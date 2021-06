La DGT avisa de una de sus multas más cuantiosas: sanción de 6.000 euros y pérdida de 6 puntos

Las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas. La infracción de esta norma se sanciona.



▶️ Manipular placa de matrícula: 6.000 € y 6 puntos.

▶️ Circular sin placa de matrícula, llevarla no visible o no legible: 200 € #RevisaTuVehiculo pic.twitter.com/UQF5lTkPy7