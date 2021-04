Cuándo me van a vacunar si se cumple el calendario de Pedro Sánchez: esta es la guía por edades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció este martes en rueda de prensa para confirmar el compromiso de vacunación que ya anunció el Ministerio de Sanidad hace unos meses. Que a finales de agosto el 70% de los españoles estarían inmunizados, es decir, un total de 33 millones de personas. Para ello, no obstante, añadió un dato fundamental. La recepción de un total de 87 millones de dosis de las distintas vacunas en el mercado entre abril y septiembre.

Pero la pregunta que cabe hacerse es, ¿salen las cuentas? La respuesta es sí y no. Según sostiene Álvaro Díez González-Pardo, el físico español de 28 años que ha creado la calculadora online que permite saber cuándo podrá vacunarse cada grupo.

Comencemos por el no. "Actualmente, tenemos una tasa de vacunación de 1.300.000 dosis por semana. Si seguimos a este ritmo, no llegamos, eso seguro. Y todavía menos si algunas farmacéuticas como por ejemplo AstraZeneca no están cumpliendo con los contratos y las entregas", sostiene este experto.

Colas para la vacunación en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. Jorge Barreno

Frente a esto, también alberga esperanza. Y es que, desde que comenzó el plan de vacunación contra el coronavirus, la tasa de dosis administradas se ha ido doblando mes a mes. Por lo que si esa progresión se mantiene hasta alcanzar los 2.500.000 dosis por semana [casi el doble que ahora], el objetivo del Gobierno se alcanzaría. No obstante, debe tenerse en cuenta que cuanto más se tarde en alcanzar esa cifra, más lejos estará Sanidad de cumplir su calendario. Por ejemplo, si mantenemos la tasa actual hasta Mayo, necesitaríamos un promedio de 7.730.000 dosis por semana.

"Desde febrero hemos multiplicado el número de vacunaciones. Ese mes, Sanidad apuntaba 1.670.000 dosis administradas. El 2 marzo, fueron 3.900.000 y el 1 de abril, 8.340.000. Si haces la extrapolación matemática, llegan las vacunas prometidas y se tiene en cuenta que no hemos llegado a la capacidad máxima de vacunación, como han hecho otros países inoculando dosis en espacios que no están pensados para ello; sí, el 70% de la población estaría vacunada en agosto", asegura González-Pardo.

Janssen

A estos datos, prosigue este físico, hay que sumar la incorporación de vacuna de Janssen. "En cierto modo, equivale a dos de AstraZeneca y eso va a ayudar un montón". De hecho, el Ministerio de Sanidad ya ha incorporado esta nueva dosis a su estrategia de vacunación.

Estas dosis se administrarán, junto a las de Moderna, a las personas entre 66 y 79 años de edad, denominadas como grupo 5. Y a aquellas mayores de 16-18 años, con condiciones de muy alto riesgo, que sean pacientes oncológicos, trasplantados o tengan VIH. Además, de aquellos que tengan síndrome de Down y más de 40 años de edad. De este modo, una vez que se complementen ambos tipos de dosis a estos rangos de edad, el ritmo de vacunación será más rápido. Según ha anunciado Sanidad, el próximo 15 de abril llegarán un total de 300.000 vacunas de Janssen.

Sin embargo, la principal incógnita por desdejar ahora es cuándo le tocará a cada español vacunarse, si el 70% de la población está inmunizada, si se cumple el calendario de Pedro Sánchez. Cabe recordar, no obstante, que dentro de ese grupo no se encuentran los menores de 16 años, personas con alergias ni aquellos que han pasado el coronavirus (3.300.300 personas, según los últimos datos). A los que por el momento Sanidad no prevé vacunar.

Entre 66 y 79 años

Es preciso empezar por este grupo de edad ya que, según los cálculos de este físico y los del propio Gobierno, tanto los grupos prioritarios [residentes y personal en centros de mayores, sanitarios de primera línea, otro personal sanitario y grandes dependientes] como los mayores de 80 años y trabajadores con una función social esencial [fuerzas de seguridad, docentes, etc.] ya han sido vacunados o han tenido oportunidad de recibir su primera dosis. En otras palabras, estos grupos ya han sido inmunizados completamente o se encuentran en proceso.

También ha empezado, aunque a menor ritmo, la vacunación entre los que se consideran como el siguiente grupo de personas vulnerables por su edad, aquellos que van de los 66 años a los 79. Y también aquellos con condiciones de alto riesgo, desde los 16-18 años. A los que Sanidad está inoculando la vacuna de Moderna y a partir del 15 de abril, la de Janssen. Según los cálculos del Gobierno, este grupo estará vacunado completamente entre abril y junio.

Entre 56 y 65 años

Los españoles en este intervalo de edad también han comenzado a ser citados en sus centros de salud en las últimas semanas para recibir la vacuna, en este caso, de AstreZeneca. Dos ejemplos fueron, por ejemplo, el ministro de Política Territorial, Miguel Iceta (60), y la ministra de Defensa, Margarita Robles (64) en el Estadio Wanda Metropolitano, donde se ha comenzado a vacunar masivamente a la población general entre 60 y 65 años. Se prevé que este grupo esté vacunado entre abril y agosto.

Entre 46 y 55 años

Los nacidos entre 1966 y 1975, ambos inclusive, también han comenzado a vacunarse desde esta semana, según ha apuntado el Ejecutivo. Por el momento, están siendo inoculados con la vacuna de Astrazeneca. No obstante, conforme los anteriores grupos completen su inmunización, las personas de este grupo recibirán la vacuna que se considere en función de la disponibilidad, el contexto de la pandemia y de las evidencias. Es decir, que podrían recibir también la de Pfizer, Moderna o Janssen y estarían inmunizados en un plazo de tres o cuatro meses, entre julio y agosto.

Entre 35 y 45 años

Si el compromiso del Gobierno se cumple, las vacunas llegarían también para los que tengan entre 36 y 45 años antes agosto, según apunta Álvaro Díez. "Al ser 33 millones de personas las que se van a vacunar antes de verano, se vacunaría dentro de este plazo a los menores de 45 años y probablemente hasta a personas de unos 35 años sin complicaciones ni factores de riesgo", sostiene.

De este modo, según la previsión de este físico, a finales de agosto se habrá vacunado a todos los españoles mayores de 35 años. El 70% de la población total, con la que además, según ha precisado el líder del Ejecutivo, se alcanzaría la inmunidad del rebaño. Sin contar a los menores, alérgicos y aquellos que hayan pasado el virus. Por otro lado, será a partir de septiembre hasta principios del próximo años cuando las personas de entre 18 y 34 años comiencen a recibir las vacunas contra el coronavirus. En su caso, cualquiera de las disponibles porque ya no habrá preferencias en otros grupos de edad.

"Es lo que promete el Gobierno y lo cierto es que tenemos capacidad para ello. No obstante, es importante destacar que si seguimos al mismo ritmo, no llegaremos a ese objetivo. La gran duda sigue siendo el suministro", sentencia González-Pardo.