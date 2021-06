El patinazo de Jesús Calleja con la Covid: el doctor al que llamó sensacionalista lo pone en evidencia

La Covid-19 sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones de los ciudadanos de todo el planeta. Normal. Tras 15 meses de pandemia nos hemos acostumbrado a hablar de mascarillas, de la idoneidad de dejar de usarlas o no, de distancias de seguridad… de todo. Pero, sin duda, también nos hemos habituado a escuchar a través de los medios de comunicación a los expertos. Uno de ellos es el doctor César Carballo (Madrid), médico adjunto de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal. Un sanitario acostumbrado a los medios de comunicación para difundir sus mensajes de prevención y seguridad para evitar al coronavirus Sars CoV-2.

Pero en su última intervención en una entrevista concedida Antena 3, el experimentado médico aseguró que “los datos que nos llegan de Reino Unido indican que la variante delta —o india— puede evadir un poco la respuesta de las vacunas” y que “hay fallecidos, desgraciadamente, con dos dosis de la vacuna, bien vacunados, y eso es precisamente las noticias que no queríamos oír”.

Esto ha provocado que al doctor César le hayan llovido críticas por doquier. Una de ellas ha sido del presentador de Mediaset y aventurero Jesús Calleja, quien le ha pedido que no genere “miedo” en la población y que no caiga en el “sensacionalismo”. Lo que no sabía Calleja es que el doctor, que lleva luchando contra la Covid-19 en primera línea desde el estallido de la pandemia, tenía los datos amarrados y que no pudo acabar su intervención televisiva porque le “cortaron”.

Tal y como ha contado a EL ESPAÑOL, lo que defendió el doctor Carballo en el citado canal de Atresmedia “ha salido en un boletín del Public Health of England. En él, se explica la mortalidad por la variante india. Y los datos reflejan que hay mortalidad con ninguna dosis, con una dosis y con dos dosis. Es una realidad”. En este sentido, el doctor afirma que los médicos también están para contar la “realidad” y no para enviar mensajes “buenistas” o decir lo que la gente quiere escuchar.

“En la entrevista con Antena 3, además, me cortaron. No pude decir que en medicina no hay un medicamento o vacuna 100% eficaz. En este sentido, sabemos que hay un escape vacunal. Sabemos que con dos dosis la protección es muy alta, pero no es infalible”, continúa. “Es algo lógico: cuanta más gente se contagie, habrá más gente que enferme y que pueda acabar en la UCI. Incluso fallecer”, sentencia el doctor que tiene en cuenta la rápida transmisibilidad de la variante delta, que se sitúa entre un 60% y 90%.

La crítica de Calleja

Esto, a juicio del doctor Carballo, provocará que la variante delta “entre dos y seis semanas” sea la cepa de coronavirus predominante en España. De ahí su tajante afirmación sobre las vacunas que se están inoculando a la población, que pueden no ser del todo eficaces contra esta variante y que hay casos de pacientes muertos con pauta completa.

Ha sido cuando el aventurero y presentador de Planeta Calleja, Jesús Calleja, ha escrito una publicación a través de Twitter en la que critica el “miedo” que el doctor puede generar en la población con sus afirmaciones: “Doctor Carballo, la ciudadanía agradecería un mayor optimismo por su parte, y sea más responsable cuando sentencia datos en una televisión que son imprecisos generando miedo. ¿Le parece poco lo que ya hemos pasado?”

Doctor @ccarballo50 la ciudadanía agradecería un mayor optimismo por su parte, y sea más responsable cuando sentencia datos en una TV que son imprecisos generando miedo. Le parece poco el que ya hemos pasado? Es buen médico, no caiga en la trampa del sensacionalismo. Un saludo — Jesús Calleja (@JesusCalleja) June 22, 2021

Pese a ello, el mediático emergenciólogo Carballo le dijo al aventurero, con amabilidad, que “ser optimista nos ha llevado a pasar cuatro olas sin estar preparados”. “Jesús Calleja me cae muy bien. Por lo menos por los programas que veo, me parece un buen profesional. Ahora, nunca se ha enfrentado a una catástrofe de este tipo, en cambio yo sí que me he preparado y he estado en catástrofes de este tipo. Y en las catástrofes no se puede ser optimista. Como yo le dije: en las catástrofes esperas lo mejor, pero te preparas para lo peor. Y el problema es que en este país jamás nos hemos preparado para lo peor”, cuenta a este diario el doctor.

