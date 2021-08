Ya son 14 los 'hermanos Koala' detenidos: asaltos a botellones y vinculados a robos en Cantabria

La Ertzaintza ha detenido este jueves en Baracaldo a otro menor por la brutal paliza que recibió Alexander Ionota, un joven de 23 años, en la localidad vizcaína de Amorebieta. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 25 de julio y, con este arresto, ascienden a 14 los detenidos en el operativo. Todos ellos pertenecen a Los Hermanos Koala, una peligrosa banda que acecha botellones y que, según la investigación, podría estar implicada en una ola de robos que se produjo en Castro Urdiales (Cantabria) a principios de verano.

En todo caso, la Policía autonómica vasca, en colaboración con la Guardia Urbana de Amorebieta, mantiene la operación abierta para intentar identificar y localizar a los alrededor de la veintena de personas que participaron en la agresión. Un total de siete de los 14 detenidos hasta el momento son menores de edad.

La paliza que le dieron a Alexander provocó que el joven fuese ingresado en el Hospital de Cruces, en donde permanece en coma. Allí, los médicos, que reconocen el pronóstico grave de la víctima, le han practicado una traqueotomía y no saben si podrá recuperar el habla. Pese ello, no es la primera vez que los agresores, Los Hermanos Koala, actúan infringiendo la ley. Varios de ellos acumulan hasta cinco años de historial delictivo.

Las agresiones en manada siguen en aumento.

En la madrugada del domingo, un grupo de personas le dieron una paliza a un joven en un parque de Amorebieta.

El joven permanece ingresado en el hospital de Cruces.

La #Ertzaintza investiga los hechos junto con la Policía de Amorebieta pic.twitter.com/Urv0Md5fCG — 𝐂ó𝐝𝐢𝐠𝐨 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@PolicialCodigo) July 27, 2021

De hecho, según ha informado el consejero de Seguridad del País Vasco, Josu Erkoreka, esta “pandilla violenta” ya es una banda conocida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esa comunidad. Tanto que en la organización conviven dos generaciones con integrantes que van desde los 15 a los 38 años. Por ejemplo, uno de los integrantes mayores de edad detenidos por la brutal paliza al joven Alexander es miembro de la banda desde hace 20 años.

Según la investigación, no obstante, la Ertzaintza cree que Los Hermanos Koala no tiene más de 30 miembros activos —14 detenidos ya—, donde la mayoría son menores de edad. De ahí la dificultad de la justicia para encauzar a estos menores de edad. En el caso de la paliza Alexander, por ejemplo, hay siete arrestados que no llegan a los 18 años.

Su 'modus operandi'

Los Hermanos Koala suelen actuar de noche, tal y como hicieron en el parque de Jauregibarria, que se convirtió en una ratonera para Alexander de la que no pudo huir. Los integrantes violentos de este grupo, después, rodean a su víctima hasta dejarla malherida para luego robarle sus pertenencias. Según sospecha la Ertzaintza, la noche de la paliza al joven de 23 años de Lemoa, agredieron a otros cuatro jóvenes.

De hecho, esta violenta banda no se preocupa por esconder sus fechorías. Son ellos mismos quienes graban sus acciones y las suben a redes. Esto queda acreditado en las imágenes que se han compartido en la que los jóvenes golpean sin piedad al Alexander mientras exclaman “¡Matadle, graba eso!”. Eso ha permitido a la policía vasca poder identificar y detener, a la postre, a varios de ellos.

Imágenes de la brutal paliza grupal, difundida por los agresores en redes sociales.

No obstante, Los Hermanos Koala no son la única banda que campa por el País Vasco —y presuntamente también por Cantabria— propagando el terror. Al parecer, existen varios grupos de esta índole, con quienes se citan para pegarse entre ellos. Por ejemplo, El País ya indicaba en 2019 que la Ertzaintza tenía localizados al menos a 24 de estos grupos por toda la autonomía.

Pero, de acuerdo con la investigación, Los Hermanos Koala son los presuntos autores de la brutal agresión al joven de 23 años, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Por el momento, el juzgado de Durango que investiga el caso ordenó esta semana el ingreso en prisión de otro joven de 18 años arrestado el martes en Bilbao, con lo que ya son cinco los detenidos a los que el juez ha enviado a la cárcel.

También te puede interesar...

-La Ertzaintza detiene a otro menor involucrado en la paliza de Amorebieta: ya son 14 los arrestados

-'Los Hermanos Koala', la banda violenta de los ocho detenidos por la paliza en Amorebieta

-En estado grave un joven tras recibir una paliza grupal en Amorebieta: "¡Matadle, graba eso!"

Sigue los temas que te interesan