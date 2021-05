El mapa del caos de las restricciones contra la Covid en España: toques de queda, aforos, cierres...

El fin del estado del estado de alarma no solo ha traído muchos botellones a deshoras, también un sinfín de dudas sobre las restricciones vigentes en cada comunidad autónoma. Algunas mantienen el toque de queda, otras no. De algunas se puede salir, pero otras mantienen cierres perimetrales en municipios con alta incidencia. Además, hay gobiernos autonómicos que han pedido a los juzgados mantener sus restricciones. Algunos lo han conseguido, otros no y los hay que aún esperan la resolución de la Justicia.

El punto que genera más confusión son los horarios de la hostelería y el comercio, así como la cantidad de personas que se pueden reunir, tanto en la calle como en un bar. En estos puntos hay autonomías que tienen medidas muy dispares.

A continuación se recogen detalladamente las restricciones vigentes en cada comunidad autónoma. Cabe destacar que varias comunidades están a la espera de que los juzgados ratifiquen o descarten sus medidas, por lo que este mapa puede perder vigencia de un momento para otro.

Andalucía

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, no ha descartado nada siempre que lo tenga a su alcance por "autorización judicial". Sin embargo, es una de las comunidades más laxas en cuanto a las restricciones contra el coronavirus.

Toque de queda: No.

Movilidad: Sin restricciones, pero se cerrarán los municipios de más de 5.000 habitantes con incidencia acumulada superior a 1.000 casos por 100.000 (no vigente hasta que haya autorización judicial).

Reunión: Sin límites, a excepción de los municipios con un alto nivel e incidencia.

Hostelería: Abierta hasta las 00h, con un máximo de ocho comensales por mesa en el interior y 10 en el exterior desde el 13 de mayo. Las discotecas y bares nocturnos pueden abrir hasta las 2h, pero las pistas de baile solo podrán usarse al aire libre y con mascarilla.

Aragón

Toque de queda: No.

Movilidad: Sin restricciones. Se cerrarán o mantienen cerrados municipios con “riesgo extremo”.

Reunión: Depende de los niveles de alerta. Con nivel 3, máximo seis personas; con nivel 3 agravado, máximo cuatro.

Hostelería: Los aforos y horarios también dependen de los niveles de alerta. Con nivel 3, la hostelería cierra a las 22h y se permiten mesas de cuatro comensales en el interior y de seis en terrazas. En el nivel 3 agravado, cierra a las 20h y se permiten cuatro personas por mesa.

Comercios: El aforo de los comercios está limitado a entre un 25% y un 50%, dependiendo del negocio.

El gobierno regional también ha suspendido todas las fiestas patronales hasta el 31 de agosto.

Asturias

El principado tiene actualmente una incidencia acumulada a 14 días de 95'5 casos por cada 100.000 habitantes, después de sufrir un tremendo colapso sanitario en la segunda ola. La comunidad gobernada por Adrián Barbón no ha pedido a los tribunales medidas adicionales, viendo que el avance del virus en Asturias es muy favorable.

Toque de queda: No.

Movilidad: Sin restricciones.

Reunión: Sin límites.

Hostelería: Hasta la 1h.

Comercios: En los centros comerciales y establecimientos con más de 300 metros cuadrados se eleva el aforo al 70%. En los demás se quedará en la mitad.

Baleares

Toque de queda: De 23h a 6h

Movilidad: Sin restricciones, pero para entrar en las islas es necesario un test de diagnóstico negativo. También los viajeros nacionales.

Reunión: Hasta seis personas.

Hostelería: Mallorca e Ibiza: solo exterior hasta 22.30h, con cuatro comensales por mesa. Menorca y Formentera: hasta las 22.30h con cuatro comensales en interiores y seis en exteriores.

Comercios: En Mallorca e Ibiza: hasta las 21h al 75% del aforo. En Menorca y Formentera: hasta las 22h.

Canarias

El archipiélago es por el momento la única comunidad que ha recurrido al Tribunal Supremo para mantener sus toque de queda, después de que el Tribunal Superior de Justicia canario se lo denegara.

Toque de queda: No hay, a la espera de lo que diga el Tribunal Supremo.

Movilidad: Sin restricciones. Para entrar en las islas es necesario test de diagnóstico negativo.

Reunión: Hasta seis personas en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Hasta 10 en el resto de islas.

Hostelería: En Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y Lanzarote, terrazas al aire libre y seis comensales y aforo máximo del 75%. En interior cuatro comensales por mesa y aforo del 50%. Cierre antes de las 23h. En el resto de islas: 10 comensales y 100% de aforo en terrazas. Interior: 75% aforo y seis comensales. Cierre antes de las 0h.

Cantabria

El gobierno de Miguel Ángel Revilla ha anunciado que adoptará medidas concretas en cada municipio según su evolución. De momento, no se han especificado qué medidas serán ni en qué municipios. La pandemia evoluciona favorablemente en la provincia montañesa, pese a que todavía tiene una incidencia de más de 200 casos por cada 100.000 habitantes.

Toque de queda: No.

Movilidad: Sin restricciones.

Reunión: Sin límites.

Hostelería: Hasta seis personas en terrazas y cierre de interiores. Horario de comercios y hostelería, hasta las 22.30h con un tercio del aforo.

El gobierno regional adoptará medidas concretas en cada municipio según su evolución.

Castilla-La Mancha

Esta comunidad presenta una incidencia a 14 días de 193 casos de Covid por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la evolución es muy favorable y la presión hospitalaria no es preocupante. Eso hace que sea una de las comunidades con medidas más laxas.

