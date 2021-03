Tatiana, la criminóloga tras el vídeo viral contra los políticos: pasó por la radio de Fuerza Nueva

"Este vídeo no es para todos, sino para unos pocos. Los mismos que no habéis parado de pedirnos cosas desde entonces". Con esta frase comienza un vídeo viral que ya acumula más de 100.00 visitas en YouTube y que ha corrido rápidamente por las redes sociales. Lo firma Tatiana Ballesteros y se titula Hola 2021. Con la mirada fija en la cámara y con una efusividad que va en aumento, la mujer carga contra la clase política y pide "respeto, dignidad y honor".

La autora del vídeo viral es una escritora de 28 años graduada en Criminología por la Universidad de Salamanca. El mensaje en el que señala a la clase política por la gestión de la pandemia de la Covid-19 sigue despertando pasiones en las redes sociales desde que lo hiciese público el pasado 25 de febrero. Pero, ¿quién es esta mujer que ha saltado a la primera línea de la viralidad en este tiempo?

Tatiana Ballesteros nació en Segovia en 1992. Comenzó a interesarse por la escritura desde muy pequeña y, tras graduarse en Criminología, cursó un máster de Psicología clínica, psicoterapia y psicopatología, tal y como ella explica en su página web. También se ha especializado en grafología y cuenta con varios títulos adicionales como experta en intervención con mujeres víctimas de violencia de género.

Al poco tiempo se unió a la plantilla de Radio Ya, una emisora fundada por el abogado Rafael López-Diéguez, yerno de Blas Piñar, fundador de la extrema derecha española encarnada en Fuerza Nueva y los Guerrilleros de Cristo Rey. “Nacemos con vocación de emisora generalista centrada en el entretenimiento y en la defensa de la unidad de España, la familia, la vida y los valores cristianos”, declaró el director de la emisora en su naciemiento, en el 2017. En Radio Ya, Tatiana participó en el programa La noche de autos junto con abogados, guardias civiles y expertos en anatomía patológica.

El éxito del programa le llevó a escribir un libro titulado de igual manera. Un año después publica Matar a una puta sale gratis. Pero cuando la mujer empieza a alcanzar cierta notoriedad es en 2019, con la publicación de su novela La locura de lo eterno. Además, la mujer es la coordinadora de los premios artísticos los Galardones La Alcazaba y actualmente trabaja también en el mundo de la producción audiovisual.

En el vídeo que ha convertido su cara en una imagen viral, la escritora hace un llamamiento a los políticos para cumplir con la ciudadanía. "Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío. Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando llevan meses sin trabajar. Os pedimos que no paralicéis el 20% en investigación pública porque nos seguimos muriendo de cáncer. Os pedimos que no os subáis el sueldo cuando España se muere", clama la escritora en un discurso ligeramente sobreactuado.

Tatiana Ballesteros aseguró este lunes en una entrevista en el programa de Risto Mejide en Cuatro, Todo es mentira, que el mensaje de su publicación es "como un grito de 'basta ya' a la situación que tenemos". También recalcó que no hay "ningún interés detrás" y que las palabras le salieron "del alma". "No hay nada raro detrás. Que se den cuenta de que estamos cansados".