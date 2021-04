La calculadora de la vacunación por regiones: cuál acabará antes y cuándo te tocará

El objetivo del Gobierno es claro, que el 70% de la población española esté vacunada (al menos, con una dosis) antes de que comience septiembre. Es decir, un total de 33 millones de personas. Será entonces, según el Ejecutivo, cuando todos los mayores de 35 años hayan recibido la inyección contra el virus y podamos alcanzar la inmunidad de rebaño.

Hasta la fecha, se han administrado 9.811.529 dosis, según los datos del Ministerio de Sanidad. Y se prevé que hasta finales de agosto se inoculen las 87 millones más que, según anunció Pedro Sánchez el pasado martes, llegarán a España entre abril y septiembre. La pregunta es ¿salen las cuentas? Y de ser afirmativo ¿seremos capaces de poner 77,2 millones de vacunas en cuatro meses?

Los expertos dicen que sí, pero con matices. Los cálculos del Gobierno salen siempre y cuando la tasa de vacunación semanal se doble desde ya. En la actualidad es de 1.300.000 dosis. Para cumplir con el calendario de vacunación, se necesitan administrar cómo mínimo 2.500.000 dosis cada siete días. Teniendo en cuenta que esta tasa ha ido multiplicándose mes a mes, hay esperanza. O eso es lo que dice Álvaro Díez González-Pardo, el físico español de 28 años que ha creado la calculadora online que permite saber cuándo podrá vacunarse cada grupo.

"Desde febrero hemos multiplicado el número de vacunaciones. Ese mes, Sanidad apuntaba 1.670.000 dosis administradas. El 2 marzo, fueron 3.900.000 y el 1 de abril, 8.340.000. Si haces la extrapolación matemática, llegan las vacunas prometidas y se tiene en cuenta que no hemos llegado a la capacidad máxima de vacunación, como han hecho otros países inoculando dosis en espacios que no están pensados para ello; sí, el 70% de la población estaría vacunada en agosto", asegura González-Pardo, en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Fechas clave

De este modo, según la previsión de Moncloa, el 3 de mayo habría cinco millones de españoles vacunados; el 1 de junio habría 10; el 14 de junio habría 15; el 19 de julio habría 25 y el 31 de agosto se llegaría a un total de 33 millones de personas inmunizadas, al menos de una dosis, contra el coronavirus.

Sin embargo, la limitación del uso la vacuna de AstraZeneca solo a los españoles de entre 60 y 69 años por sus efectos secundarios en población por debajo de ese intervalo de edad, según comunicó el pasado miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, podría complicar los planes de vacunación del Gobierno. Principalmente porque actualmente se estaba dispensando tanto a los trabajadores con una función esencial (fuerzas de seguridad, docentes, etc.) como a las personas de entre 45 y 65 años. Y por tanto, se necesitará de la compra de otras tantas vacunas que sustituyan a las de Oxford.

¿Qué ocurre si ya has recibido la primera dosis? Te enfrentarás a tres posibles escenarios. El primero, que solo cuentes con una sola dosis, que según la farmacéutica tiene un 70% de eficacia frente al virus. El segundo, que te pongan una dosis distinta a la inicial. Y el tercero, que pese a la prohibición, si no has tenido efectos secundarios con la primera dosis, te pongan de nuevo la segunda de Astrazeneca.

Dejando a un lado este inconveniente y confiando en que el Gobierno cumpla con sus plazos de vacunación [Pedro Sánchez ha asegurado este viernes que el objetivo se alcanzará con o sin la vacuna de AstraZeneca]. Lo que queda por saber ahora es cuándo le tocará a cada español recibir su dosis contra el coronavirus. Las cifras que maneja el Ejecutivo son de ámbito nacional, pero ¿se vacunarán a la vez un gallego de 60 años y un zaragozano de la misma edad? ¿Cambian las fechas de vacunación dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas?

