La lista de todos los tipos de radares de la DGT: hay 1.300 que te pueden multar en España

¿A quién no le ha pasado? Vamos conduciendo por una carretera y vemos una caja en el lateral. ‘¿Será eso un radar?’, nos preguntamos. Si nos damos cuenta tarde: ‘¿Me habrá cazado?’. La duda se resuelve respetando los límites de velocidad. La DGT ha publicado en su revista, Seguridad Vial, los tipos de radares que nos podemos encontrar en las carreteras españolas.

Actualmente hay más de 1.300 dispositivos para cazar a quienes tienen el pie pesado. Esto da una media de 3,4 radares por cada 1.000 kilómetros cuadrados de nuestro país, según el portal Statista.

Dentro de los cinemómetros, hay una amplia variedad. Fijos, móviles, de tramo, de trípode, a bordo de furgonetas, o en los famosos Pegasus, los helicópteros-radar de Tráfico. Hay 12 que surcan el cielo español a la caza de infractores. Eso sí, siempre de día y con el cielo despejado.

#DGT controla la #velocidad en carretera mediante distintos métodos y dispositivos, en distintas ubicaciones: pórticos, postes, cabinas laterales, vehículos, trípode, de tramo📶⚠️ 👁️⚠️ .

👉 https://t.co/OSZwgREJTd #MejorMásDespacio💟 pic.twitter.com/VmXH4IrMCm — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 27, 2021

Tal como explica la DGT en su revista, estos son los tipos de radares que hay. Tanto fijos como móviles.

• Pórticos: Los más habituales en autopistas y autovías nacionales. Suelen ser radares propiamente dichos: una antena emite una señal, esta rebota contra el vehículo en movimiento y regresa a la antena. La variación producida en la frecuencia de la onda permite al radar calcular la velocidad del vehículo en ese instante. Son equipos automáticos, no precisan operador.

• Postes: En su mayoría son del tipo radar, pero también los hay del tipo láser. Ubicados en el lateral de la vía.

• Cabinas laterales: Las cajas que nos hacen dudar. Pueden ser radares y cinemómetros láser. Estos últimos disparan varios haces de luz transversales a la calzada. Cuando un vehículo en movimiento los interrumpe, el dispositivo calcula su velocidad.

• Radares de abordo: Instalados en vehículos patrulla, son operados por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales, y pueden ser utilizados tanto en parado como en movimiento.

• Trípode: Situados en el margen la vía -a veces, muy escondidos- y operado por agentes.

• De tramo: Constan de dos o más cámaras de visión artificial calculan su velocidad media del vehículo en todo el tramo. Actualmente hay 62 radares de tramo operativos. Uno muy famoso es el de la A-5 tanto en la salida como la entrada de Madrid. El año pasado llegó a poner 332 multas al día, lo que supone un récord en la capital.

Así funciona un radar de tramo. DGT

Respecto a los Pegasus y los drones hay mucho mito. ¿Pueden multar los drones? ¿Los helicópteros vuelan siempre? ¿Se avisa de su presencia? Pues, por orden: sí, no y sí.

Los helicópteros no funcionan en días nublados por cuestiones de seguridad. Tampoco suelen recorrer zonas cercanas a aeropuertos o aeródromos, por la misma razón. Y su presencia en autopistas nacionales se suele anunciar en los paneles luminosos. En carreteras secundarias, al no haber estos paneles, no hay aviso.

Un Pegasus no solo te multa por velocidad, también puede ver si llevas el cinturón o usas el móvil mientras conduces. Para multarte por velocidad, tiene que medir tres parámetros durante unos nueves segundos. Por tanto, no responde ante los cambios bruscos de velocidad.

Por su parte, los drones también pueden tomar imágenes que se pueden usar para tramitar multas, pero su escasa autonomía y su poco rango de movimiento hace que su manejo sea complejo y limitado. Esta infografía lo explica:

Así funcionan los drones de Tráfico. DGT

Los helicópteros, en cambio, multan mucho en España. En 2018, los helicópteros de la DGT realizaron 3.370 horas de vuelo de vigilancia, controlaron a 67.400 vehículos y detectaron cerca de 20.000 infracciones, las más frecuentes fueron los excesos de velocidad, pisar marcas longitudinales continuas y no mantener la distancia de seguridad entre vehículos.

Respecto a las denuncias por velocidad, la máxima captada por un Pegasus fue a 263 km/h. En todo el año, 120 vehículos fueron detectados circulando por encima de 200 km/h.