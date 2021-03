Una decena de profesores de Madrid, de baja por los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca

Decenas de profesores de la Comunidad de Madrid no han podido ir este lunes a trabajar por la reacción que les ha provocado la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19. La inyección ha causado síntomas en los docentes, como picos de fiebre o malestar. Aunque no son graves, estos efectos secundarios les han impedido acudir esta mañana a su centro educativo. Los profesores se vacunaron este domingo, en turno de mañana y tarde. A pesar de que ya se sabía que podían aparecer estar reacciones, la situación se ha complicado a primera hora cuando varios docentes han comunicado su baja a los equipos directivos.

La mayoría de los casos que ha contabilizado la FAPA Giner de los Ríos han ocurrido en Leganés. Una decena de centros educativos han quedado diezmados de personal en la mañana de este lunes. En el Colegio Aben Hazam hay al menos ocho docentes de baja, nueve en el Carmen Conde, 14 en el Manuel Vázquez Montalbán, más de una decena en el Constitución 1812, ocho bajas en el Víctor Pradera y siete en el Miguel Delibes.

Son solo algunos ejemplos, ya que este domingo también se vacunó también a profesores de Torrejón, Coslada, San Fernando de Henares, Fuenlabrada, Getafe, y Madrid capital. Hay docentes que a pesar de sufrir estos efectos secundarios sí que han acudido a sus puestos de trabajo para no dejar a los centros descolgados, según informa la cadena SER.

Algunos centros de Leganés se han visto obligados a suspender las clases esta mañana. No les ha quedado otra opción. Los directores han asegurado a la citada emisora estar muy molestos con la Comunidad de Madrid por la planificación de esta primera inyección.

"Es muy importante que esto no vuelva a ocurrir de cara a la segunda dosis", ha explicado una de las responsables a la SER. "Las familias han sido comprensivas porque saben que la situación que tenemos ahora mismo con la pandemia no nos permiten juntar clases porque hay que respetar los grupos burbuja y si no hay profesores suficientes, no pueden quedar niños descolgados", ha asegurado otro responsable de un colegio de Leganés.

La presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, Mari Carmen Morillas, exige a la Consejería de Educación que mejore la gestión y la planificación de la campaña de vacunación de los docentes. "Era previsible que esto pudiera suceder y no entendemos porqué no se ha planificado la vacunación de una manera adecuada".