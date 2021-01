El Aplidin anticovid no tiene fronteras: así pronuncian los chinos Pharmamar

Es la noticia de apertura en varios informativos asiáticos. Desde la China continental hasta Taiwan, la palabra de moda en las noticias viene de Galicia y se llama Aplidin. Es el nombre comercial de un compuesto llamado plitidepsina, que se ha convertido en la última esperanza contra el coronavirus y que se fabrica en España. Un fármaco que nació como antitumoral, pero que se ha revelado como un posible remedio para reducir la carga viral de la Covid-19.

La empresa que lo desarrolla, PharmaMar, (de origen gallego y con sede en Colmenar Viejo) ha comunicado la noticia esta misma semana: según un artículo publicado en la revista especializada Science, un estudio ha probado que este compuesto puede ser 100 veces más potente contra la carga viral de la Covid-19 que cualquier otro tratamiento. Que el remdesivir por ejemplo, que es el fármaco que se viene empleando actualmente.

Una información que ha tenido eco en informativos internacionales y en la bolsa, pero que parece haber pasado de puntillas en el gobierno español. Todavía no se han pronunciado acerca de los esperanzadores resultados de este estudio. Sí que felicitaron en verano a la empresa, por medio del ministro de Ciencia Pedro Duque, por un antitumoral que van a comercializar en Estados Unidos. Pero respecto al Aplidin, de momento, mutis por el foro.

Los chinos se hacen eco del fenómeno del Apladín

Pero, aunque desde el gobierno mantienen el silencio respecto a este compuesto, ya hay algunas voces que piden que se le dé luz verde a este medicamento cuanto antes. Como el presidente gallego. Alberto Núñez Feijóo ha pedido que se apruebe el Aplidin con la mayor brevedad: “tendríamos menos problemas, no tendríamos colapsadas las UCI y la mortalidad sería mucho más baja”.

Todavía, no obstante, es pronto para aventurarse. La eficacia del Aplidín contra la Covid se ha probado en un estudio con ratones. Todavía falta llevar a cabo un estudio de fase III. Esto es, con humanos. Pero en los dos modelos animales de infección por SARS-CoV-2, el ensayo demostró la reducción de la replicación viral. Concluyó en un descenso del 99% de las cargas virales en el pulmón de los animales tratados con plitidepsina. Un hito que está llamado a marcar un antes y un después en la farmacología contra el coronavirus.

El estudio

El director del informe es claro al respecto: "Nuestra labor dedicada al estudio de la respuesta de la proteína huésped a la infección por SARS- CoV-2 durante los últimos 10 meses nos ha llevado a una serie de fármacos y compuestos que consideramos importantes candidatos. El más potente ha sido plitidepsina en múltiples sistemas, con mucha diferencia", afirmaba Nevan J. Krogan, catedrático del Departamento de Farmacología Celular y Molecular de la Universidad de California en San Francisco. Él es el artífice del grupo de trabajo que ha llevado a cabo dicho estudio.

Krogan impulsó una unión de investigadores que trabajan bajo el nombre de QBI Coronavirus Research Group (QCRG). Ellos fueron pioneros en trazar un mapa del genoma de Covid-19. En dicho grupo de trabajo se halla el científico español Adolfo García-Sastre, catedrático de Microbiología y director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes, de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí, Nueva York.

Medios chinos entrevistando a los responsables de PharmaMar

El Español afirma que el Aplidin “es un medicamento antiviral y se diferencia de otros en que no está inhibiendo una proteína del virus, sino una proteína huésped que se necesita para la replicación del virus”. Es, cuentan, como si el virus necesitase una fotocopiadora para reproducirse, y lo que hace la plitidepsina es bloquear dicha fotocopiadora.

El más potente

"De todos los inhibidores del SARS-CoV-2 que hemos clasificado en cultivo de tejidos y en modelos animales desde que iniciamos nuestros estudios con el SARS-CoV-2, plitidepsina ha sido el más potente, lo que subraya su potencial como terapia para el tratamiento de la Covid-19", reconocía el catedrático español residente en Estados Unidos.

El compuesto “tiene una actividad muy potente y tenemos esperanza de que pueda dar buenos resultados, sobre todo si se trata a los pacientes en un modo temprano, antes de que tengan síntomas graves, según cuenta el doctor García Sastre. “Lo hemos probado en animales y en células humanas funciona muy bien. Se ha probado en ensayo uno y ensayo dos en un número pequeño de pacientes para ver que no tenga efectos adversos”, le explicaba a Antena 3 Noticias hace unos días, explicando que los datos todavía no habían sido publicados.

Ahora, dichos datos ya han sido revelados por la revista Science, lo que ha puesto a la empresa gallega en el centro del foco mundial y en la cresta de la ola de la bolsa. Tras la publicación de este estudio con ratones, PharmaMar se disparó, teniendo alzas en su cotización de más de un 20%. Eso provocó que la valoración del laboratorio gallego marcase su mejor actuación desde noviembre. Su revalorización en los últimos 12 meses se sitúa en torno al 120%.

No obstante, el Aplidin no es la panacea. Es la noticia más esperanzadora contra la Covid de los últimos tiempos, pero también tiene sus contras. En primer lugar, el estudio se llevó a cabo en ratones. Queda pendiente esa fase III de ensayo en humanos que determinará el futuro del fármaco. Y de momento, su aplicación no es sencilla. Es un fármaco que debe administrarse por vía intravenosa; no hay pastillas o sobres de Aplidin listas para tomar.

De todos modos, parece que desde el sector científico están teniendo más en cuenta los esperanzadores resultados del fármaco gallego que en el gobierno. De momento no hay referencias. Ni de la nueva ministra de Sanidad, ni de su antecesor Salvador Illa, ni del ministro de Cinencia Pedro Duque a dicho artículo y a sus resultados. La última vez que Duque habló de PharmaMar fue en julio, cuando asistió a un acto de Asebio, la Asociación Española de Bioempresas. Allí, el ministro reconoció el éxito que representa la aprobación de un antitumoral desarrollado por la empresa y llamado lurbinectedina por parte de las autoridades americanas (empezará a comercializarse allí antes que en Europa).

Pero, por el momento, ni palabra del Aplidin. En breve deberían empezar los ensayos con humanos. Mientras, en Galicia, el presidente de la Xunta pide que se aligere el proceso cuanto antes. Y en China se hacen eco del descubrimiento. Tal vez, después de tantas vueltas con las vacunas desarrolladas por las principales potencias mundiales, sea un remedio gallego, surgido de las profundidades marinas, la respuesta contra la Covid.