Jumilla que dice esto del relato de Angelita: "La versión exculpatoria no es creíble y carece de lógica".

'El Tente': en el módulo 3

En el tiempo que Angelita lleva a la sombra, sus familiares no han dejado de visitarla. Entre otros motivos, porque matan dos pájaros de un tiro: en Campos del Río también cumple prisión preventiva su hijo, 'El Tente', que está en el módulo 3 para jóvenes.

"El chico, a sus 19 años, tiene una actitud chulesca con el resto de reos: 'El Tente' no muestra arrepentimiento porque usa el crimen para infundir respeto", sostienen fuentes penitenciarias.

"Los familiares acuden todos los fines de semana, religiosamente, a llevar ropa y 'peculio' (dinero) para que madre e hijo recarguen sus tarjetas para comprar en el economato". Al penal de Campos del Río también acuden los allegados de Inocente: el padre de 'El Tente', y a la postre, otro de los implicados en el asesinato de Kevin.

"Los tres tienen mucho apoyo de la familia desde fuera". Tanto Angelita como Inocente ejercen su derecho de comunicacion intermodular para visitar a 'El Tente'. Sin embargo, entre ellos no se produce ningún contacto, algo que puede deberse al historial de Inocente: "Está dado de alta en el programa de violencia de género de la Policía y la Guardia Civil".

Los funcionarios se andan con mucho ojo con Inocente. "Está en el módulo 5, de reincidentes, por su inadaptación: tiene varios partes disciplinarios por incumplimiento de la normativa y por coacciones a otros internos". El padre de 'El Tente' impone su ley con toxicómanos y delincuentes reincidentes de esta zona del penal.

Angelita, su hijo, 'El Tente', y su expareja, Inocente, identificados tras la agresión mortal a Kevin. Guardia Civil

La segunda condena

Algunos vecinos de Jumilla cuentan que Angelita tuvo una pelea en la cárcel y le arrancaron mechones de pelo y sufrió un moratón. Más allá de que sea verdad o leyenda urbana, lo cierto es que en los vídeos de los juicios su melena está intacta y su rostro inmaculado. No se puede decir lo mismo de su conciencia, ya que en la otra vista oral volvió a recurrir a la figura del difunto Kevin para evitar otra condena. En esta ocasión, por una denuncia que le interpuso Belén, la madre de Marta.

Belén denunció a Angelita el 19 de abril de 2021, después de que la noche anterior, la madre de 'El Tente' se presentase en su domicilio familiar y la emprendiese a patadas con la puerta, al mismo tiempo que la amenazaba.

- Fiscal: ¿Qué sucedió sobre las 23.15 horas del 18 de abril?

- Belén: Estábamos en el comedor y escuché un golpe muy fuerte. Me levanté corriendo y vi que estaban golpeando la puerta.

- Fiscal: ¿Era María Ángeles Fernández Egea?

- Belén: Sí, claro. Mé acerqué a la ventana y la vi subiéndose a un Seat Córdoba, de color gris. Estaba gritando: '¡Te voy a matar!', '¡zorra!', '¡puta!'

- Fiscal: ¿Ha sido la primera vez que le ocurre eso con esta señora?

- Belén: Ella me ha seguido en varias ocasiones con el coche. La primera vez, escuché gritos y cuando miré, vi a una señora que venía detrás mía, en pijama. Iba diciendo: 'Para zorra que te voy a matar'. La segunda vez que hizo lo mismo tampoco paré. La tercera vez, ocurrió cuando iba a Yecla porque había pedido una nota simple de un mueble. Yo acababa de echar gasóil en una gasolinera y cuando me monté en el coche, escuché un pito y cuando giré la cabeza, la vi a ella en un coche haciéndome gestos de cortarme la cabeza para que frenase. Entonces, salí hacia Yecla y Angelita se fue detrás mía haciéndome luces y pitándome. Tuve que llamar a la Guardia Civil.

-Fiscal: ¿Usted denunció esos hechos?