Toque de queda: No.

Movilidad: Sin restricciones.

Reunión: Sin límites en las reuniones sociales.

Hostelería: Hasta la 1h y máximo de 10 personas.

Jóvenes abarrotan las calles de Salamanca tras el fin del estado de alarma.

Castilla y León

Toque de queda: No.

Movilidad: Sin restricciones.

Reunión: Sin límites.

Hostelería: Aforos y horarios dependen del nivel de alerta. La comunidad está en nivel 4, por tanto no se puede consumir dentro del local en las barras o de pie. El aforo está limitado al 75% y los comensales a seis. El interior de la hostelería seguirá cerrado en los municipios que superen los 150 casos por 100.000 habitantes a 14 días.

Cataluña

Barcelona fue este fin de semana el escenario de numerosos botellones y reuniones de jóvenes en zonas públicas. Aunque la incidencia no es especialmente preocupante, las UCI de Cataluña están a un 32,6% de su capacidad.

Toque de queda: No.

Movilidad: Sin restricciones.

Reunión: Hasta seis personas.

Hostelería: Hasta las 22h, con cuatro comensales por mesa.

Comercio: Hasta las 22h.

Botellón en las calles de Barcelona, este fin de semana.

Comunidad Valenciana

El gobierno regional pidió al Tribunal Superior de Justicia mantener el toque de queda tras el fin del estado de alarma. Se le fue concedido, pese a que la comunidad presenta unos datos muy poco preocupantes, con una incidencia de 35,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Toque de queda: De 0 a 6h.

Movilidad: Sin restricciones

Reunión: Hasta 10 personas

Hostelería: hasta las 23.30h, con 10 personas por mesa, tanto en interiores como terrazas. Aforo al 50% en interiores.

Extremadura

Toque de queda: No.

Movilidad: Sin restricciones.

Reunión: Hasta 15 personas.

Hostelería: hasta las 0h con aforo del 50% en interiores con mesas de hasta seis personas, y del 85% y mesas de 10 en terraza.

Comercios: hasta las 20h con aforo del 75%.

Galicia

Toque de queda: No. Solo en municipios con riesgo extremo (no vigente hasta que haya autorización judicial).

Movilidad: Sin restricciones. Se cerrarán municipios con riesgo extremo (no vigente hasta que haya autorización judicial).

Reunión: Prohibidas las de no convivientes de 1 a 6h y prohibidas a cualquier hora en los municipios que están en grandes niveles de incidencia, que ahora son Cambados, Cualedro, Laza, Padrón y Vilanova de Arousa (no vigente hasta que haya autorización judicial).

Hostelería: Bares: hasta las 23h. Restaurantes: hasta la 1h. Se permiten cuatro comensales en interiores y seis en terrazas.

Comunidad de Madrid

La capital también fue escenario de numerosas concentraciones de personas en la vía pública durante la madrugada del domingo. La Policía tuvo que hacer hasta 450 intervenciones, que no fueron suficientes para detener los botellones. La comunidad sigue bajo el confinamiento por zonas básicas de salud.

Toque de queda: No.

Movilidad: Limitada en las zonas básicas de salud con más riesgo

Reunión: Sin límites en las reuniones sociales

Hostelería: Hasta las 0h. Hasta seis personas en terrazas y hasta cuatro en interiores.

Comercios: Hasta las 23h.

Un hombre brinda por el fin del toque de queda en Madrid.

Región de Murcia

Toque de queda: No

Movilidad: Sin restricciones generales. Solo se cerrarán municipios en riesgo muy alto, con más de 250 casos por cada 100.000 habitantes (no vigente hasta autorización judicial).

Reunión: Máximo de 6 personas (no vigente hasta autorización judicial).

Hostelería: hasta las 0h. Se permiten seis comensales por mesa en terrazas e interior.

Navarra

Toque de queda: 23.00 a 6.00 (no vigente hasta autorización judicial).

Movilidad: Sin restricciones.

Reunión: Hasta seis personas de dos unidades convivenciales (no vigente hasta autorización judicial).

Hostelería: Cierre de las terrazas a las 22h, con un máximo de seis personas por mesa. Cerrados los interiores de bares y restaurantes.

País Vasco

El gobierno de Íñigo Urkullu pidió al Tribunal Superior del País Vasco mantener el toque de queda y el cierre perimetral de la comunidad, pero le fue denegado, pese a que la autonomía presenta unos altos datos de incidencia (401 casos por cada 100.000 habitantes). El lendakari no ha dicho que vaya a recurrir al Supremo, algo que sí ha hecho Canarias, por ejemplo.

Toque de queda: No.

Movilidad: Sin restricciones.

Reunión: Sin límites.

Hostelería: las 22h, con un máximo de 4 personas en las terrazas.

Comercios: hasta las 22h

La Rioja

Toque de queda: No. Solo en municipios con riesgo extremo (no vigente hasta autorización judicial).

Movilidad: Sin restricciones. Se cerrarán municipios con riesgo extremo (no vigente hasta autorización judicial).

Reunión: Sin límites.

Hostelería: Depende del nivel de riesgo. En el nivel 3, la hostelería debe cerrar a las 0h y en el nivel 3 intensificado, a las 23h.

Ceuta

Toque de queda: No.

Movilidad: Sin restricciones.

Reunión: Hasta seis personas (no vigente hasta autorización judicial).

Hostelería: hasta las 0h.

Melilla

Toque de queda: No.

Movilidad: Sin restricciones.

Reunión: Hasta seis personas (no vigente hasta autorización judicial).

Hostelería: Hasta las 0h.