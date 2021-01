La foto viral de Filomena resuelve su misterio: la historia de Pedro y Blanca bajo la nieve

Y, al final, lo logró. La periodista María de la Cruz Valdemoro, que trabaja en la plataforma Change.org, por fin ha encontrado al chico y a la chica que retrató besándose en Madrid, cuando cayó la nevada histórica que dejó el temporal Filomena. La instantánea, en la que aparecen ambos en una autovía de Madrid, se hizo viral por el romanticismo que desprende y pronto se desató una campaña para encontrarlos.

Se trata de Pedro y Blanca, de 25 y 26 años respectivamente. Ambos son una pareja que llevaba junta desde los 17 años y que se habían dado un tiempo de dos años. Ese día, habían quedado para reencontrarse y María no sólo retrató un momento bonito sino la que era su reconciliación.

"Cuando me lo contaron me quedé un poco alucinada", ha explicado la periodista a la Cadena Ser. "Casualmente, justo ese era el día en el que tenían su primera cita" tras la ruptura, ha añadido. María subió la fotografía a las redes sociales y publicó que sería bonito encontrarles para dársela. Dicho y hecho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María de la Cruz Valdemoro (@mariadelacruzvaldemoro)

"Después de hablar con ellos, me dijeron que no usaban mucho las redes sociales. Fue una amiga suya, que sí las usa, la que me habló y nos puso en contacto a los tres. Hicimos una llamada para conocernos y les hice algunas preguntas para ver si eran ellos y resultó que todo cuadraba", ha comentado en la entrevista que le ha hecho la radio.

Más allá del instante bonito, la pareja también ha recibido un regalo de Iberia, que participó en la búsqueda de los protagonistas: un viaje a París. Ahora, los tres tienen pendiente el conocerse aunque a María nadie la invita a viajar. Ha hecho de celestina y con eso se queda.