“Después de cuatro olas no hemos aprendido nada. Es mentira lo de que salimos más fuertes, sino que salimos menos. 130.000 menos, por lo menos. Así que los mensajes de optimismo, no, si no de realismo, para que la gente sepa enfrentar las cosas. La gente no es tonta y tiene que saber que esto no ha acabado y queda mucho camino. En las catástrofes no hay que vender optimismo, sino realismo”, sentencia.

Pese a todo, Calleja no ha estado sólo en la lucha frente al alarmismo del doctor César Carballo. Por ejemplo, el pediatra Ángel Hernández daba otra visión distinta a la del especialista en Urgencias: “Claro, cuantas más personas vacunadas, más infectados vacunados. De pura lógica, aunque puede que contraintuitivo, es la consecuencia de una alta cobertura vacunal con una vacuna muy eficaz (aunque no perfecta), es la prueba de la efectividad vacunal. Con matemáticas se entiende”.

Tras la polémica, el propio César Carballo se ha pronunciado al respecto. Ha asegurado en su cuenta de Twitter que “la mortalidad de los casos de variante delta en el Reino Unido no es muy alta: 33 mil casos, con 42 fallecidos, eso es el 0,12%”. Pero avisa: “Llama la atención que el 28% de esos fallecidos lo hayan hecho con las dos dosis de vacunas en un porcentaje más alto que los no vacunados”.

Detrás de César Carballo

El doctor Carballo, sin embargo, arrastra varios años de experiencia. Licenciado en medicina por la Universidad de Alcalá, Carballo se especializó en Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Tras ello, ha pasado por varios hospitales como La Paz entre 2003 y 2009; el Infanta Sofía, entre 2009 y 2011 y, por último, en el Hospital Ramón y Cajal, en el que ha estado vinculado desde 2012, salvo unos años en los que fue Jefe del Servicio de Urgencias de La Paz.

Actualmente, es adjunto de Urgencias en el madrileño Hospital Ramón y Cajal y se ha convertido en un mediático médico desde que empezó a aparecer en 2020 en diferentes programas de televisión de los grupos de Mediaset, Atresmedia y, en la televisión pública, en Telemadrid. Con este salto a la fama, el doctor Carballo siempre ha sido crítico con la manera del Gobierno de España de gestionar la pandemia. Es más, en noviembre, llegó a pedir la dimisión del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Para él, en muchas ocasiones, se han acelerado los procesos de cara a la vuelta a la normalidad progresiva. Por ejemplo, ha defendido en conversación telefónica con este diario que es pronto para quitar el uso obligatorio de mascarillas en exteriores, una medida que entrará en vigor este sábado, 26 de junio. “Entre los menores de 29 años hay una incidencia muy alta, de 300 o incluso 500 casos por cada 100.000 habitantes”, ha afirmado el médico.

“El problema, de fondo, es que en la gestión de la pandemia no se han ligado la decisiones de Salud Pública con indicadores y datos concretos”, critica el doctor Carballo. Es decir, para él, aunque existan metas que se pueden alcanzar para tomar decisiones, no se cumplen. “Por ejemplo, en el caso de las mascarillas fue el presidente del Gobierno quien anunció la medida en el momento que ha querido. Cuando le ha convenido porque paralelamente estaba tomando otras decisiones políticas. Es decir, la medida de quitar mascarillas no ha estado ligada, por ejemplo, al aumento o disminución de la Incidencia Acumulada”, esgrime.

De hecho, para él, la medida hubiese tenido más sentido a mediados de julio: “Ahora estamos con un 30% de segundas dosis. Me hubiese gustado que el margen hubiese sido del 50%. Estamos hablando del 15 de julio, cuando se tuvieran las UCI desocupadas y no hubiera todavía comunidades autónomas por encima del 10%”.

En todo caso, el doctor Carballo ha vuelto a ser noticia por la discusión protagonizada en Twitter con Jesús Calleja por su afirmación de que la variante delta del coronavirus puede provocar fallecimientos a pesar de que la persona esté vacunada con pauta completa. Una afirmación que es una “realidad porque los estudios británicos así lo reflejan”, concluye el médico del Hospital Ramón y Cajal.