La respuesta, según el físico Álvaro Díez, es que sí, aunque levemente. "En la distribución de las vacunas entre todas las comunidades autónomas hay diferencias, pero de muy pocas semanas. Principalmente porque las vacunas se reparten en función de la población. Los cambios se ven realmente si comparamos los cálculos del Gobierno con la tasa de vacunación actual [se advierten diferencias de hasta cuatro meses]. Es cierto que podríamos llegar al 70% de los españoles vacunados con algunas comunidades al 60% y otras al 80%, pero obviamente la previsión del Ejecutivo es que todos vayan a la par, sin beneficiar a nadie", explica a este periódico este experto.

En su calculadora de vacunación, González-Pardo ha establecido la fecha en la que le tocará a cada español vacunarse, teniendo en cuenta su residencia y el plazo y condiciones fijadas por el Ministerio de Sanidad. Con la ayuda de esta aplicación, EL ESPAÑOL ha hecho los cálculos necesarios para saber cuándo le tocará vacunarse a cada persona (de su primera dosis) dependiendo de la edad que tenga y de la comunidad autónoma en la que viva. En base a ellos, País Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla serán las tres primeras regiones que logren la inmunidad de rebaño, y las dos últimas serán Murcia y Aragón. No obstante, es preciso destacar que la diferencia de plazos entre la primera y la última es de apenas una semana.

Si lo que se tiene en cuenta, en cambio, es la tasa de vacunación actual en cada región, los plazos se alargarían en cada abanico de edad varios meses. Y en la última franja en concreto, de 18 a 45 años, hasta principios del año próximo. Según lo últimos datos actualizados del Ministerio de Sanidad, el 17,8% de la población ha recibido ya su primera dosis. ¿Cuándo le tocará al resto?

Andalucía

En relación con las fechas de vacunación, se ha tenido en cuenta a la población de entre 18 y 79 años sin factores de riesgo. Ya que tanto los grupos prioritarios [residentes y personal en centros de mayores, sanitarios de primera línea, otro personal sanitario y grandes dependientes] como los mayores de 80 años y trabajadores con una función social esencial [fuerzas de seguridad, docentes, etc.] ya han sido vacunados o han tenido oportunidad de recibir su primera dosis. En otras palabras, estos grupos ya han sido inmunizados completamente o se encuentran en proceso.

En Andalucía, la vacunación entre los que tienen 66 y 79 años y a aquellos con condiciones de alto riesgo, desde los 16-18 años, ha comenzado. A ellos, Sanidad está inoculando la vacuna de Moderna, Pfizer, y entre los que tengan 66 y 69 también se administrará a partir de esta semana la de Astrazeneca. Además, a partir del 15 de abril, también se dispondrá a este grupo la de Janssen, la primera de una sola dosis. Según los cálculos del Gobierno, este grupo estará vacunado en torno al 25 de mayo.

El siguiente grupo, los andaluces de entre 56 y 65 años, también ha empezado a recibir sus dosis contra el virus. Y se prevé que sea el 24 de agosto cuando todos en este rango de edad hayan recibido al menos una primera dosis. Los nacidos entre 1966 y 1975 [46-55 años], en cambio, estarán vacunados antes, el 2 de julio. La población restante, entre 18 y 45 años, será como muy tarde inoculada el 24 de septiembre, habiendo empezado a recibir sus vacunas este mismo mes, según el calendario de Sánchez. Hasta la fecha, un 17,6% de andaluces ha recibido la primera dosis.

Inmunidad de rebaño: 1-24 de septiembre

Aragón

Los accesos al Wanda Metropolitano, en el inicio de la vacunación para la población general entre 60 y 65 años. EFE

En Aragón, el 6 de mayo todos los que tengan entre 66 y 79 años habrán recibido su primera vacuna. El siguiente grupo [56-65 años], que ya ha comenzado a vacunarse, estará inmunizado con al menos una dosis el 14 de agosto. Tres semanas antes, sin embargo, el 23 de julio, los que tengan entre 46 y 55 ya habrán recibido también su vacuna correspondiente.

