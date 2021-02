Ignacio, Eugenia, Josefa, José, Nuria y Rogelio: de 45 a más de 80 años, la suerte de las vacuna que les tocó

A paso lento, la vacunación contra la Covid-19 sigue avanzando. Los registros de contagios continúan cayendo en estos días, después de que se hayan batido cifras récord en este sentido tras la Navidad. El inicio de la vacunación parecía el inicio del fin, aunque para el letargo del coronavirus aún queda. Los últimos datos apuntan a que en España se han contagiado desde el inicio de la pandemia 3.107.172 personas y han fallecido unas 66.316 por coronavirus.

Mientras tanto, la Comisión de Salud Pública decretaba este martes los nuevos grupos de edad que serán vacunados próximamente, en la fase dos de la vacunación. Lo hacía estableciendo, además, el tipo de inyección que recibirán cada uno de ellos. Los grupos se componen según rangos de edad, sin diferenciar nada más.

Se han delimitado un total de cinco tramos de población en total. Los mayores de 80 años y aquellos que ostentan entre 79 y 70 años; 69 y 60; 59 y 55; y 54 y 45. Cada uno de ellos recibirá una vacuna ya establecida, quedando sólo por esclarecer cuál recibirán el grupo minoritario, de 59 a 55 años.

Los mayores de 60 años recibirán todas las vacunas que portan ARN mensajero. Esto significa que se les inyectará la de Pfizer o Moderna. Serán inoculadas en las personas de 45 a 54 años la de Astra Zeneca, sin resultados concluyentes en un intervalo superior de edad.

Con todo esto, queda por esclarecer qué ocurrirá con ese reducido grupo que aún no tiene 60 años pero es mayor de 55. Los rumores apuntan que ellos recibirán la dosis que prepara la farmacéutica Janssen, filial de Johnson & Johnson. Esta vacuna es de una única dosis, aunque aún debe ser aprobada.

Los datos de vacunación en España son los siguientes. 1.096.922 personas han recibido los compuestos a fecha 16 de febrero. Los mayores de 45 años, que engloban a todos los grupos delimitados ahora, son 22.732.336 personas en España según el Instituto Nacional de Estadística. El Ministerio de Sanidad tenía como objetivo vacunar al menos al 70% de la población en verano. Es decir, para alcanzar dicha meta habría que vacunar a todos estos grupos antes de que finalice el estío.

Para conocer qué piensan los españoles acerca de estos nuevos grupos creados y qué saben del preparado que se les inoculara, EL ESPAÑOL ha preguntado a representantes de los diferentes grupos de edad qué piensan al respecto, qué conocen de las vacunas, cuándo creen que podrán ponérsela y si tienen miedo o no a recibir la vacunación.

Más de 80: Rogelio

Josefa y su marido recibirán la vacuna de ARN mensajero.

En el pueblo sevillano de Lebrija, Rogelio irá en la mañana de este jueves a vacunarse. Tiene 87 años y recibirá la vacuna de Pfizer y Moderna. Está deseando ponérsela para sentir un poco más de libertad, para poder abrazar a su familia. Este herrero jubilado no sabe cuál será la vacuna que recibirá, aunque eso parece quedar ya en un segundo plano.

Ahora vivirá con menos miedo. En casa, donde vive con su mujer Josefa, le temen al coronavirus. Necesitan que una persona externa les ayude y, obviamente, el riesgo de contagio aumenta. Por ello están deseando estar inmunizados los dos. Josefa tendrá que esperar, al no poder desplazarse a su centro de salud. En cuanto acaben allí, irán a su casa a ponérsela, aunque espera fecha.

Su nieta Laura habla con EL ESPAÑOL y cuenta cómo llevan tiempo queriendo recibir la inmunización. "Así podrán actuar con un poco más de libertad y mi abuelo podrá ir a hacer la compra tranquilo", comenta. En la familia también quieren ver cómo son vacunados pronto para evitar largos periodos de tiempo sin verlos.

"Ellos no tienen miedo, ellos quieren la inmunización", comenta Laura.

En el grupo de edad de Josefa y Rogelio hay 2.331.367 personas, a las que habría que restar todas aquellas que ya han sido vacunadas.

Grupo 79-70 años: María hará lo que diga el médico

María también tendrá que vacunarse próximamente con la inyección de Pfizer o Moderna

"Mira, hijo, yo no entiendo de esas cosas. Si los médicos dicen que hay que ponérsela, pues nos la ponemos". Esta abuela andaluza no le tiene miedo a la vacuna y también quiere recibirla cuanto antes. María Eugenia, cocinera jubilada a sus 77 años, no sabe a quién escuchar ya: "Si te pones a pensar si es bueno, es malo, lo que será... Mejor que hagan lo que tengan que hacer. Para eso ellos han estudiado".

No sabe las diferencias entre las distintas vacunas, pero es una soldado más de los sanitarios. Ella pertenece a los grupos de riesgo y ponérsela supondría tranquilidad a la hora de ver a sus nietos.

Con respecto al lugar de vacunación, si van a su casa a ponérsela, "mejor". Si se tiene que desplazar al centro de salud, también se conforma. "Lo único que espero es que no me hagan pasar por colas de varias horas para pincharme", comenta.

