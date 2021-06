La madre del parricidio de Godella lo niega: "Estaban muertos cuando desperté, los había matado la secta"

María, la madre del parricidio de Godella, negó este martes el asesinato de sus dos hijos. Acusó a Gabriel, su entonces pareja y padre de los menores, del crimen que conmocionó España en marzo de 2019 por tratarse de un bebé de seis meses y de una niña de tres años y medio. "Cuando me desperté estaban muertos. Mi hija Ixchel estaba muerta en el suelo de la terraza. El niño (Amiel) estaba en la piscina, en el borde de la piscina", aseguró la madre de las criaturas.

¿Y quién los había matado entonces? Le preguntó el fiscal "Para mí los había matado la secta", aseguró María. La acusada, no obstante, subrayó que en las fechas de los hechos sufría "un brote agudo" de la esquizofrenia que tiene diagnosticada. ¿Lo sigue creyendo ahora? "Ahora yo creo que fue él, que lo tenía todo pensado porque nos íbamos de viaje y nadie habría sabido que estaríamos muertos", aseguró sin argumentar su tesis.

El testimonio de la joven era el más esperado del juicio, ya que la acusada no había declarado hasta la fecha. En su intervención, en la que respondió a las preguntas del fiscal y a las de su abogada, acusó a su expareja de haberle llevado a pensar que todo su entorno, tanto su familia, sus amigos como el colegio, formaban parte de una secta que quería matarlos.

"Él se autodenominaba Jesucristo reencarnado. Yo descubrí que Jesús tenía una pareja, y él me dijo que yo era María Magdalena, y que por eso nos atacaban por las noches. La idea de que éramos de una genética superior y que por eso querían muestras nuestras me la dio él, y yo me la creí", llegó a afirmar la acusada.

En la misma línea, Gabriel, también acusado, señaló a María como la culpable del doble asesinato. En su declaración, que tuvo lugar entre el lunes y este martes, negó haberlos matado y acusó del crimen a María. "Me dijo: los he matado", aseguró.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.