Por debajo de ese rango de edad, es decir, los aragoneses que tengan desde 18 a 45 años, irán recibiendo las vacunas desde el mes de abril. Siendo los mayores quienes la están recibiendo en la actualidad. Seguidos de los que tengan en torno a 30, que lo harán a mediados de agosto y terminando por los que tengan 18, que concluirán su primera vacunación el 26 de septiembre. Hasta el momento, un 17,8% de aragoneses han recibido ya la primera vacuna.

Inmunidad de rebaño: 1-26 de septiembre

Asturias

Los asturianos más vulnerables según su edad, es decir, entre 66 y 79 años, pero sin patologías, estarán vacunados el 27 de mayo. Sobre esa fecha, el Gobierno calcula tener a 10 millones de personas vacunadas. Principalmente los mayores de 70 años y buena parte de los mayores de 60. El siguiente grupo, (56 y 65 años), comenzará a vacunarse, por orden de edad, el 23 de abril y concluirá el 4 de agosto. Trece días después, habrán recibido una primera dosis también los que se encuentren en la franja de 46 y 55 años. Tras ellos, el resto de adultos asturianos se prevé que estén vacunados en torno al 25 de septiembre (18-45 años).

Según lo marcado por Moncloa, el 31 de agosto se alcanzará la inmunidad de grupo (33 millones) y en las tres o cuatro próximas semanas a esa fecha se habrá vacunado a toda la población adulta (39 millones). El 20,8% de asturianos ha recibido ya su primera dosis, según los últimos datos de Sanidad.

Inmunidad de rebaño: 1-24 de septiembre

Baleares

En Baleares, sin embargo, los más mayores tardarán más tiempo en recibir su primera vacuna, en comparación por ejemplo con Asturias o Aragón. Será el 26 de junio cuando todos los isleños de entre 66 y 79 años hayan recibido una dosis. El 4 de agosto, un mes más tarde, será cuando estén inmunizados los de entre 56 y 65, habiendo empezado la vacunación el próximo 23 de abril. El siguiente grupo [46-55 años] lo estará el 17 de agosto. Y el resto de grupos de edad por debajo, el 23 de septiembre. Por ahora, el 14,7% de baleares han recibido una dosis.

Inmunidad de rebaño: 1-23 de septiembre

Canarias

Los canarios de entre 66 y 79 años, que ya han empezado a vacunarse con Pfizer, Moderna y lo harán con AstraZeneca a partir de esta semana (solo los que tengan entre 66 y 69), terminarán su primera vacunación el 22 de junio. La siguiente franja de edad, 56-65 años, según los cálculos del Gobierno, comenzará a vacunarse el 15 de mayo y terminará el 3 de septiembre. Mientras que los que tengan entre 46 y 55 terminarán dos meses antes, en torno al 22 de junio. Paralelamente, los de 18 hasta 45 años, lo harán desde el mes de abril hasta el 25 de septiembre. En Canarias, un 13,6% de la población ya ha recibido una dosis.

Inmunidad de rebaño: 1-24 de septiembre

Cantabria

En Cantabria, el grupo de mayor edad (66-79 años) recibirá su primera dosis como máximo el 5 de junio, según los cálculos del físico Álvaro Díez. La siguiente franja de edad, los cántabros de entre 56 y 65 años, comenzará su vacunación el 1 de mayo y concluirá el 3 de septiembre. El 27 de julio también habrán recibido al menos su primera vacuna los que tengan entre 46 y 55 años. Y el resto de la población adulta lo hará en torno al 24 de septiembre. Por el momento, el 17,6% de los cántabros ha recibido la primera vacuna.

Inmunidad de rebaño: 1-24 de septiembre

Castilla y León

En Castilla y León, el grupo de entre 66 y 79 años ha comenzado a vacunarse y habrá recibido su primera dosis antes del 27 de mayo. El 4 de agosto será cuando la hayan recibido los que están entre 56 y 65 años. Y diez días después, el 14 de agosto, el siguiente grupo (45-55 años). Los que tengan entre 18 y 45 años la reciben desde este mes hasta el próximo 25 septiembre. Fecha en la que el Ejecutivo se ha comprometido a vacunar a los 39 millones de españoles adultos. En esta comunidad autónoma, el 20,4% de la población ha recibido la primera dosis.