- Belén: No, porque yo lo que quería era que esto se calmara para que ella dejase de ir detrás mía y de los críos (Marta y su novio, Kevin). Tenía miedo de que nos hiciera algo. Yo no quiero que esta mujer ni su familia se acerque ni a mí ni a mis hijos ni a cualquier sitio donde estemos nosotros.

Angelita, prestando declaración en los juzgados de Jumilla, por una denuncia de daños leves que le supuso una nueva condena tras ingresar en prisión por la muerte violenta de Kevin

En esta vista, la explicación que ofreció Angelita literalmente rozó el surrealismo. No cabe otro calificativo a tenor de algunas de sus respuestas y su conducta en sede judicial:

- Fiscal: ¿Estuvo usted en el domicilio de la denunciante el 18 de abril?

- Angelita: No.

- Fiscal: ¿Dónde estuvo usted?

- Angelita: Si me deja explicarme bien con los hechos... (gesticula)

- Jueza: Sí, claro para eso está usted aquí.

- Angelita: Es que si no puedo explicarme... (espeta gesticulando)

- Jueza: Creo que no me ha entendido... (llamada al orden)

- Angelita: Perdone señoría. Esa noche estaba bajando la basura, mientras hablaba con mi 'cuñá' por teléfono. Cuando regresé a mi piso, en ese momento, pasó Kevin Morales, con otro muchacho, en un Audi, color negro, y me dijo: 'Hija puta, te tengo que matar a ti y a tus tres hijos'. Entonces, subí a vestirme y me marché corriendo a 'ca' de mi cuñá' para ir a la Guardia Civil, pero en el cuartel me dijeron que tenía que esperar para denunciar (...). Al día siguiente fui al cuartel y denuncié a Kevin (...).

El Juzgado de Instrucción número 1 de Jumilla la condenó por sendos delitos leves de amenazas y daños, a multas de 3 meses, cada una con una cuota diaria de 6 euros. El fallo reprocha esto a Angelita: "La prueba de descargo consiste en la versión ofrecida por la denunciada que, para dar una versión exculpatoria habla de unos hechos diferentes, incluso en otro lugar con don Kevin, por tanto, esos hechos, en primer lugar nada tienen que ver con esta denuncia, y en segundo lugar, no han quedado acreditados de ninguna manera".

Kevin y Marta junto a un fotograma de la riña que se saldó con la muerte del joven en Jumilla. Guardia Civil

Javier Verdú, letrado de Marta, considera que estas dos condenas "son importantes" para la labor que ejercerá como acusación particular.

El abogado cree que repercutirán en el juicio que se celebrará cuando culminen las diligencias judiciales que se instruyen por el crimen de Kevin Morales, a manos supuestamente de 'El Tente', acompañado de su madre, Angelita, su hermano menor de edad, 'El Balilla', y su exmarido, Inocente."Las denuncias cruzadas que hubo entre ambas partes y que se recogen en estas sentencias, demuestran que desde que Marta puso fin a su relación con 'El Tente', ni su exnovio, ni la madre de este, Angelita, supieron aceptar la ruptura, ni mucho menos que Marta iniciase un noviazgo con Kevin", argumenta el reputado penalista Verdú.

- ¿Qué repercusión pueden tener estas condenas a Angelita en el futuro juicio por la muerte de Kevin?

- Javier Verdú: Lo que ocurrió la madrugada del 1 de mayo con Kevin fue la crónica de una muerte anunciada. Aquella noche no hubo una riña por un hecho puntual, fruto de un calentón, sino que era algo que llevaba meses viéndose venir entre Angelita, su hijos, 'El Tente' y 'El Balilla', y su expareja, Inocente, con Kevin y su novia, Marta. De todo ello eran conocedores la Guardia Civil y la Policía Local: los dos cuerpos que se desplegaron aquella noche. Estas sentencias condenatorias a Angelita ponen de manifiesto que ella y su familia iban a por la pareja de novios y ya no podrán alegar que actuaron por un arrebato cuando mataron a Kevin.