No sabe cuándo llegará el momento. Miedo, por el momento, no tiene. Su hermano pequeño, ingresado en una residencia, ya ha sido inyectado con la vacuna.

— ¿Se fía entonces de la vacuna, María? ¿Cuándo cree usted que se la pondrán?

— Tú sabes, ni sí ni no. De momento se la están poniendo y no se ha muerto nadie. Yo creo que ya quedará poco para que nos la pongan, porque hay mucha gente que se la ha puesto. Más los que no les tocaba...

En el grupo de edad de María hay 3.986.744 personas, contando también a todos los que ya han sido vacunados contra la Covid-19 anteriormente.

Grupo 69-60 años: José pide prioridad para grupos de riesgo

José Antonio cree que habría que vacunar por riesgo y no por edad.

José Antonio tiene 62 años. No sabe cuándo le vacunarán por los líos que hay entre comunidades autónomas. Él es residente en Madrid. A esto hay que sumar que los grupos van variando conforme avanza el proceso de vacunación. No entiende cómo se vacuna por edades y no por riesgo.

"Pienso que se debería de vacunar primero a la gente de alto riesgo. Los médicos deberían saberlo. Incluso antes que a la gente que trabaja de cara al público. Muchas de estas personas son jóvenes sin otro tipo de problemas, por lo que se debería priorizar a pacientes con otras patologías previas", dice.

Él está preocupado. Es grupo de alto riesgo por problemas respiratorios. A priori le iban a vacunar en marzo, pero parece que la cosa se va alargando. Trabaja en una empresa familiar y de vez en cuando tiene que tratar con los clientes. Por eso espera que la vacunación le llegue lo antes posible.

En el grupo de edad de 69 a 60 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, se engloban 5.427.445 residentes en España.

Grupo 55-59 años: José Ignacio no quiere bajar la guardia

El grupo de José Ignacio aún no sabe qué vacuna recibirá.

José Ignacio le tiene miedo a los pinchazos. Sin embargo, a sus 57 años ha decidido ponerse la vacuna. Acaba de escuchar en las noticias que el suyo es el único grupo que no tiene definida la vacuna. "Uno está saturado de información ya. La verdad es que no tengo preferencias por ningún tipo de compuesto, todo dependerá de la situación", afirma.

Se muestra comprensivo. Sabe que esto no había ocurrido antes y que los gobernantes tienen que ir tomando decisiones. Ahora está de acuerdo con lo que han hecho los dirigentes, aunque no con lo que ocurrió en la primera ola. "Hace un año las residencias de mayores fueron maltratadas y olvidadas, en la primera ola. Ahora afortunadamente se les ha vacunado. Me parece muy bien el periodo de vacunación establecido".

No tiene miedo a la vacuna ni está preocupado, aunque apunta que "los mayores de 55 somos bastante de riesgo". Nunca esperó estar vacunado tan pronto y la hora en la que le tocará a él piensa que dependerá de lo que sea capaz de proveer las farmacéuticas.

Sobre el lugar donde se le vacunará, es claro: "Como me tocó hacer la mili y era un patio, no tengo problemas en las mínimas condiciones sanitarias mientras haya personal cualificado. El sitio da igual. Son situaciones muy surrealistas y no me importaría el sitio, siempre que no me pongan en manos de un carnicero".

José Ignacio pide, eso sí, mantener las defensas en todo lo alto mientras llega la conocida como inmunización de rebaño. "Paciencia, precaución, no bajemos la guardia, porque esto mata, no es una resaca. No es ninguna tontería", finaliza.

El Instituto Nacional de Estadística señala que en el grupo de edad de José Ignacio, entre 55 y 59 años, hay un total de 3.397.971 personas en España.

Grupo 54-45: Nuria se vacuna, "pero la última"

Nuria quiere ver si la vacuna tendrá efectos secundarios a largo plazo.

"Yo no soy antivacunas, pero quiero esperar un poco a ver lo que pasa. Obviamente, me la voy a poner cuando me digan, pero si soy la última, pues mejor". Son palabras de Nuria, 51 años. Se acaba de enterar que a ellos le ponen el compuesto de Astra Zeneca. Poco más conoce acerca de lo que le inocularán.

Piensa que ha habido poco tiempo para ver los efectos a largo plazo. Cree que puede salir resultados adversos de los componentes a posteriori. Tiene algún familiar que se la ha puesto, pero asegura que no sabe qué pasará dentro de 6 meses.

Ella no es de riesgo, por eso le gustaría también esperar. "Que se la pongan a gente que lo necesite y tenga mayores problemas".

Sobre el lugar de vacunación, tampoco conoce demasiado. Ha escuchado hablar de los estadios y demás lugares emblemáticos, pero no sabe dónde se vacunará masivamente en su ciudad. "A mí que me la pongan donde no haya que esperar mucho, porque como espere mucho me doy la vuelta y me voy, que me dan pánico las agujas", cierra la entrevista aseverando entre bromas.

Este último grupo de edad está compuesto, según datos del INE, por una población de 7.588.709 personas.