Inmunidad de rebaño: 1-24 de septiembre

Castilla-La Mancha

Inicio de la vacunación con Astrazeneca para la población general de 60 a 65 años, en el Wanda Metropolitano. EFE

El 6 de junio, los manchegos cuya edad oscile entre 66 y 79 años habrán recibido su primera vacuna de Pfizer, Moderna o Astrazeneca. Del 1 de mayo al 15 agosto, lo harán los que tengan entre 56 y 65. Desde el mes de abril al 13 de julio, los que estén entre 46 y 55. Y hasta el 23 de septiembre, el resto de población adulta por debajo de esa franja de edad. En Castilla-La Mancha, a un 18,2% se le ha inoculado ya la primera dosis.

Inmunidad de rebaño: 1-23 de septiembre

Cataluña

Cataluña ya está vacunando, por orden de edad, al siguiente grupo vulnerable (66-79 años) y a los catalanes con condiciones de riesgo, desde los 16 años; y terminará de inocular las primeras dosis a todos ellos el 22 de mayo. El 26 de abril, la comunidad autónoma comenzará a vacunar al siguiente grupo (56-65 años) y terminará el 15 de agosto.

Y los que tengan entre 46 y 55 años la recibirán entre este mes y el 2 de julio, para cuando el Ejecutivo tiene previsto tener a 25 millones de vacunados (el 53% de la población, casi todos los los mayores de 50 años). El último grupo, de 18 a 45 años, recibe la vacuna desde esta semana hasta el 22 de septiembre. Hasta la fecha, se ha puesto la primera dosis al 18,6% de catalanes.

Inmunidad de rebaño: 1-22 de septiembre

Comunidad Valenciana

Los valencianos de entre 66 y 79 años tendrán su primera dosis de la vacuna puesta antes del 12 de junio. El siguiente grupo (56-65 años), la tendrá antes del 25 de agosto. Los que tengan entre 46 y 55, el 24 de junio. Y el resto de población adulta, el 22 de septiembre. Todos ellos sin excepción habrán recibido antes de las fechas indicadas su primera dosis de la vacuna correspondiente. Por ahora, un 17,6% de valencianos la ha recibido ya.

Inmunidad de rebaño: 1-22 de septiembre

Extremadura

El 29 de mayo será la fecha en la que los extremeños de entre 66 y 79 años ya hayan recibido una dosis de su vacuna, en su caso de Pfizer, Moderna o AstraZeneca. El 8 de agosto habrán terminado su primer turno de vacuna los del segundo grupo, de 56 a 65 años. Los que tengan entre 46 y 55 años lo harán el 22 de julio. Y los que se encuentren en la franja de 18 y 45 años, el 22 de septiembre. En el caso de estos grupos, todos han comenzado a vacunarse por orden de preferencia, de mayor edad a menor. En Extremadura, un 21,9% de la población ha recibido la primera dosis.

Inmunidad de rebaño: 1-22 de septiembre

Galicia

En Galicia, el 29 de mayo será la fecha tope en la que el grupo de mayor de edad (66-79 años) haya recibido la vacuna. Dos meses después, el 8 de agosto, los gallegos de entre 56 y 65 ya habrán recibido al menos la primera dosis de su vacuna. En su caso, si tienen entre 60 y 65, será la de AstraZeneca. El resto, previsiblemente, recibirá la de Pfizer o Moderna. También recibirán estas dos últimas los que tengan entre 46 y 55 años, antes del 22 de julio. Y el resto de población adulta, desde esta semana al 22 de septiembre habrá recibido al menos una dosis. El 20% de los gallegos ha recibido al menos una dosis, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

