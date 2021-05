El raquítico menú de la Guardia Civil en Ceuta: una lata, 2 pedazos de pan y 5 rodajas de chorizo

Los agentes de la Guardia Civil están siendo un ejemplo de esfuerzo y sacrificio en Ceuta. La crisis entre España y Marruecos ha requerido que los agentes se empleen a fondo en sus labores en medio de un clima de tensión. Algunas de sus acciones se han convertido en virales por su heroicidad, como la llevada a cabo en el mar por el agente jerezano Juanfran Valle. Sin embargo, el pago que reciben desde el Ministerio del Interior no parece ser el adecuado.

El diputado en el Congreso por Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha denunciado la escasa comida que se da a las FCSE "tras más de 20 horas de servicio en las playas de Ceuta". "Me parece una vergüenza y una falta de previsión propia de este Gobierno y de su presidente. Mientras, Marlaska -ministro del Interior- calla", expuso en un tuit.

Gutiérrez adjuntó una imagen donde se podían ver dos pequeños bollos de pan, una lata de cocacola, una lata de conservas, cinco rodajas de chorizo y una manzana. Esa es la comida que habrían recibido las FCSE.

Esto es lo que @interiorgob da de comer a nuestras FCSE tras más de 20 horas de servicio en las playas de Ceuta. Me parece una vergüenza y una falta de previsión propia de este Gobierno y de su Presidete. Mientas, Marlaska calla. #BastaYa pic.twitter.com/hPyjzjyndH — Miguel Gutiérrez (@MGutierrezCs) May 19, 2021

Esta es la última gota de un vaso que parece llenarse cada vez con más rapidez y no paran de denunciar los sindicatos. Jusapol alertaba este miércoles de la escasez de medios que tenían los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hace dos días expusieron en sus redes sociales: "No hay refuerzos, no hay medios, no hay un plan, no hay apoyo".

Por su parte, el SUP no dudó en criticar la escasez de agentes ante la avalancha de personas que trataban de cruzar la frontera. "El Ministerio del Interior llega mal y tarde, con parches de emergencia que no solucionan el probelma enviando a 200 policías y guardias civiles de refuerzo a Ceuta", exponían en una nota que continuaba: "Desde el SUP llevamos una década denunciando la falta de personal y medios técnicos en las ciudades fronterizas de Ceuta y Melilla".

También ha criticado la actuación del gobierno María Ponce, senadora andaluza por Ciudadanos. Ponce se preguntaba "qué están almorzando" Sánchez y Marlaska, a la vez que se cuestionaba si había "alguien con algo de cordura y empatía" en el ejecutivo. "Toda mi admiración y gratitud a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", finalizaba.