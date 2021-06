Las feministas llegan a las manos en Murcia por la ley trans: "A Laura le arrancaron trozos de pelo"

La ley Trans de la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha convertido literalmente en un campo de batalla de movimientos feministas que están a favor y en contra. En Murcia ya han llegado a las manos por esta normativa. "Nuestra intención era únicamente leer un manifiesto contra la ley Trans y habíamos pedido permiso a la Delegación del Gobierno para celebrar la concentración", según explica Adela, una miembro de RadFem. Esa era la intención de este grupo feminista radical, sin embargo, la Policía Local tuvo que personarse en el paseo del Malecón porque hubo una contraprotesta de otro colectivo feminista -proley Trans- y las activistas de ambos bandos se pelearon.

La concentración arrancó este sábado, a las doce del mediodía, y reunió a unas cuarenta miembros de RadFem que quisieron sumar su voz a la convocatoria promovida por toda España por la Confluencia Movimiento Feminista. "Estamos en contra de las mal llamadas leyes trans porque lo único que promueven es una autodeterminación del sexo, sin ningún tipo de igualdad jurídica y ponen en riesgo tanto los derechos de las mujeres como sus espacios", reflexiona Adela. Y bajo ese ideario arrancó la protesta luciendo pancartas -'Sexo no es género'- y al grito de: '¡Las feministas aquí estamos!'

Paralelamente, otro grupo de mujeres feministas a favor de la ley Trans de la ministra Montero, megáfono en mano, y con pancartas donde se podía leer 'Feminismo no es transfobia', se presentaron en el paseo del Malecón de Murcia. "Cuando empezamos nuestra concentración llegaron otras chicas con pancartas en contra de nosotras y les informamos, de una manera pacífica, de que contramanifestarse es un delito y que queríamos realizar nuestra concentración; pero ellas no atendieron a nuestro llamamiento para respetar nuestro espacio y comenzaron a increparnos".

- Adela, ¿qué pasó después?

- Empezaron a rodearnos y en un momento determinado, dos de ellas quisieron quitarnos una pancarta y cogieron a una de nosotras del pelo.

Concentración feminista

Una manifestante contra la ley Trans filmó la agresión que sufrió una miembro de RadFem: Laura Strego, una diseñadora e ilustradora, de 25 años, natural de Cartagena. "Comenzamos a separar a las chicas porque estaban insultando a Laura, le dieron patadas y la estaban arrastrando de la melena". El resultado: la Policía Local tuvo que personarse en el Malecón para atajar la riña y la diseñadora acabó en el hospital. "Le han arrancado trozos de pelo y le dolía la zona cervical porque le doblaron el cuello", detalla Adela sobre el parte de lesiones.

"La Policía Local levantó un acta e identificó a varias mujeres que seguían allí, tuvieron que acompañarlas para que se marchasen porque no se querían ir y nosotras nos pusimos a proteger a una compañera porque estaba embarazada y no sabíamos qué intenciones tenían".

- Adela, ¿qué movimiento las agredió?

- Son del Movimiento Feminista de Murcia.

EL ESPAÑOL ha contactado con una miembro del Movimiento Feminista de Murcia que niega la presencia de este colectivo en la concentración de RadFem. "Este sábado no había ningún encuentro organizado por nuestro movimiento en el paseo del Malecón, todas las mujeres que acudieron allí lo hicieron a título individual para hacer pedagogía sobre la ley Trans", subraya esta feminista, al tiempo que pide anonimato: "Las mujeres que se enfrentaron a RadFem no llevaban ningún logotipo identificativo".

La normativa que impulsa la ministra Montero está siendo caldo de cultivo para el enfrentamiento de movimientos feministas en Murcia. "En las instituciones hay un debate ideológico entre PSOE y Podemos que se ha trasladado a la calle", reflexiona esta activista con larga trayectoria luchando por el feminismo y que alerta de la tensión que hay entre grupos a favor y en contra de la ley Trans. "El 11 de junio, en una concentración en la plaza Circular contra la violencia machista, se escucharon proclamas contra el colectivo transexual: hubo gente de RadFem que fue con un megáfono a boicotear el acto, con su discurso del odio".

El Movimiento Feminista de Murcia está en contra de los postulados de RadFem. "Nosotras sí somos inclusivas con las mujeres, trabajadoras del sexo y colectivo LGTBI". Basta con echar un ojo a las redes sociales para comprobar que el ambiente está caldeado tras la agresión en la concentración del Malecón:

"Esta mañana el grupo violento de RadFem Murcia se concentraba contra la Ley Trans. Unas poquitas transfeministas nos hemos acercado a hacer pedagogía transincluyente, se han puesto (más) violentas y el resultado ha sido sus uñas sobre la piel de mis compañeras. No contentas con agredirnos, han llamado a la Policía, porque, claro, el aparato de poder tiene muy naturalizado que las Fuerzas de Seguridad están ahí para su uso y servicio. A fin y al cabo el Gobierno es socialista y es de las canteras del PSOE de donde salen todas estas biovulvas para sacar su odio (...)".

Concentración celebrada este sábado en Murcia contra la ley Trans. Cedida

Desde RadFem insisten en que las imágenes evidencian que ellas no iniciaron ninguna pelea y que lo sucedido ha sido denunciado ante la Policía. "Laura sufrió una agresión en toda regla perpetrada contra nosotras por hacer uso de nuestra libertad de expresión mientras nos manifestábamos de forma pacífica".

- Adela, ¿el grupo feminista RadFem tiene alguna ideología política?

- Somos un grupo feminista radical, pero vaya por delante que radical viene de raíz, no porque vayamos por ahí de forma violenta. Llevamos funcionando como colectivo un año y medio. No somos ni de izquierdas ni de derechas, Somos un colectivo horizontal, sin jerarquía y que funciona de forma asamblearia. Solo somos una formación de mujeres que defienden el feminismo. Desde el Ministerio de Igualdad se pretende dar una visión de que el movimiento feminista está único y eso es incierto. El feminismo pide la dimisión de Irene Montero porque no está desarrollando políticas feministas y a raíz de no sentirnos representadas hemos querido alzar nuestra voz en las calles. Tan solo somos mujeres feministas que queremos que nuestra ministra escuche nuestras reivindicaciones porque la ley Trans permitirá que un hombre, solo con su palabra sea considera mujer sin hormonación y sin historia de género.