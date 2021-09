En qué universidad y qué estudiaron los diputados de Vox: ideas para la vuelta al cole

El regreso a los colegios está a la vuelta de la esquina y muchos jóvenes se preparan para afrontar los cursos decisivos: de lo que hagan ahora dependerá la carrera que escojan y la universidad en la que estudien. Como ya hiciera con los ministros, el Partido Popular y Unidas Podemos, EL ESPAÑOL analiza ahora la trayectoria académica de los diputados de Vox buscando ideas para aquellos estudiantes que vean a Santiago Abascal en la televisión y sueñen con ocupar un escaño a su lado.

Lo primero que hay que señalar es que, como no podía ser de otra forma, en Vox hay acumulados muchos títulos: 96 (54 carreras y 42 posgrados) entre sus 52 diputados, es decir, casi dos por cabeza. De este modo, se coloca tras el Partido Popular (que tenía un un +58 con sus 146 títulos entre 88 diputados) y por delante de Unidas Podemos (+21: 56 títulos entre 35 diputados). Por tanto, aunque Carmen Lomana dijese de su hermano Rafael –y diputado de Vox por Albacete– que “no tiene formación y nunca ha tenido interés por la política” pues, en efecto, no acredita ningún título, los datos aconsejan a los jóvenes con aspiraciones políticas estudiar mucho.

El tercer partido con mayor representación en el Congreso es también el que más formados tiene en Derecho. El currículum académico del Ejecutivo de Pedro Sánchez, de los diputados del Partido Popular y de los diputados de Unidas Podemos daba la razón a la politóloga Leticia Abarca cuando vaticinaba a EL ESPAÑOL que lo normal es que la mayoría de los políticos del arco parlamentario hubiesen estudiado Derecho, ya que es “una carrera muy práctica para ser políticos porque conoces al dedillo las leyes que quieres cambiar o no”. Pero, con Vox, las palabras de esta politóloga se vuelven casi una profecía: 20 de sus diputados se sacaron Derecho. O, lo que es lo mismo, esta carrera supone el 37% de todas las que se han estudiado en Vox. Y la cifra aumenta hasta las 27 titulaciones si se tienen en cuenta también los estudios de posgrado.

En el extremo opuesto están los cinco diputados que no tienen estudios acreditados: María de los Reyes Romero, María Magdalena Nevado, Luis Gestoso, Rafael Fernández-Lomana y Fran Alcaraz. En porcentajes, suponen el 10% de Vox, mejorando el 17% de Unidas Podemos pero lejos de ese 3% del Partido Popular. Sin embargo, hay dos nombres en los que merece la pena detenerse.

El primero es María Magdalena Nevado, hermana de la que fuera alcaldesa de Cáceres por el Partido Popular María Elena Nevado. María Magdalena informa en su perfil de la web de Vox que ha realizado “numerosos estudios”, que es especialista en Terapia Transpersonal y que tiene un Máster en Comunicación Política y Empresarial. Lo curioso del asunto es que ha podido obtener este título de posgrado sin tener previamente el correspondiente título de grado: indican que está cursando Derecho. En cambio, en la web del Congreso solo consta la información de que actualmente estudia Derecho.

El segundo es Luis Gestoso, que fue un conocido miembro del Partido Popular por Cartagena, ciudad donde estuvo ocupando diversos cargos durante décadas. En su ficha del Congreso no aparece acreditada ninguna titulación, motivo por el que en esta lista se le incluye en ese apartado. No obstante, en su perfil de Vox afirman que está licenciado en Derecho. Otros medios, como Voz Pópuli, van más allá y cuentan que estudió esta carrera tras suspender el último examen de acceso a la Armada, pues su sueño era ser marino. Sin embargo, de esto último no se dice nada en la web de Vox.

¿Universidad pública o privada?