Inmunidad de rebaño: 1-22 de septiembre

La Rioja

Una mujer se vacuna en el vestíbulo del Palacio de los Deportes de Logroño, La Rioja. EFE/Raquel Manzanares/Archivo

Los riojanos de entre 66 y 79 años ya han empezado a vacunarse y, según los cálculos del Gobierno, el 6 de junio todo este grupo ya estaría inmunizado. El 30 de abril comenzará la vacunación para los que tengan entre 56 y 65 años y todos habrán recibido una dosis en torno al 19 de agosto. El siguiente grupo, de 46 a 55 años, la recibirá desde este mes al 3 de julio. Y el último rango de edad, de 45 a 18 años, hasta el 23 de septiembre. En La Rioja, un 20% de la población ha recibido la primera dosis.

Inmunidad de rebaño: 1-23 de septiembre

Madrid

En Madrid, la vacunación masiva ha comenzado. Además de en centros de salud y hospitales, la Comunidad de Madrid está vacunando en el estadio Wanda Metropolitano. Los que tienen entre 66 y 79 años habrán terminado su primera vacunación el 13 de junio. Los que tengan entre 56 y 65, el 25 de agosto. Los que estén entre 46 y 55, el 29 de junio. Y el 24 de septiembre, será cuando el último grupo (18-45 años) haya recibido su primera dosis. El 15,8% de los madrileños ya tiene al menos una dosis.

Inmunidad de rebaño: 1-24 de septiembre

Murcia

El 14 de junio, los murcianos de entre 66 y 79 años habrán recibido ya su primera dosis. El siguiente grupo (56-65 años) comenzará a recibirlas del 9 de mayo al 25 de agosto. El 3 de julio, los que estén entre 46 y 55 años también habrán sido inoculados contra el virus. Y el resto de la población adulta, terminará de ser vacunado de su primera dosis el 26 de septiembre. Una de las comunidades autónomas que, aunque por cuestión de días, más tarde terminará de vacunar a toda la población adulta. En Murcia, el 14,5% ha recibido la primera dosis de la vacuna.

Inmunidad de rebaño: 1-26 de septiembre

Navarra

En Navarra, el grupo de entre 66 y 79 años ha comenzado a vacunarse y habrá recibido su primera dosis antes del 6 de junio. El 16 de agosto será cuando la hayan recibido los que están entre 56 y 65 años. Y el 10 de agosto, el siguiente grupo (45-55 años). Los que tengan entre 18 y 45 años la reciben desde este mes hasta el próximo 23 septiembre. En esta comunidad autónoma, un 18% tiene puesta al menos la primera dosis.

Inmunidad de rebaño: 1-23 de septiembre

País Vasco

Los vascos, frente al resto de comunidades, según los cálculos de González-Pardo, será la primera región que alcance la inmunidad de rebaño. Por cuestión de días, eso sí. El 7 de junio, los que tengan entre 66 y 79 años habrán recibido la primera dosis. El 16 de agosto, lo harán quienes tengan entre 56 y 56. El 10 de julio, los que estén entre los 46 y 55 años. Y el resto de población adulta (18-55 años), lo estará el 20 de septiembre. En País Vasco, al 18,4% se le ha inoculado ya la primera dosis.

Inmunidad de rebaño: 1-20 de septiembre

Ceuta y Melilla

Ceuta y Melilla serán, después de País Vasco, las primeras regiones que consigan la inmunidad de rebaño. El 23 de junio, las personas de entre 66 y 79 años habrán recibido ya su primera dosis. El siguiente grupo (56-65 años) comenzará a recibirlas del 13 de mayo al 10 de septiembre. El 4 de junio, los que tengan entre 46 y 55 años también habrán sido inoculados contra el virus. Y el resto de la población adulta terminará de ser vacunado de su primera dosis el 21 de septiembre. En Ceuta y Melilla, el 17,9% y 15,3%, respectivamente, han recibido la primera dosis de la vacuna.

Inmunidad de rebaño: 1-21 de septiembre