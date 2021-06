La pitiusa mayor se despereza con elegancia mientras espera la llegada de los turistas ingleses, algunos vulgares y otros principescos, a un aeropuerto que aun sigue en obras, flanqueado por los cuatro grandes ficus de siempre.

No hay discotecas abiertas pero hay beach clubs que pinchan el Ibiza sound con fuerza hasta las dos de la madrugada, con el Beso al frente -en Formentera y en Las Salinas - con Miguel “Roto” Sancho al frente, uno de los grandes dinamizadores de la isla.

Eivissa la fenicia espera la apertura del hotel Six Senses (que Guadalupe García de Lady Press maneja con sus relaciones públicas) en el pueblo de San Joan liderado por su alcalde popular, “el Carraca”. Guadalupe se ocupa también de dinamizar el Pikes, el hotel de San Antonio fundado por el fallecido Tony Pikes, que presume de haber enseñado a Freddie Mercury la Ibiza más local. Recomiendo a alguna de las nuevas editoriales indies comprar los derechos de la autobiografía de Pikes, editada por el momento sólo en inglés.

Habrá que esperar a los primeros días de Julio para conocer la propuesta del Six Senses pero auguro que pronto se convertirá en el lugar para dejarse ver en el norte. El norte también existe y los dueños de Los Enamorados (Pierre Traversier) lo saben bien, que han conseguido colocar el pequeño hotel de Portinax en todos los instagram de los visitantes de dos días. La tienda de Los Enamorados, y sus atardeceres son el lugar para comprar los souvenirs este año. La sudadera con el nombre del hotel es mi recuerdo favorito. ¡Que me perdone Jonathan Anderson y su pop up de Loewe en la Marina Botafoch!

Los taxistas, que aquí son temporeros, me cuentan de “festeques” ilegales en villas con seguridad propia, grupos de whatsapp con contraseñas para pasar y “ya sabes muchas putas, que aquí en verano la isla de llena de profesionales. La otra noche desalojaron 200 personas en una villa cerca de San Mateo”. No sé si será tan así como cuenta. Los bulos en Ibiza son más bulos, que para eso esta isla presume de creador mundial de tendencias, y no vive pendiente de si “mi Españita”, como suele escribir Chapu Apaolaza, gana a Croacia o no.

El Hotel Nobu, abierto hace seis años en la popular playa de Talamanca (Robert de Niro pisó hace años la isla para promocionar el negocio) ha fichado este año a Dani García. Desde que Dani renunciase a las tres estrellas, su socio Javier Gutiérrez, ha encendido motores y la nave va. García aterriza en Ibiza el miercoles donde hará un mano a mano con Nobu, promocionado por la agencia de comunicación gastronómica Brandelicious de Matoses y Rodrigo Varona. La oferta de Nobu se mueve entre la franquicia japonesa y la divertida propuesta de Bibo. “Hasta tres turnos estamos dando”, me cuenta el sumiller la noche de luna rosa más mágica que he visto en mucho tiempo.

El número de verano de la revista TAPAS estará dedicado íntegramente a Ibiza. “The Ibiza issue”, con la ex modelo y DJ Chelina Manuhutu (36), en la portada será la revista del verano. Fotografiada, esta vez sin su cámara minutera, por la belga Valentine Riccardi en la alucinante casa que José Gandía Blasco -el mejor diseñador de muebles de exterior del Mediterráneo, ocupará la portada del número. La casa de Gandía Blasco, que también para por Lanzarote, tiene la piscina más sexy de la isla.

Toda Ibiza ha pasado por las cámaras de la revista esta primavera o escribe algo en el número (desde Juan Suárez, el mejor cronista de la isla, al corresponsal de El Mundo Ricardo F. Colmenero -muy interesante su libro de conversaciones con Antonio Escohotado (79), Pino Sagliocco que no podía faltar, Daniel Busturia -Presidente de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera-, el productor gallego José Manuel Lorenzo, Joan Gracia -director artístico de Lio (que muy pronto abre en Londres) - el hotelero Diego Calvo, los dueños de Los Enamorados, el matrimonio detrás de Hambre -el restaurante de Santa Eulalia que lo está “petando” con sus vinos naturales…).

La revista organizará una fiesta de presentación organizada por Raquel Sánchez, la toma de tierra de Miranda Makaroff (36) y su amigo Pascal Moscheni. El lugar está por decidir pero todo pinta que será en El Silencio, el local en Cala Molí recién abierto y en el que todo el mundo se fotografía. El último en visitarlo ha sido Guillermo Parra, galerista de Parra y Romero que con su casa de San Mateo y su galería (entre Santa Gertrudis y San Rafael) es uno de los agitadores artísticos de la isla. Su fiesta de verano es otro de los clásicos a los que espero no faltar este verano. Por allí estará seguro Liam Aldous, corresponsal de Monocle y habitante ibicenco hace dos temporadas.

Todos esperamos la inauguración el 7 de julio de la exposición de Rafa Macarrón, sus cuadros ya cotizan por encima de los 250.000 euros. Organizada por el colombiano Lío Malca en La Nave Salinas será la exposición del verano, y la que en las Baleares competirá con la apertura en Menorca de la galería suiza Hauser & Wirth a primeros de julio.

Los mejores restaurantes de Ibiza, sin discusión alguna, son Cala Jondal de Rafa Zafra y su esposa y Víctor Agudo, y Can Domo de Pau Barba, cerquita de Roca Llisa, la urbanización en la que vive otro de los activistas de la isla, David “Los Patios ” Leppan en la casa que dice la leyenda fue de Roman Polanski. No hay que perderse una visita a la propuesta de David Reartes, en Pomona, en Re-Art o en Cas Gasi. Las tres son distintas, pero en las tres se nota su mano.

Ibiza despierta, para unos mejor sin clubes, para otros incompleta. ¿Será su enésima reinvención? Lo seguiremos contando.