Vox es, con diferencia, el partido donde hay más afinidad por la universidad privada. En cuanto a las carreras, el porcentaje, aunque contrasta con el de Unidas Podemos –donde nadie la cursó en la privada–, no es demasiado llamativo: cinco personas (el 10%) para siete grados (el 13% del total). Santiago Abascal hizo Derecho en la Universidad de Deusto; Iván Espinosa de los Monteros se sacó Empresariales en ICADE; José María Figaredo, Derecho y Ade en la Universidad Pontificia de Comillas; Ángel López, Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Europea; y María de la Cabeza Ruiz, Periodismo en la CEU San Pablo.

Santiago Abascal Licenciado en Sociología Universidad de Deusto Juan José Aizcorbe Licenciado en Derecho Universidad de Barcelona Francisco José Alcaraz Alberto Asarta Carrera militar Academia General Militar y Academia de Infantería Mireia Borrás Licenciada en Economía Licenciada en Periodismo Máster en Finanzas Universidad Carlos III de Madrid Universidad Carlos III de Madrid Universidad Carlos III de Madrid Pablo Juan Calvo Liste Licenciado en Derecho Universidad de Alcalá de Henares Inés María Cañizares Pacheco Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Castilla-La Mancha Toledo Ricardo Chamorro Licenciado en Derecho Universidad de Navarra Francisco José Contreras Licenciado en Derecho Doctor en Derecho Universidad de Sevilla Universidad de Sevilla Patricia de las Heras Licenciada en Derecho Grado profesional de Música, especialidad de Piano Curso de especialización en Ordenación del Territorio y Urbanismo Universidad de las Islas Baleares Conservatorio de Música Universidad de las Islas Baleares Rocío de Meer Licenciada en Derecho Universidad Complutense de Madrid Emilio Jesús Del Valle Licenciado en Derecho Universidad Complutense de Madrid Iván Espinosa de los Monteros Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales MBA ICADE Kellogg School of Management (Northwestern Unversity) Cristina Alicia Esteban Calonje Licenciada en Historia del Arte Universidad Complutense de Madrid Pedro Fernández Hernández Licenciado en Derecho UNED Tomás Fernández Ríos Licenciado en Derecho Máster en Dirección Comercial y Marketing Universidad Complutense de Madrid Escuela de Negocios ESIC Rafael Fernández-Lomana José María Figaredo Licenciado en Derecho Licenciado en ADE Universidad Pontificia de Comillas Universidad Pontificia de Comillas Luis Gestoso de Miguel Licenciado en Derecho Ignacio Gil Lázaro Licenciado en ADE Executive Master of Business Adminisitration Máster en Finanzas Víctor González Coello de Portugal Licenciado en ADE Executive Master of Business Adminisitration Máster en Finanzas Universidad Complutense de Madrid IESE CUNEF Mercedes Jara Moreno Licenciada en Medicina y Cirugía Universidad de Cádiz Rodrigo Jiménez Revuelta Diplomado en Gestión y Administración de Empresas Máster en Tributación y Asesoría Fiscal Máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia Universidad Autónoma de Madrid Centro de Estudios Financieros Pontificio Instituto Juan Pablo II María Teresa López Licenciatura en Ciencias de la Información y Periodismo Universidad de Sevilla Ángel López Maraver Licenciado en Comunicación Audiovisual Licenciado en Periodismo Máster en Periodismo Universidad Europea de Madrid Universidad Europea de Madrid Universidad San Pablo CEU Rubén Silvano Manso Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Licenciado en Derecho Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Universidad Complutense de Madrid Universidad Complutense de Madrid Universidad Complutense de Madrid Manuel Mariscal Zabala Graduado en Periodismo Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política Universidad Complutense de Madrid Universidad Complutense de Madrid

