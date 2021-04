Caos en la vacunación del Wanda: las tres horas de espera de Miguel y Carmen sin comer y a pleno sol

Inés estaba citada a las 16:40, pero ha llegado una hora antes –por si acaso–. Ha hecho 60 kilómetros con su hija, desde Aranjuez al Wanda Metropolitano, para vacunarse contra la Covid. “Sabía que me iba a tocar hacer cola, ya me lo imaginaba”, cuenta, resignada. Pero no creía que fuera a ser para tanto. En la explanada principal, a la altura de la imponente bandera del Atlético de Madrid, no da crédito. Le quedan tres horas de espera por delante, a pleno sol. “Ya pensaba que iba a ser un caos. Pero hay que ponerse la vacuna; es necesario”, reconoce. Como lo hacen Luis y Toñi tras esperar tres horas, cansados y sin comer.

Lo que no entiende es por qué ella, de Aranjuez, tiene que vacunarse tan lejos de su casa. Realmente, no es la única que anda perpleja por tener que acudir al templo rojiblanco. Francisco, por ejemplo, vive en Carabanchel; Alfonso, en Cuatro Vientos; Toñi y Luis, en Villaverde… “Esto es una vergüenza, un caos...”, adjetivan, unos y otros, mientras esperan, indignados, su turno.

Hay caras de cansancio, de aburrimiento, de hastío… Son, en total, 8.000 madrileños (4.000 por la mañana y 4.000 por la tarde) entre 60 y 65 años. Todos, dispuestos –aunque con miedo– a ponerse la vacuna de AstraZeneca. Hubieran preferido la de Moderna o Pfizer. O vacunarse en el Zendal, donde todo ha funcionado a la perfección y las esperan no han sobrepasado los 30-45 minutos. Pero, resignados, admiten: “Si es lo que hay, adelante”. Ha sido su particular Jueves Santo.

Inés se pone al principio de la cola para vacunarse. Le quedan tres horas por delante. Quique Falcón EL ESPAÑOL

Una cola eterna

Todos, al llegar, se hacen la misma pregunta: ¿dónde tengo que ir para vacunarme? Ninguno lo sabe. “No hay nadie que nos dé indicaciones, ni que nos atienda….”. Total, que buscan el principio de la cola y empiezan a caminar hasta llegar a la puerta que, con un letrero grande, anuncia el final: ‘Área de vacunación’. Allí, enseñan su citación y se ponen la vacuna. "Pero esto es aleatorio, sin que importe la hora ni nada...", se quejan.

Pero, para llegar hasta allí, a pleno sol, a las 16:00 horas, muchos han esperado entre dos y tres horas. Es el caso de Luis y Toñi. Ambos se vacunan el mismo día. Tienen 64 y 63 años respectivamente. Y están enfadados, muy enfadados.

Jornada de vacunación en el estadio Wanda

— ¿Cuánto llevan esperando?

Casi tres horas. Esto es una vergüenza. Estábamos citados a las 17:40, pero hemos venido mucho antes. Un compañero nos ha dicho que, en realidad, podíamos venir a la hora que quisiéramos. Da igual la hora. Si estás en la lista, pasas, te vacuna y ya está.

— ¿Qué sensación tienen?

Que esto es un caos. Somos gente mayor, con artrosis, con dolores musculares… Te cansas de estar de pie. Está muy mal hecho. No tenemos 20 años, al que no le duele el pie, le duele el espinazo.

— ¿Les preocupa que los vacunen con AstraZeneca?

Todos tenemos nuestro día. Si tenemos que morir hoy, mejor aquí, en el Wanda (bromean). Estamos deseando que nos la pongan porque no hemos comido.

Ángel no entiende por qué no hay información tras esperar más de dos horas. Quique Falcón EL ESPAÑOL

La gran incomprensión, por parte de todos, radica en la organización. ¿Cómo es posible que, si todos los vacunados tienen una hora concreta, tarden entre tres y cuatro horas en pasar al estadio para recibir su dosis? Ángel, que ha venido a acompañar a su mujer, no da crédito. Él, por suerte, no ha tenido que recorrer muchos kilómetros. Vive en Madrid. Pero, aún así, no se lo explica.

— ¿Da la sensación de que está mejor organizado el fútbol aquí que la vacunación?

Mira que es fácil de administrar. Es tan sencillo como poner una lista con los apellidos… Pero aquí no hay nadie que te informe. Qué costaría que hubiera tres o cuatro personas orientando a la gente. Cuando vienes al fútbol, llegas con tu entrada y sabes la letra y la puerta que te corresponde.

Críticas del Gobierno

Pero Inés, Ángel o Carmen no están solos. El ministerio de Defensa ha sido muy crítico con las largas colas del Wanda Metropolitano. Así lo constató Esperanza Casteleiro, número dos de Margarita Robles -vacunada este sábado en el Wanda-, en su visita el pasado viernes para ponerse la primera dosis. “Había pocos puestos de vacunación para unas instalaciones inmensas y el elevado número de personas citadas”, ha reconocido.

Largas colas para vacunarse en el Wanda Metropolitano. Quique Falcón EL ESPAÑOL

“De incrementarse este número se podría hacer menos sufrida la espera para todos los ciudadanos, dándoles un mejor servicio”, ha proseguido Defensa. Y eso mismo lo comparten, en gran medida, todos los madrileños citados este sábado.

Alfonso, por ejemplo, lleva dos horas y media esperando y no se explica que alguien de Cuatro Vientos tenga que ir hasta el Wanda Metropolitano. “Es una vergüenza cuando en Madrid hay 40 pabellones, 40 plazas, 40 cosas… Se están riendo de nosotros”, esgrime, enfadado. “Menos mal que hace un buen día, que si no...”, le apoyan Toñi y Luis. Como también lo hace Francisco: “Es una canallada que yo tenga que venir desde Carabanchel hasta aquí, sin comer nada… Que nos lo hubieran dicho”, finiquita, resignado.

Todos, en general, comparten sensaciones: se vacunan con miedo, pero también con esperanza. Eso sí, todos creen que se podría haber organizado mejor el dispositivo de vacunación, que contempla que la Comunidad de Madrid administre 140.000 dosis en toda la Semana Santa.