Pero también hay otro tipo de másteres que resultan llamativos porque no han sido cursados por diputados de otras formaciones políticas. Es el caso, por ejemplo, de Georgina Trías, que está formada en estudios relacionados con la religión y que obtuvo un Máster en Pastoral Familiar por el Pontificio Instituto Juan Pablo II. O Rodrigo Jiménez, que tiene un Máster en Ciencias del Matrimonio y de la Familia también por el Instituto Juan Pablo II. Destacan, sobre todo, las escuelas de negocio: el IESE, IE, CEF, EOI (que fue la primera escuela de negocios de España, inaugurada en 1955), ENAE y CEREM son las que han formado a los diversos diputados de Vox. Por poner un ejemplo de los precios, la matrícula del MBA que tiene Patricia Rueda en la EOI cuesta, en 2021, alrededor de 20.000 euros. En el IE, su precio aumenta hasta los 70.000 euros. En los Másteres es donde se puede observar el predominio de la privada. De los 34 que se han sacado los diputados de Vox, 21 han sido por lo privado (el 62%). Si se toman en consideración también los cursos de posgrado y los doctorados, son 25 los diputados de Vox que acreditan títulos: el 52% del total. De ellos, también son algo más de la mitad los que los obtuvieron por la privada: 13.

¿Dónde estudiaron?

Si la privada destaca entre las universidades preferidas para hacer el posgrado, la Comunidad de Madrid sobresale por ser el territorio más frecuentado. La universidad más repetida –y en esto no se diferencian del resto de partidos políticos– es, de nuevo, la Complutense: hasta 18 titulaciones, entre grado y posgrado, se han estudiado allí. Muy por encima de las cinco de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Sevilla que completan el podio. Por otro lado, la Pompeu Fabra –mejor universidad española según el U-Ranking del BBVA y el Ivie– no ha visto pasar por sus facultades a ningún diputado de Vox.

Si se tienen en cuenta todas las universidades de una comunidad, Madrid arrasa con mucha diferencia sobre el resto. Los diputados de Vox han obtenido títulos en 22 centros de la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso: la Universidad Complutense, la Autónoma, la Universidad Europea, la Politécnica, la Escuela de Guerra Naval, la de Alcalá de Henares, ICADE, ESIC, la Pontificia de Comillas, CUNEF, el CEF, el Instituto Juan Pablo II, ENAE, el IE, el CEU San Pablo, la Escuela Superior de Fuerzas Armadas, San Fernando de Bellas Artes, EOI, CEREM, el Instituto de Contabilidad y Auditoría, y la Francisco de Vitoria. En total, 56 títulos (el 58%); 50 más que la segunda comunidad en el ranking –Andalucía–, y 51 más que la tercera –Cataluña–.

En lo que sí continúan la inercia del resto de diputados del Congreso es en el poco interés por estudiar fuera de España. Ninguno obtuvo su carrera en el extranjero (en esto se parecen Vox y Unidas Podemos, a excepción de Gerardo Pisarello). Y tan solo tres abandonaron el país para los estudios de posgrado: José María Sánchez en Bolonia (Italia), Manuel Mestre en Alabama (Estados Unidos) e Iván Espinosa de los Monteros en Illinois (Estados Unidos).

Lourdes Méndez Licenciada en Derecho Doctora en Derecho Máster urbanismo Programa de liderazgo para la gestión pública Programa ejecutivo de gestión para Parlamentarios Universidad Complutense de Madrid Universidad Complutense de Madrid ENAE Business School IESE Business School IE Business School Manuel Mestre Carrera militar Diplomado de Estado Mayor Diplomado Air War College Máster en Relaciones Internacionales Ejército del Aire Escuela Superior de las Fuerzas Armadas Air University, Maxwell (Alabama) Air University, Maxwell (Alabama) María Magdalena Nevado del Campo Macarena Olona Choclán Licenciada en Derecho Universidad de Alicante Francisco Javier Ortega Smith-Molina Licenciado en Derecho Diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica Universidad de Alcalá ICADE José Ramírez del Río Licenciado en Filología Doctor en Filología Árabe Universidad de Sevilla Universidad de Sevilla Pedro Jesús Requejo Licenciado en Bellas Artes Facultad de San Fernando de Madrid Joaquín Robles Licenciado en Filosofía Universidad de Murcia Andrés Alberto Rodríguez Almeida Licenciado en Derecho Diplomado en Magisterio Universidad Complutense de Madrid Universidad Complutense de Madrid María de los Reyes Romero Agustín Rosety General de Brigada Licenciado en Derecho Diplomado de Estado Mayor, de Operaciones Especiales Especialista en Artillería y Cazador Paracaidista Magister en Historia Contemporánea Escuela Naval Militar UNED Escuela de Guerra Naval Escuela de Guerra Naval UNED Patricia Rueda Perelló Diplomatura en Educación Infantil Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas Industrial Executive MBA Máster en Dirección de Empresas Universidad de Málaga Universidad de Málaga Escuela de Organización Industrial Escuela de Organización Industrial Eduardo Luis Ruiz Navarro Licenciado en Derecho Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Universidad de Alicante María de la Cabeza Ruiz Licenciada en Periodismo Universidad San Pablo CEU Pablo Sáez Alonso-Muñumer Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal Programa de Desarrollo Directivo Auditor de Cuentas Universidad de Valladolid CEREM IESE Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas Antonio Salvá Licenciado en Medicina y Cirugía Universidad de Barcelona Víctor Manuel Sánchez del Real Licenciado en Ciencias de la Información Máster Administración de Empresas Programa de Desarrollo Directivo Universidad Complutense de Madrid Universidad Pontificia de Comillas IESE José María Sánchez García Diplomado en Letras Doctor en Derecho Universidad de Toulouse Universidad de Bolonia-Real Colegio de España Juan Carlos Segura Licenciado en Derecho Doctor en Derecho Universidad de Barcelona Universidad de Barcelona Carla Toscano Licenciatura en Derecho Máster en Lingüística Aplicada a la enseñanza del español Especialista en Ayuda Humanitaria Universidad Complutense de Madrid Georgina Trías Licenciada en Filología Hispánica Diplomada en Ciencias Religiosas Máster oficial Universitario en Humanidades Máster Pastoral Familiar Experta en Inteligencia Emocional Universidad de Barcelona Universidad de Navarra Universidad Francisco de Vitoria Pontificio Instituto Juan Pablo II Universidad Alcalá de Henares Julio Utrilla Cano Ingeniero Superior de Minas Universidad Politécnica de Madrid Rubén Darío Vega Arias Marina Civil Doctor en Ciencias y Técnicas de la Navegación Universidad de Oviedo Universidad de Oviedo Carlos José Zambrano Licenciado en Derecho Juan Luis Steegmann Olmedillas Licenciado en Medicina y Cirugía Doctor en Medicina Universidad Complutense de Madrid Universidad Complutense de Madrid

¿Estudiantes excelentes?

La realidad es que cuesta encontrar a un diputado de Vox que destaque mucho académicamente. Abascal, por ejemplo, es el único presidente de los cuatro grandes partidos que no tiene máster o doctorado. Víctor González, diputado por Salamanca, hace algo en su perfil de la web de Vox que a cualquier alumno que acaba la universidad y se prepara para el mundo laboral le aconsejan no hacer: presumir de su nota de Bachillerato. Agustín Rosety tardó 35 años en sacarse la carrera de Derecho: empezó en 1978 y acabó en 2013. Algo parecido le ocurrió a Juan Luis Steegmann, que en Linkedin afirma llevar sacándose el doctorado en Filosofía desde 1998.

No obstante, sí hay aspectos plausibles en la trayectoria de los diputados de Vox. Manuel Mestre o el propio Rosety han tenido una destacada carrera militar. Macarena Olona se licenció en Derecho por la Universidad de Alicante obteniendo el Premio Extraordinario por ser el mejor expediente de su generación. Y Patricia de las Heras es de las pocas diputadas del Congreso que tiene un Grado Profesional de Música, especializada en piano.

Por último, hay ocho doctores en Vox (el 15%). Es llamativo el caso de José Ramírez del Río, doctor en Filología Árabe. Pero, sin duda, quien más sorprende es José María Sánchez, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia-Real Colegio de España, una institución que hasta junio de 2020 solo admitía varones. A este respecto, no viene mal recordar que Vox es un partido que no se aleja demasiado de este modus operandi: de sus 52 diputados, 37 son hombres y tan solo hay 15 mujeres. Este 71% masculino contrasta enormemente con los porcentajes del Partido Popular (58% hombres), de Unidas Podemos (46% hombres) y del propio Congreso, donde el 44% son mujeres.

